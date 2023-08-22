На жаль це сталося. Booking.com більше не має варіантів житла у двох областях України

Спочатку приємні новини. Нагадуємо, що з моменту повномасштабного вторгнення Росії на територію України, житлова платформа Booking розірвала договори зі всіма локаціями на території Росії та Білорусі та скасувала українським готелям – партнерам 15 % сервісного збору. Тримаємо свій фронт та дякуємо всім, хто діє заради перемоги України.

Щодо ситуації в українських областях. Під зупинку надання послуг платформою, на жаль, потрапили Херсонська та Запорізька області. Це не пов’язано з подорожчанням ціни на сервісі, через прийнятий минулого року закон, який обкладає податком компанії нерезиденти (20 %), які надають свої послуги електронно. На жаль причиною стали великі проблеми в логістиці, як йдеться в листі Booking готелям – партнерам в Україні, на який вказують українські ЗМІ.

Відео дня

"Наразі ми стикаємося з настільки великими операційними труднощами у вашому регіоні, що на даний момент не можемо продовжувати свою роботу. Тому ми ухвалили непросте рішення призупинити надання послуг Booking.com у Херсонській і Запорізькій областях", – зазначається у листі, призначеному для готелів, які є партнерами сервісу.

Для тих хто вже зробив бронювання, сервіс робить все можливе, щоб виконати зобов'язання, або надає можливість скасування бронювання до заїзду.

Чому так сталося на всій території вказаних областей, а не лише на окупованій частині в принципі обґрунтовано ситуацією. Це підтвердив Денис Котюха, голова громадської організації "Азовська гостинність" та власник готелю "Адмірал" у коментарях українському ЗМІ.

"Відомий сервіс міг би заблокувати доступ до бронювання готелів суто на окупованих територіях, але лінія фронту є доволі мінливою." – говорить Денис Котюха.

Все ще є можливість бронювати напряму через сайти готелів, які не відносяться до тимчасової окупованої зони. Ви навіть зможете виграти фінансово, але перевіряти надійність житлових закладів за допомогою рейтингів та відгуків доведеться самостійно.

Альтернативною українською платформою може стати сервіс hotels24. Наразі на порталі багато варіантів в Запоріжжі та три в Херсоні.

Нагадуємо, що Booking є найбільшою у світі онлайн-платформою із бронювання житла. Користувачі вважають платформу надійною, та довіряють сервісу при бронюванні житла, купівлі авіаквитків, бронюванні трансферу та, навіть, придбанні квитків до музеїв.

Та в кожній діжці знайдеться й ложка дьогтю, а в відомої житлової платформи Booking, здається їх декілька. Наприклад, подивившись відгуки на сайті otzyvua.net можна говорити про низький рейтинг платформи, спираючись на 21 відгук, та це трохи замало. А розслідування журналістки Ірини Савіної для одного з українських ЗМІ наголошує на підробці відгуків на платформі готелями. Однак платформа робить усе можливе, щоб відстежувати та блокувати такі заклади, хоча нюанси, звісно, можливі.

Як надалі буде працювати в Україні всесвітньо відома платформа бронювання житла Booking повністю залежить від розвитку подій в країні. Та маємо надію, що наступного літа будемо бронювати житло в українському Криму.