Продовжуємо підраховувати збитки після підриву Каховської ГЕС: Які споруди культурного значення затоплені

Злочин проти людства та людяності. Підрив Каховської ГЕС додав до списку руйнувань, внаслідок російської агресії, десятки культурних об’єктів, сотні будинків та тисячі зруйнованих життів. Нагадаємо, що під водою опинилися 80 населених пунктів України.

Селища Херсонської, Миколаївської та інших областей, які зазнали непоправних руйнувань зберігали на своїх територіях цінні культурні об’єкти, реконструкція яких наразі є неможливою. Ситуація погіршується тим, що багато з них знаходяться під окупацією. Це може призвести до повної втрати та руйнування значної частини української культурної спадщини.

Лабораторією моніторингу української спадщини було підраховано приблизну кількість пошкоджених об’єктів на території Нової Каховки та Херсону. У списку йдеться про 10 бібліотек, 22 археологічні пам’ятки, 5 музеїв, 18 архітектурних споруд.

Відео дня

Сьогодні розповімо про 6 цінних споруд, які опинилися під водою.

Будинок - музей художниці Поліни Райко

Залишений у спадщину українцям, будинок художниці-самоучки Поліни Райко у місті Олешки набув статус музею у 2004 році. Його повністю розписані стіни та стеля були унікальним керунком у, так званому, "наївному мистецтві". На імпровізованих глиняних полотнах можна було побачити ангелів, котів, птахів та квітучу природу.

Опубліковані після затоплення кадри Семена Храмцова, стали підтвердженням майже повного руйнування унікального настінного живопису.

Корсунський монастир та храми

У 1999 році у Корсунському монастирі (18 століття) українці відновили "життя", проводилися богослужіння та роботи по реставрації. Але підрив Каховської ГЕС росіянами вбив те, що так важко здобувалося та відновлювалося. Під водою опинилися Малий собор, центральні та західні ворота, які були оздоблені бароковими фронтонами та Дмитрівська церква. Те, що не змите повністю водою догниває та руйнується далі.

Загальна кількість затоплених церков на Херсонщині добігла 7. Найбільших руйнувань зазнав Храм Ікони Божої Матері "Касперівська".

Будинок-музей Остапа Вишні

Музей розташовувався у селищі Кринки, усього за 30 кілометрів від Каховської ГЕС. В будинку-музеї зберігалися артефакти – свідки життя талановитого письменника. Чернетки, фотографії, рибальські сітки, ліжко та друкарську машинку, а також фрагменти початкового будинку поглинула вода. Наскільки було зруйновано та пошкоджено музей наразі невідомо, але чим довше, тим більше ймовірність того, що руйнування катастрофічні.

Середньовічна Тягинська фортеця

Розкопки фортеці 14-15 ст. стали ще однією жертвою російського теракту. Унікальна археологічна пам’ятка зберігала спогади про українську, литовську та кримсько–татарську культури. Врятувати вдалося лише те, що евакуювали на початку бойових дій. Ця найцінніша частка виставлена в Києві.

Тако під водою опинилися археологічні розкопки Львівського та Бургунського поселень, датовані першими століттями нашої ери.

Місто-порт Олешня

Острів Великий Потьомкін повністю пішов під воду, разом з "археологічною перлиною Херсонщини". Місто–порт Олешня було зруйновано у 13 столітті, внаслідок монголо-татарського нашестя. Та в 1972 році почалися розкопки легендарного міста, які допомогли знайти та вивчити такі історичні артефакти як: залізні сокири, кам'яні жорна, глиняні глечики, амфори, меч роботи північно-німецьких майстрів першої чверті XIII століття. Експонати знайшли свій дім у краєзнавчому музеї Херсона. Та російські злочинці-військові вкрали та вивезли велику кількість експонатів під час окупації.

Столітній яхт-клуб у Херсоні

Споруда яхт-клубу, збудована в 1913 році повністю потоплена. Будівля була прикрасою Карантинного острова у Херсоні. Яхт–клуб був спроєктований Євгеном Бутмі–де–Кацманом та більше століття зберігало свідчення різних історичних поворотів. І якщо нижня частина мурована з каменю була розрахована на повені, верхні дерев’яні споруди зазнають невиправних ушкоджень.

Які дії вже впроваджують, щоб врятувати та відновити пам’ятки

За словами голови херсонської військової адміністрації Олександра Прокудіна, вже впроваджені рятувальні операції по випомповуванню води, та ситуація складна, бо вода весь час продовжує надходити.

Створено збір коштів на відновлення пам’яток. Розробляються плани з сушки затоплених культурних спадщин.

Найголовнішою дією стане відновлення перекриття Каховської дамби, щоб зупинити надходження води. Але це буде можливим лише після деокупації території.