Место силы в Карпатах: чем заняться в Славском, в любую погоду

Подстраиваться под изменчивость событий и быстро убегающее лето в Украине – очень трудно. Так что, не стройте дополнительные границы между вами и отдыхом. Варианты отпуска круглогодично возможны не только за границей, но и на родной земле. Это может быть как удобная неделя, так и тур на выходные. Дополнительным бонусом станут доступные цены и куча вариантов жилья. А где и чем заняться, чтобы отдых был удачным и насыщенным, смотрите в нашем обзоре поселка Славское в Карпатах.

Славское? Где это вообще?

Львовская область, Стрыйский район, поселок Славское - такой простой адрес и добираться очень удобно. Через Славское проходят поезда, автобусы и есть четкий маршрут для тех, кто за рулем.

Если рассматривать Киев, как отправную точку, то вариант ночного поезда будет очень удобным. Отправившись в путешествие под вечер и поспав крепко ночку, к утру уже будете в поселке (13 часов), что позволит не теряя времени, начать отдых в тот же день. Винница, Львов, Ужгород, Тернополь имеют отличные маршруты на поезде или автобусах (с пересадкой). Если отправляетесь в поездку своим транспортом, смотрите трассы Е40/М06.

Где остановиться в Славском?

К началу сентября становится все больше вариантов, да и цены постепенно уменьшаются. Выбрать жилье можно в, зависимости от целей своего пребывания и, занятий которые планируете реализовать. Для желающих просто побыть в тишине, любуясь природой и дыша кристально чистым воздухом – подойдут скромные варианты баз, цена за двухместный номер в которых, составляет от 400 гривен. Если хотите большую насыщенность отдыха комфортабельными развлечениями – ищите трехзвездочные отели, поближе к центру поселка. А тем, кто хочет добавить в отдых бассейн, или оздоровительные процедуры, и быть ближе к подъемникам (особенно зимой), придется выложить по пару тысяч гривен за номер. Если взглянуть на карту поселка Славское, увидите растянутую на пару километров инфраструктуру, предлагаем дочитать до конца и сначала выбрать себе занятия, а затем бронировать жилье.

Гастрономический тур в Славском

Прикарпатье гостеприимно и тепло к своим гостям, доказательством тому служит щедрость порций, которыми местные жители угощают туристов. Иногда стоит заказать только одну порцию, потому что хватит ее на двоих. Как во всех туристических городках, проблем с количеством заведений питания не будет, ведь кафе, хижины, рестораны, бары и пиццерии есть на каждый квартал, еще и по нескольку вариантов. И цены достаточно приятны.

К примеру, пиццерия Esposito`s имеет в меню пиццу стоимостью 120 грн (0,5 кг) или вариант завтрака от 70 грн. Отзывы о пиццерии приятные и отмечают вкусность блюд.

Кофейни также удивят качественным кофе и большим выбором угощений, которыми удобно завтракать и начинать свой активный день отдыха.

Центр поселка имеет фуд-корты, для тех, кто любит быстрые перекусы и еду с собой. Магазины и маркеты помогают готовить в условиях наличия кухни и набирать перекусы на долгие прогулки.

У дорогих и комфортабельных гостиниц есть варианты ресторанов и кафе на своих территориях, которые могут посещать не только жители комплексов. Вы всегда можете просмотреть меню онлайн, чтобы выбрать заведение в зависимости от бюджета.

Первая прогулка в Славском

Центральная часть поселка хорошо подстроена под туристов, поэтому знакомство лучше начинать отсюда. Славское имеет прогулочную аллею, обустроенный лавочками сквер и живописную набережную на реке Опир.

Велосипедная прогулка по этому маршруту будет полна удовольствий, ведь специальные дорожки под велосипеды - гладкие и доходят до середины набережной. Начало войны немного приостановило ремонт, но это не навсегда. Так что включить в свои занятия велосипеды – хорошая идея для начала активного отдыха.

Из приятного: на двух колесах можно добраться и до подъемника на Захар Беркут, а это почти 6 километровая прогулка по велосипедной дорожке.

Аккуратные центральные улицы поселка прекрасно подходят для приятной прогулки, встречи с маленькими уникальными магазинчиками и безопасного времяпрепровождения. Ознакомьтесь с расположением укрытий, карты можно найти прямо на стендах улиц.

Занятия для активного отдыха в Славском

Зимой варианты занятий в Славском крутятся вокруг подъемников, спусков, лыж, санок и глинтвейна, а также обустроенных саун и горячих чанов.

Учитывайте, что подъемники на Погар (857 метров), на Тростян (1235 метров) и "Захар Беркут" (1242 метра) – обслуживают вас круглогодично. Это отличный повод для тех, кто не хочет включать в отпуск длинные подъемы пешком, но охотно посмотрит на долины с горных вершин. Или, когда вы хотите включить несколько вершин в выходные.

Для тех, кто приехал на неделю или больше, советуем воспользоваться случаем, и покорить хотя бы несколько вершин пешком. Вас ждет встреча с живописными видами, лесными тропами, источниками, вкусными лесными ягодами, обитателями зеленых холмов и прекрасно размеренной кардио нагрузки. На самом деле, холмы не так круты, а до вершин не так далеко, как может показаться на первый взгляд. Это опыт, который запечатывается в памяти и приятные воспоминания, о которых можно рассказывать внукам, берите детей с собой.

Поставьте галочку напротив покоренного вами пути: Погар (875 метров), Высокий Верх (1243 метра), Тростян (1232 метра), Менчил (1072 метра), Ильза (1065 метра), Кремень (180 метра).

Экскурсии со Славского

Поселок Славское может служить хорошей базой для отправки на однодневные экскурсии. К примеру, очень хорошим вариантом является сосед Славского - поселок Сколе. Национальный парк "Сколевские Бескиды" подарит отличные прогулки, пешеходные маршруты и знакомство с исторической достопримечательностью - Дворец Гредлив.

Подсесть на киевский утренний поезд в Славском и доехать до Чинадиева, тоже заманчиво, потому что можно посетить замковую звезду Карпат "Сент-Миклош". А если доехать до остановки "Карпаты" увидите Дворец графов Шенборнов, не застрягайте на одном месте, если ваш отдых продолжительный.

Если вы за рулем, включите в свое путешествие в Славское и местность Урича (60 км от Славского), чтобы ознакомиться с историей города-крепости Тустани.

Славское – прекрасное место для отдыха в течение года и имеет отличную логистику, поэтому выбирайте свой любимый наряд природы и набирайтесь силы, и здоровья.