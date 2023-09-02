'Летающие клещи' в Украине. Уже успели испугаться? Раскрываем историю маленького насекомого, которое держит в напряжении отдыхающих на природе

Период активности клещей в Украине продолжается, пока не начнет спадать жара. И пока мы пытаемся захватить последние дни лета на природе? опасные маленькие паукообразные существа, пытаются наесться перед тем как скрыться надолго.

Но в начале лета украинскими СМИ стала распространяться информация о летучих клещах, которые опаснее обычных. Клещи ли это и насколько серьезна опасность, пишет UAPortal со ссылкой на Agrostory.

Поэтому, для того, чтобы разобраться, бывают ли клещи летающими, или у страха глаза велики, нужно четко знать обозначение клеща.

Клещи (Acari) – мелкие членистоногие животные, подкласс класса Паукообразные (Arachnida) – пишет нам википедия.

И, не смотря на то, что в природе их насчитывается 54 тысячи видов, общие черты классификации не дадут спутать их с другими видами. Среди ряда этих черт одна, которая послужит ответом на ваш вопрос: клещи не летают. Они паукообразные.

Кем на самом деле пугают людей

Существо с крыльями, цепкими лапками и ДА, кусачие – это муха. Вернее один из видов мухи, которую прозвали кровосоской оленьей (lipoptena cervi). Обитает она преимущественно в Северном Китае, Сибири, Приморье, Скандинавии. Но в последние годы ее начали замечать в Северной Америке, регионах Европы и в Украине. Попасть в наш регион насекомого помогли животные.

Чтобы закрыть вопрос с определением существа, сравним:

Кровесоска оленья – представитель семьи Кровесоски ряда Двухкрылые, класса Насекомые типа Членистоногие.

То есть паукообразные к насекомым не имеют никакого отношения.

Следует познакомиться поближе с новой "соседкой" в регионах Украины и учесть опасность

Все что неизвестно, настораживает, так что познакомимся поближе с насекомым, и изучим, что делать при его укусе.

Взрослая особь небольшая (3-3,5 мм), но ее крылья вдвое длиннее тела. Ровно шесть лапок по бокам, также отличают насекомое от паукообразных. Но эти лапы имеют крючки, что позволяет насекомому легко цепляться за кожу.

Есть все же что-то общее в кровососках и клещах, их брюхо растягивается во время еды, тело покрыто специальной оболочкой, поэтому их обоих очень трудно раздавить, прокол кожи происходит с помощью хоботка, и питаются они преимущественно кровью животных или людей. Вот такие сходства и привели к путанице.

А самое интересное, что когда кровососка оленья теряет свои крылья (один из этапов развития насекомого) она становится ну очень похожей на клеща. Такая маскировка.

Какую опасность несет это насекомое

Кровесоска оленья ищет жертву для своего паразитирования. Кожа человека или животного подходит лучше всего. Вцепившись в кожу, насекомое прокалывает кожу, отбрасывает крылья и начинает питаться, чтобы привести в свет потомство (20 – 30 куколок). Утоляет свою жажду насекомое, где-то две-три недели, после чего готово размножаться.

Самое главное – активный период размножения приходится на август – сентябрь, потому что под волосяным покровом насекомому тепло. То есть находиться на теле человека незамеченным вряд ли удастся, а вот животные, особенно с длинной шерстью, могут стать отличным домом для паразитки. Но не надолго, потому что приведя в мир потомство, которое спадает прямо наземь, не держась за кожу, взрослая особь погибает.

Это не означает, что насекомое не опасно. Высасывая у животного кровь, насекомые вызывают анемию, что очень опасно для молодых животных. Да и укусы достаточно болезненны.

Есть и хорошие новости, размножаться насекомые могут только путем потребления крови лосей и оленей, так что они залетели немного не туда и вряд ли найдут большую ячейку размножения у городов, но шансы есть. Особенно внимательными нужно быть охотникам, которые охотились лося или оленя, потому что бескрылые животные могут кусать людей.

Это подтверждают в Agrostory :

"В тех местностях, где насекомые массово размножаются, кое-где фиксируют более 100 укусов крылатых мух в минуту. А бескрылые особи могут кусать людей, разбирающих туши подстреленных лосей или оленей. "

Последствия укуса насекомого у человека

Напоминаем – это больно, так что вы вряд ли не заметите и снимете насекомое (процесс похож на снятие клеща), но проникновения достаточно для последствий. Конечно, реакция у каждого может отличаться.

В большинстве случаев – покраснение, зуд (сходит за пару дней).

Несколько реже – волдыри, сыпь, повышение температуры (до двух недель).

Редко – воспаление кожи (при правильном лечении может проходить до полугода).

Повторные укусы насекомого приводят к накоплению его слюны и вызывают больший риск осложнений.

Опасность заражения болезнями для человека

Как и все паразитирующие, кровососки оленьи переносят возбудители болезней, кусая разных существ. Для человека опасен гранулоцитарный анаплазмоз. Последствиями такого заражения могут стать: лихорадка, мышечная и головная боль, иногда подключается расстройство желудочно-кишечного тракта. У животных может подключаться к симптомам агрессивное поведение.

Болезнь Лайма также может стать любой угрозой для человека. Почти 80% уже бескрылых животных носят эту болезнь в себе.

Приятная новость: насекомое реагирует на тепло и размер. То есть, если рядом с вами находится большое животное (корова, лошадь) существо выберет их. Да и это помогает уберечь маленьких детей, потому что если рядом взрослый человек, паразитка выберет взрослого.

Надо поблагодарить синиц и других птиц

Да, птицы сдерживают размножение кровососок, поедая разбросанные по земле куколки. некоторые более крупные насекомые также любят такую белковую пищу. Природа заботится о человеке, регулируя угрозы, главное не нарушить ее действенные схемы.

Четкий план действий при укусе

Снять насекомое удастся, так же как и клеща – петля из нити или же специальный крючок помогут в процессе. Место укуса нужно обработать (антисептик, календула, бальзам "звездочка" мыло и др.) Если есть ухудшение симптомов (длинный отек, лихорадка, сильная сыпь) следует обратиться к врачу.

Относительно укусов домашних животных. Возделывайте животное перед прогулкой за город. Это должны быть средства не только от клещей, но и от насекомых, потому что кровососка оленья – это насекомое.

Помните

Кроме туристки, решившей попытаться поселиться в Украине, в наших регионах есть действительно опасные клещи и насекомые о которых следует знать (клещи, паук черная вдова или каракурт, пчела, оса, шершень, чесотка, постельные клопы, виды кровососущих мух и комары).

Осведомлен – значит вооружен. Читайте и будьте здоровы.