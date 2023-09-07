Отдых в 10 минутах от Киева. Сколько стоят в этом году спа-комплексы возле столицы

Отдых на уикенд еще возможен, несмотря на начало осени. Соревнования за "руку и сердце" отдыхающих выигрывают комфортабельные комплексы, расположенные возле крупных городов. Столица может похвастаться самым большим и лучшим выбором комплексных мест для отдыха.

Расположенные в живописной природе оазисы с бассейнами, спа-процедурами, банями, саунами, ресторанами и широким спектром услуг – имеют все условия для вашего экспресс отдыха.

Добраться до некоторых можно и городским транспортом, а цены имеют диапазон. Рассмотрим ближайшие варианты столицы и составим бюджет на уикенд.

Спа-комплекс WISH Aqua&SPA Resort

Просто "рукой подать" на 9 километров от Киева, и вы в закрытом клубе с отелем, двумя ресторанами, спа-центром, тренажерным залом и 5-ю бассейнами.

Комплекс расположен в селе Вишенки, Бориспольского района на территории закрытого коттеджного городка.

Открытые террасы с видом на озеро, беседки, детскую площадку и детский клуб – создают атмосферу уютного семейного отдыха.

Ресторан, бар, летняя терраса и кейтеринг удовлетворят ваши гастрономические прихоти.

Овощные роллы стартуют от 140 грн, а лососевые в среднем 500 грн, средняя цена на салаты 200-250 грн, а на десерты около 70 грн.

Сутки такого удовольствия будут стоить в среднем 6000 грн, включая проживание, завтраки и посещение спа-центра, 5 бассейнов и приятные бонусы.

Загородный клуб "Трипольское Солнце"

Всего в 10 минутах от Киева, в селе Подгорцы, Обуховского района (27 км от Киева) расположен великолепный комплекс с банями. Тематические бани (медовая, лесная, травяная, певчая, хмельная) обладают каждая своим набором процедур и свойств. Комплекс гордится своим Трипольским чаном и выбором спа-процедур. Комфортабельные номера и отдельные коттеджи обустроены в современном стиле и располагают всем необходимым для отдыха. Территория также украшена беседками, которые можно забронировать отдельно.

Ресторан "Триполье" предлагает вкусные блюда к вашему столу, а также проведение различных мероприятий и корпоративов.

Конференц-залы отлично сочетают работу с отдыхом и расширяют возможности действий.

Стоимость двухместного стандартного номера составляет 2100 грн. в сутки (дети до 5 лет размещаются бесплатно) и имеет залоговую сумму в 500 грн. Завтраки включены в проживание. Бронирование бани в среднем составляет 1400 грн в час.

Спа-отель Terra Nova

Недалеко от метро Теремки, всего в 7 км от ВДНХ расположен спа-отель со спорткомплексом. Бассейны, аква-бар, тренажерный зал, массажные кабинеты – оздоровительный комплекс на выходные. Большой ресторан с летней террасой, а за окном настоящий лес с чистым воздухом и прогулочными тропами.

Проживание в полу-люксе с одной кроватью стартует от 2100 грн, а ресторанный ценник на завтраки в среднем 200 грн, на основные блюда 250–300 грн.

Отель Morewell - Киевское водохранилище

В 40 км от Киева в селе Толокунь расположен комплекс с 25-метровым летним бассейном. С водных занятий комплекс может похвастаться карпатскими чанами, бассейнами и саунами. Мангал-парк, расположенный на территории комплекса, предоставляет возможность отдельного отдыха на природе.

Развлечься можно пешим туризмом, велоспортом, теннисом и дартсом.

Двухместный комфортабельный номер стоит в среднем 2000 грн, на летний период цена может подняться до 3700, включен завтрак и пользование некоторыми зонами комплекса.

Goodlife Park в поселке Тарасовичи (Выжгородский район)

Расположение рядом с дамбой Киевского водохранилища, в картинной рамке соснового леса, комплекс предлагает своим гостям частный пляж, сауну, спа-центр и фитнес-центр. Отдельные номера среди зеленых полян, создают атмосферу уединенного отдыха, а доставка еды прямо в номер поможет еще больше отдохнуть от толпы.

Сутки в двухместном номере стоят от 2500 грн, средняя стоимость номеров 3000 – 4000 грн.

Рекреационный комплекс Selfish Club

Тишина и комфорт поселились в 55 км от Киева, в большом рекреационном комплексе Selfish Club.

Клубные озера и каналы создают очень уютную и релаксирующую атмосферу. Большой выбор проживания дает возможность выбирать по своему вкусу. Уникальные дома на воде и частные резиденции дополняют коллекцию жилых предпочтений.

На территории легко устроить барбекю и заказать еду в ресторане. А разбросанные по всей территории спа–зоны подарят обновление и расслабление.

Активный отдых имеет свои предложения, вас ждет организованная рыбалка и путешествие с пешими походами.

Шале на 4 человека в сутки обходится в 13 768 грн, а аренда настоящего подводного номера стоит 1000 евро.