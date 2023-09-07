Відпочинок за 10 хвилин від Києва. Скільки коштують цього року спа-комплекси біля столиці

Відпочинок на вікенд ще можливий, незважаючи на початок осені. Змагання за "руку та серце" відпочивальників виграють комфортабельні комплекси, розташовані біля великих міст. Столиця може похизуватися найбільшим та найкращим вибором комплексних місць для відпочинку.

Розташовані серед мальовничої природи оазиси з басейнами, спа-процедурами, банями, саунами, ресторанами та широким спектром послуг – мають всі умови для вашого експрес відпочинку.

Добратися до деяких можна й міським транспортом, а ціни мають великий діапазон. Розгляньмо найближчі варіанти столиці та складемо бюджет на вікенд.

Спа-комплекс WISH Aqua&SPA Resort

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Просто "рукою сягнути" на 9 кілометрів від Києва і ви в закритому клубі з готелем, двома ресторанами, спа–центром, тренажерним залом та 5–ма басейнами.

Комплекс розташований у селі Вишеньки, Бориспільського району на території закритого котеджного містечка.

Відкриті тераси з видом на озеро, альтанки, дитячий майданчик та дитячий клуб - створюють атмосферу затишного сімейного відпочинку.

Ресторан, бар, літня тераса та кейтерінг задовольнять ваші гастрономічні забаганки.

Овочеві роли стартують від 140 грн, а лососеві в середньому 500 грн, середня ціна на салаті 200-250 грн, а на десерти близько 70 грн.

Доба такого задоволення коштуватиме в середньому 6000 грн, та включає проживання, сніданки та відвідування спа-центра, 5 басейнів і приємні бонуси.

Заміський клуб "Трипільське Сонце"

Всього за 10 хвилин від Києва, у селі Підгірці Обухівського району (27 км від Києва) розташований чудовий комплекс з лазнями. Тематичні лазні (медова, лісова, трав’яна, співоча, хмільна) мають кожна свій набір процедур та властивостей. Комплекс пишається своїм Трипільським чаном та вибором спа–процедур. Комфортабельні номери та окремі котеджи облаштовані в сучасному стилі та мають усе необхідне для відпочинку. Територія також оздоблена альтанками, які можна забронювати окремо.

Ресторан "Трипілля" пропонує смачні страви до вашого столу, а також проведення різних заходів та корпоративів.

Конференц-зали чудово поєднують роботу з відпочинком та розширюють можливості дій.

Вартість двомісного стандартного номера складає 2100 грн за добу (діти до 5 років розміщуються безкоштовно) і має заставну суму в 500 грн. Сніданки включені в проживання. Бронювання лазні в середньому складає 1400 грн за годину.

Спа-готель Terra Nova

Недалеко від метро "Теремки", всього за 7 км від ВДНГ розташований спа–готель зі спорткомплексом. Басейни, аквабар, тренажерний зал, масажні кабінети – оздоровчий комплекс на вихідні. Великий ресторан з літньою терасою, а за вікном справжній ліс з чистим повітрям та прогулянковими тропами.

Проживання в напівлюкс з одним ліжком стартує від 2100 грн, а ресторанний цінник на сніданки в середньому 200 грн, на основні страви 250–300 грн.

Готель Morewell - Київське водосховище

В 40 км від Києва в селі Толокунь розміщений комплекс із 25-метровим літнім басейном. З водних занять комплекс може похизуватися карпатськими чанами, басейнами та саунами. Мангал-парк розташований на території комплексу надає можливість окремого відпочинку на природі.

Розважитись можна також пішим туризмом, велоспортом, тенісом та дартсом.

Двомісний комфортабельний номер коштує в середньому 2000 грн, на літній період ціна може піднятися до 3700, включений сніданок та користування деякими зонами комплексу.

Goodlife Park у селищі Тарасовичі (Вишгородський район)

Розташування поруч з дамбою Київського водосховища, в картинній рамці соснового лісу, комплекс пропонує своїм гостям приватний пляж, сауну, спа-центр і фітнес–центр. Окремі номери посеред зелених галявин, створюють атмосферу усамітненого відпочинку, а доставка їжі прямо в номер допоможе ще більше відпочити від натовпу.

Доба в двомісному номері коштує від 2500 грн, середня вартість номерів 3000 – 4000 грн.

Рекреаційний комплекс Selfish Club

Тиша та комфорт оселилася в 55 км від Києва, в великому рекреаційному комплексі Selfish Club.

Клубні озера та канали створюють дуже затишну та релаксуючу атмосферу. Великий вибір проживання дає можливість обирати на свій смак. Унікальні будинки на воді та приватні резиденції доповнюють колекцію житлових уподобань.

На території легко влаштувати барбекю та замовити їжу в ресторані. А розкидані по всій території спа-зони подарують оновлення та розслаблення.

Активний відпочинок також має свої пропозиції, вас чекає організована рибалка та мандрівка з пішими походами.

Шале на 4 особи за добу обходиться в 13 768 грн, а оренда справжнього підводного номера коштує 1000 євро.