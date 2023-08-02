Місце сили у Карпатах: чим зайнятися у Славському в будь яку погоду

Підлаштовуватися під мінливість подій та швидко втікаюче літо в Україні – дуже важко. То ж не будуйте додаткових кордонів між вами та відпочинком. Варіанти відпустки круглий рік можливі не тільки за кордоном, але й на рідній землі. Це може бути як зручний тиждень, так і тур на вихідні. Додатковим бонусом стануть доступні ціни та купа варіантів житла. А де і чим зайнятися, щоб відпочинок був вдалим та насиченим, дивіться в нашому огляді селища Славське в Карпатах.

Славське? Де це взагалі?

Львівська область, Стрийський район, селище Славське – отака проста адреса та й добиратися дуже зручно. Через Славське проходять потяги, автобуси, та є чіткий маршрут для тих, хто за кермом.

Якщо розглядати Київ, як відправну точку, то варіант нічного потягу буде дуже зручним. Відправившись у подорож надвечір і поспавши міцно нічку, на ранок вже будете у селищі (13 годин), що дасть змогу не втрачати час, і розпочати відпочинок того ж самого дня. Вінниця, Львів, Ужгород, Тернопіль мають чудові маршрути на потязі або автобусах (з пересадкою). Якщо відправляєтеся у подорож своїм транспортом, дивіться траси Е40/М06.

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Де зупинитися в Славському?

На початок вересня стає все більше варіантів, та й ціни потроху зменшуються. Обрати житло зможете залежно від цілей свого перебування та занять, які плануєте реалізувати. Для бажаючих просто побути в тиші, милуючись природою та дихаючи кришталево чистим повітрям – підійдуть скромні варіанти баз, ціна за двомісний номер в яких складає від 400 гривень. Якщо хочете трохи більше насичений перепочинок – шукайте тризіркові готелі, ближче до центру селища. А тим, хто хоче додати до відпочинку басейн, або оздоровчі процедури, та бути ближче до підйомників (особливо взимку), доведеться викласти по пару тисяч гривень за номер. Якщо глянути на мапу селища Славське, побачите розтягнуту на пару кілометрів інфраструктуру, тож пропонуємо дочитати до кінця і спочатку обрати собі заняття, а потім бронювати житло.

Гастрономічний тур в Славському

Прикарпаття гостинне та тепле до своїх гостей, доказом тому є щедрість порцій, якими місцеві мешканці пригощають туристів. Іноді варто замовити лише одну порцію, бо вистачить її на двох. Як у всіх туристичних містечках, проблем з кількістю закладів харчування не буде, адже кафе, колиби, ресторани, бари та піцерії є на кожен квартал, ще й по декілька варіантів. І ціни достатньо приємні.

Приміром, піцерія Esposito`s має в меню піцу вартістю 120 грн (0,5 кг), або варіант сніданку від 70 грн. Відгуки у піцерії приємні та наголошують на смачний смак страв.

Кав’ярні також здивують якісною кавою та великим вибором смаколиків, якими зручно снідати та починати свій активний день відпочинку.

Центр селища має фуд-корти, для тих, хто любить швидкі перекуси та брати їжу з собою. Магазини та маркети допомагають готувати в умовах наявності кухні, та набирати перекуси на довгі прогулянки.

Дорогі та комфортабельні готелі мають варіанти ресторанів і кафе на своїх територіях, які можуть відвідувати не тільки мешканці комплексів. Ви завжди можете переглянути меню онлайн, щоб обрати заклад в залежності від бюджету.

Перша прогулянка в Славському

Центральна частина селища добре підлаштована під туристів, тому знайомство краще починати звідси. Славське має прогулянкову алею, облаштований лавочками сквер та мальовничу набережну на річці Опір.

Велосипедна прогулянка селищем за цим маршрутом буде сповнена приємностей, адже спеціальні доріжки під велосипеди – гладенькі та доходять до середини набережної. Початок війни трохи призупинив ремонт, але це не назавжди. Так що включити в свої заняття велосипеди - гарна ідея для початку активного відпочинку.

З приємного: на двох колесах можна добратися й до підйомника на "Захар Беркут", а це майже 6 кілометрова прогулянка по велосипедній доріжці.

Охайні центральні вулиці селища чудово підходять для приємної прогулянки, зустрічі з маленькими унікальними магазинчиками та безпечного проведення часу. Ознайомтесь одразу з розташуванням укриттів, карти можна знайти прямо на стендах вулиць.

Заняття для активного відпочинку у Славському

Взимку варіанти занять у Славському крутяться навколо підйомників, спусків, лиж, санчат та глінтвейну, а також облаштованих саун та гарячих чанів.

Але враховуйте, що підйомники на Погар (857 метрів), на Тростян (1235 метрів) та "Захар Беркут" (1242 метри) – обслуговують вас цілий рік. Це чудова нагода для тих, хто не хоче включати у відпочинок довгі підйоми пішки, але залюбки подивиться на долини з гірських вершин. Чи, коли ви хочете включити декілька вершин у вихідні.

Для тих, хто приїхав на тиждень, або більше, радимо скористатися нагодою, і таки підкорити хоча б кілька вершин пішки. На вас чекатиме зустріч з мальовничими краєвидами, лісовими тропами, джерелами, смачними лісовими ягодами, мешканцями зелених пагорбів та чудово розмірене кардіо навантаження. Насправді, пагорби не такі круті, а до вершин не так далеко, як може здатися на перший погляд. Це досвід, який запечатується в пам’яті та приємні спогади, про які можна розказувати онукам, дітей беріть із собою.

Поставьте галочку навпроти підкореного вами шляху: Погар (875 метрів), Високий Верх (1243 метри), Тростян (1232 метри), Менчил (1072 метри), Ільза (1065 метри), Кремінь (180 метри).

Екскурсії зі Славського

Селище Славське може служити гарною базою для відправлення для екскурсій на один день. Наразі, дуже гарним варіантом є сусід Славського – селище Сколе. Національний парк "Сколівські Бескиди" подарує чудові прогулянки, пішохідні маршрути та знайомство з історичною пам’яткою - Палац Гредлів.

Підсісти на київській ранковий потяг у Славському та доїхати до Чинадієво, також заманливо, бо можна відвідати замкову зірку Карпат "Сент-Міклош". А якщо доїхати до зупинки "Карпати" побачите Палац графів Шенборнів, тож не застрягайте на одному місці, якщо ваш відпочинок довгий.

Якщо ви за кермом включить у свою подорож до Славського і місцевість Урича (60 км від Славського), щоб ознайомитися з історією міста-фортеці Тустані.

Славське – чудове місце для відпочинку на протязі року, та має чудову логістику, тож обирайте своє улюблене вбрання природи та набирайтеся сили й здоров’я.