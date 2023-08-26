Українців не зупинити. Які нові тренди з’являться найближчим часом на Прикарпатті

Українці продовжують стрімкий розвиток культури, в основу якої лягають традиції, спадщина, оновлені за допомогою сучасних технологій. Які проєкти стали переможцями грантової програми "Культура. Регіони" від Українського культурного фонду та, що зможуть побачити мешканці та гості Прикарпаття вже зовсім скоро, розповідаємо нижче.

Нагадаємо, що:

"Програма спрямована на сприяння міжкультурного діалогу представників різних етносів України, популяризацію історії та культури корінних народів Криму, Приазов’я та Причорномор’я України, посилення культурної привабливості регіонів шляхом стимулювання місцевого культурного розвитку громад, в тому числі і в регіонах постраждалих від російської агресії", – йдеться у повідомленні УКФ, опублікованому на офіційному сайті.

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Проєкти – переможці у номінації "Культура. Регіони" і, які незабаром буде готова презентувати Івано-Франківщина анонсувала у Фейсбуці голова Івано–Франківської ОВА Світлана Онищук.

Проєкт "Гуцульська світлиця" розробив Національний природний парк "Гуцульщина". Локація, яка відтворить побут, традиції та обряди гуцулів, ожививши експозиції за допомогою доповненої реальності, майстрів давніх ремесел та майстер-класів, у яких зможуть брати участь усі охочі.

Рогатинський історико-краєзнавчий музей "Опілля" розробив проєкт, в рамках якого буде відроджене гончарне ремесло. "Опільська гончарня" надасть змогу ознайомитися та оволодіти давнім заняттям, та створювати свої власні вироби під керівництвом професійних майстрів.

розробив проєкт, в рамках якого буде відроджене гончарне ремесло. "Опільська гончарня" надасть змогу ознайомитися та оволодіти давнім заняттям, та створювати свої власні вироби під керівництвом професійних майстрів. "Створення культурно-туристичного маршруту "Шляхами Наталії Кобринської в місті Болехові". Над цим проєктом невпинно працює Болехівська міська рада. В рамках поданої програми буде видано путівник, створена веб сторінка та 3D модель будинку, де проживала Кобринська. Ще однією об’ємною моделлю стане приміщення, де відбувалися зустрічі з тогочасними культурними діячами.

Нагадаємо, що подача заявок почалася ще 1.12.2021 і завершився 14.02.2022 року. Три переможці у номінації "Культура. Регіони" отримають гранти у розмірі 420 тис. гривень, 418 тис. гривень та 367 тис. гривень, відповідно до переліку вище.

Грантові програми від Українського культурного фонду мали такі ніші як:

культура без бар'єрів;

аудіовізуальне мистецтво;

культурна спадщина;

відновлення культурно-мистецької діяльності;

культура. Регіони;

гранд подія.

Переможців у інших номінаціях можна подивитися на офіційному сайті Українського культурного фонду. Культура та культурна спадщина "на часі".