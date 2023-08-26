Украинцев не остановить. Какие новые тренды появятся в ближайшее время на Прикарпатье

Украинцы продолжают стремительное развитие культуры, в основу которой ложатся традиции, наследие, обновленные с помощью современных технологий. Какие проекты стали победителями грантовой программы "Культура. Регионы" от Украинского культурного фонда и что смогут увидеть жители и гости Прикарпатья совсем скоро, рассказываем ниже.

Напомним, что:

"Программа направлена на содействие межкультурному диалогу представителей разных этносов Украины, популяризацию истории и культуры коренных народов Крыма, Приазовья и Причерноморья Украины, усиление культурной привлекательности регионов путем стимулирования местного культурного развития общин, в том числе и в регионах, пострадавших от российской агрессии. ", – говорится в сообщении УКФ, опубликованном на официальном сайте".

Проекты – победители в номинации "Культура. Регионы", которые в скором времени будет готова презентовать Ивано-Франковская область анонсировала в Фейсбуке председатель Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук.

Проект "Гуцульская горница" разработал Национальный природный парк "Гуцульщина". Локация, которая воспроизведет быт, традиции и гуцульские обряды, оживив экспозиции с помощью дополненной реальности, мастеров древних ремесел и мастер-классов, в которых смогут участвовать все желающие.

Рогатинский историко-краеведческий музей "Ополье" разработал проект, в рамках которого будет возрождено гончарное ремесло. "Опольская гончарная" позволит ознакомиться и овладеть давним занятием, и создавать свои собственные изделия под руководством профессиональных мастеров.

разработал проект, в рамках которого будет возрождено гончарное ремесло. "Опольская гончарная" позволит ознакомиться и овладеть давним занятием, и создавать свои собственные изделия под руководством профессиональных мастеров. "Создание культурно-туристического маршрута "Путями Наталии Кобринской в городе Болехове". Над этим проектом постоянно работает Болеховский городской совет. В рамках представленной программы будет издан путеводитель, создана веб-страница и 3D модель дома, где проживала Кобринская. Еще одной объемной моделью станет помещение, где проходили встречи с культурными деятелями того времени.

Напоминаем, что подача заявок началась еще 1.12.2021 и завершилась 14.02.2022 года. Три победителя в номинации "Культура. Регионы" получат гранты в размере 420 тыс. гривен, 418 тыс. гривен и 367 тыс. гривен, согласно перечню выше.

Грантовые программы от Украинского культурного фонда имели такие ниши как:

культура без барьеров;

аудиовизуальное искусство;

культурное наследие;

возобновление культурно-художественной деятельности;

культура. Регионы;

событие гранд.

Победители в других номинациях можно посмотреть на официальном сайте Украинского культурного фонда. Культура и культурное наследие обязательно.