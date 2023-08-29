Продолжаем подсчитывать ущерб после подрыва Каховской ГЭС: Какие сооружения культурного значения затоплены

Преступление против человечества и человечности. Подрыв Каховской ГЭС добавил в список разрушений, в результате российской агрессии, десятки культурных объектов, сотни домов и тысячи разрушенных жизней. Напомним, что под водой оказались 80 населённых пунктов Украины.

Поселки Херсонской, Николаевской и других областей, подвергшихся непоправимым разрушениям, хранили, на своих территориях, ценные культурные объекты, реконструкция которых на данный момент не возможна. Ситуация усугубляется тем, что многие из них находятся под оккупацией. Это может привести к полной потере и разрушению значительной части украинского культурного наследия.

Лабораторией мониторинга украинского наследия было подсчитано примерное количество поврежденных объектов на территории Новой Каховки и Херсона. В списке речь идет о 10 библиотеках, 22 археологических памятников, 5 музеев, 18 архитектурных сооружений.

Сегодня расскажем о шести ценных сооружениях, которые оказались под водой.

Дом - музей художницы Полины Райко

Оставленный по наследству украинцам, дом художницы-самоучки Полины Райко в городе Олешки получил статус музея в 2004 году. Его полностью расписанные стены и потолок были уникальным направлением в так называемом наивном искусстве. На импровизированных глиняных полотнах можно было увидеть ангелов, кошек, птиц и цветущую природу.

Опубликованные после затопления кадры Семена Храмцова стали подтверждением почти полного разрушения уникальной настенной живописи.

Корсунский монастырь и храмы

В 1999 году в Корсунском монастыре (18 век) украинцы возобновили жизнь, проводились богослужения и работы по реставрации. были украшены барочными фронтонами и Дмитровская церковь.

Общее количество затопленных церквей на Херсонщине достигло 7. Наибольшие разрушения испытал Храм Иконы Божией Матери "Касперовская".

Дом-музей Остапа Вишни

Музей располагался в поселке Крынки, всего в 30 километрах от Каховской ГЭС. В доме-музее хранились артефакты – свидетели жизни талантливого писателя. Черновики, фотографии, рыболовные снасти, кровать и печатная машинка, а также фрагменты начального дома поглотила вода. Насколько разрушен и поврежден музей, пока неизвестно, но чем дольше, тем больше вероятность того, что разрушения катастрофические.

Средневековая Тягинская крепость

Раскопки крепости 14-15 вв. стали еще одной жертвой русского теракта. Уникальный археологический памятник хранил воспоминания об украинской, литовской и крымско-татарской культуре. Спасти удалось только то, что были эвакуированы в начале боевых действий. Эта самая ценная доля выставлена в Киеве.

Так под водой оказались археологические раскопки Львовского и Бургунского поселений, датированные первыми веками нашей эры.

Город-порт Олешня

Остров Большой Потемкин полностью пошел под воду, вместе с "археологической жемчужиной Херсонщины". Город-порт Олешня был разрушен в 13 веке, в результате монголо-татарского нашествия. Железные топоры, каменные жернова, глиняные кувшины, амфоры, меч работы северо-германских мастеров первой четверти XIII века, экспонаты нашли свой дом в краеведческом музее Херсона, но российские преступники-военные украли и вывезли большое количество экспонатов.

Столетний яхт-клуб в Херсоне

Сооружение яхт-клуба, построенное в 1913 году, полностью утоплено. Здание было украшением Карантинного острова в Херсоне. Яхт-клуб был спроектирован Евгением Бутми-де-Кацманом и более столетия сохраняло свидетельства разных исторических поворотов. И если нижняя часть каменная из камня была рассчитана на наводнения, верхние деревянные постройки испытывают неисправимые повреждения.

Какие действия уже предпринимаются, чтобы спасти и восстановить достопримечательности

По словам главы херсонской военной администрации Александра Прокудина, уже внедрены спасательные операции по выкачиванию воды, и ситуация сложная, потому что вода все время продолжает поступать.

Создан сбор средств на восстановление памятников. Разрабатываются планы по сушке затопленных культурных наследий.

Самым главным действием станет возобновление перекрытия Каховской дамбы, чтобы остановить поступление воды. Но это будет возможно только после деоккупации территории.