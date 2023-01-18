Какой ингредиент, который есть на кухне у каждого, поможет вашим растениям пышно цвести
Некоторые люди очень сильно любят сладости особенно в зимнее время года. Но растения, на самом деле, в этом от нас не очень отличаются. Чтобы ваш цветок цвел и не зачах, его обязательно нужно подкармливать сахаром или глюкозой.
Как приготовить слакое удобрение для вашего цветка, чтобы он не завял? Uaportal собрал для вас самую интересную информацию и способы приготовления.
Сахарное удобрение для комнатных растений
Подкормку из сахара очень хорошо использовать в период с осени до конца зимы. Это время, когда световой день сокращается, снижается температура воздуха и растения очень нуждаются в питательных веществах.
Добавление в почву сахарной подкормки хорошо влияет на комнатные растения – они активно начинают расти, цвести и выглядят здоровыми и крепкими.
Если цветок испытывает дефицит ультрафиолета, то его можно подкармливать глюкозой и в другие сезоны, не обязательно это делать исключительно в осенне-зимний период.
Факторы, сигнализирующие о том, что растению нужна глюкоза:
- заметно уменьшились листья
- рост очень замедлился
- листья пожелтели и осыпаются
- долгое время растение не цветет
- листья стали бледными
- стебли истончились и вытянулись вверх
Способы применения сахара как удобрения для растений:
Первое и самое легкое – это засыпать ложку сахара в вазон, а затем полить сверху водой
Будет эффективнее, если придерживаться второго способа. Здесь вам нужно сахар развести в воде. Настой готовить с расчётом: 1 чайная ложка на 0,5 л отстоявшейся воды. Глюкоза в состоянии жидкости легче попадает на все корни цветка, соответственно этот способ лучше работает.
Кроме обычного сахара, можно использовать таблетки глюкозы, которые можно найти в аптеке. Для этого берем 1-2 таблетки и растворяем в 1 литре воды. Раствор следует применять сразу после приготовления. Такую подкормку следует проводить только один раз в месяц.
Какие растения любят сладенькое:
В общем, сахарное удобрение подойдет практически для всех комнатных растений. В частности, его любят: фикусы, розы, фиалки, драцены и кактусы.
Используйте сахар для приготовления ваших растений, и вы увидите, как листики станут более насыщенного зеленого цвета, и ваш цветок будет цвести и никогда не зачахнет.
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