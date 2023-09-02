''Летючі кліщі'' в Україні. Вже встигли злякатися? Розкриваємо історію маленької комахи, яка тримає в напруженні відпочивальників на природі

Період активності кліщів в Україні продовжується аж поки не почне спадати спека. І поки ми намагаємося захопити останні дні літа на природі небезпечні маленькі павукоподібні істоти намагаються наїстися перед тим як сховатися надовго.

Та на початку літа українськими ЗМІ стала поширюватися інформація про летючих кліщів, які є небезпечними за звичайних. Чи то взагалі кліщі? Та наскільки серйозна небезпека пише UAPortal з посиланням на Agrostory.

Тож для того, щоб розібратися чи бувають кліщі летючими, чи то у страху очі великі, треба чітко знати означення кліщі.

Кліщі (Acari) – дрібні членистоногі тварини, підклас класу Павукоподібні (Arachnida) – пише нам вікіпедія.

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І не дивлячись на те, що у природі їх нараховується аж 54 тисячі видів, спільні риси класифікації не дадуть сплутати їх з іншими видами. Серед низки цих рис є одна, яка послужить відповіддю на ваше запитання: кліщі не літають. Вони павукоподібні.

Ким насправді лякають людей

Істота з крилами, цупкими лапками і ТАК, кусюча – це муха. Точніше один з видів мухи, яку прозвали ще кровососка оленяча (lipoptena cervi). Живе вона переважно в Північному Китаї, Сибіру, Примор’ї, Скандинавії. Та останні роки її почали помічати в Північній Америці, регіонах Європи та в Україні.

Потрапити у наш регіон комасі допомогли тварини.

Щоб закрити питання з визначенням істоти, порівняємо:

Кровососка оленяча – представник родини Кровососки ряду Двокрилі, класу Комахи типу Членистоногі.

Тобто Павукоподібні до Комах не мають ніякого відношення.

Варто познайомитися ближче з новою "сусідкою" в регіонах України та зважити на небезпеку

Все що невідомо, насторожує, так що познайомимося ближче з комахою, та вивчимо, що робити при її укусі.

Доросла особина невелика (3-3,5 мм), але її крила вдвічі довші за тіло. Рівно шість лапок по боках, також відрізняють комаху від павукоподібних. Але ці лапи мають гачки, що дозволяє комасі легко чіплятися за шкіру.

Та є все ж щось спільне у кровососки та кліща, їхнє черево розтягується під час їжі, тіло вкрито спеціальною оболонкою, тому їх обох дуже важко розчавити, прокол шкіри відбувається за допомогою хоботка, та й харчуються вони переважно кров’ю тварин чи людей. От такі схожості й призвели до плутанини.

А найцікавіше, що коли кровососка оленяча втрачає свої крила (один з етапів розвитку комахи) вона стає ну дуже схожою на кліща. Отаке маскування.

Яку небезпеку несе ця комаха

Кровососка оленяча шукає жертву для свого паразитування. Шкіра людини чи тварини підходить найкраще. Вчепившись у шкіру комаха скидає шкіру, відкидає крила та починає харчуватися, щоб привести у світ потомство (20 – 30 лялечок). Втамовує свою спрагу комаха, десь два–три тижні, після чого готова розмножуватися.

Найголовніше – активний період розмноження припадає на серпень – вересень, бо під волосяним покровом комасі тепло. Тобто перебувати на тілі людини непоміченою навряд чи вдасться, а ось тварини, особливо з довгою шерстю можуть стати чудовим домом для паразитки. Та не надовго, бо привівши у світ потомство, яке спадає просто додолу, не тримаючись за шкіру, доросла особина гине.

Це не означає, що комаха не є небезпечною. Висмоктуючи у тварини кров, комахи викликають анемію, що дуже небезпечно для молодих тваринок. Та й укуси є достатньо болючими.

Є й гарні новини, розмножуватися комахи можуть тільки шляхом споживання крові лосів та оленів, так що вони забігли трохи не туди та навряд знайдуть великий осередок розмноження біля міст, але шанси є. Особливо уважними потрібно бути мисливцям, які вполювали лося чи оленя, бо безкрилі тварини можуть кусати людей.

Це підтверджують в Agrostory:

"У тих місцевостях, де комахи масово розмножуються, подекуди фіксують понад 100 нападів крилатих мух за хвилину. А безкрилі особини можуть кусати людей, які розробляють туші впольованих лосів або оленів."

Наслідки укусу комахи в людини

Нагадуємо – це боляче, так що ви навряд чи не помітите, та знімете комаху (процес схожий на зняття кліща), але проникнення достатньо для наслідків. Звісно, що реакція в кожного може відрізнятися.

В більшості випадків – почервоніння, свербіж (сходить за пару днів).

Трохи рідше – пухирі, висип, підвищення температури (до двох тижнів).

Рідко – запалення шкіри (при правильному лікуванні може проходити до пів року).

Повторні укуси комахи призводять до накопичення її слини та викликають більший ризик ускладнень.

Небезпека зараження хворобами для людини

Як і всі паразитуючи кровососка оленяча переносить збудники хвороб, кусаючи різних істот. Для людини небезпечною є гранулоцитарний анаплазмоз. Наслідками такого зараження для людини може стати: лихоманка, м’язовий та головний біль, іноді підключається розлад шлунково-кишечного тракту. У тварин може підключатися до симптомів агресивна поведінка.

Хвороба Лайма також може стати не аби якою загрозою для людини. майже 80% вже безкрилих тварин носять цю хворобу в собі.

Приємна новина: комаха реагує на тепло та розмір. Тобто, якщо поруч з вами знаходиться велика тварина (корова, кінь) істота обере їх. Та й це допомагає вберегти маленьких дітей, бо якщо поруч доросла людина, паразитка вибере дорослого.

Треба подякувати синицям та іншим птахам

Так, птахи стримують розмноження цих, поїдаючи розкидані по землі лялечки. деякі більші комахи також полюбляють таку білкову їжу. Природа піклується про людину, регулюючи загрози, головне не порушити її дієві схеми.

Чіткий план дій при укусі

Зняти комаху вдасться, так само як і кліща - петля з нитки або ж спеціальний гачок допоможуть в процесі. Місце укусу потрібно обробити (антисептик, календула, бальзам "зірочка" мило тощо). Якщо є погіршення симптомів (довгий набряк, лихоманка, сильний висип) треба звернутися до лікаря.

Щодо укусів домашніх тварин. Обробляйте тварину перед прогулянкою за місто. Це мусять бути засоби не тільки від кліщів, але й від комах, бо кровососка оленяча - це комаха.

Пам’ятайте

Крім туристки, яка вирішила спробувати оселитися в Україні, в наших регіонах є дійсно небезпечні кліщі та комахи про які слід знати (кліщі, павук чорна вдова або каракурт, бджола, оса, шершень, короста, постільні клопи, види кровососних мух та комарі).

Бути обізнаним означає бути озброєним. Читайте та будьте здорові.