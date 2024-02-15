Два партизана 21 века, разрушающие свои страны

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При всей свой наглости и напору Трамп не вождь будущей Америки. Внешне Трамп не похож на Че Гевару, он похож на постаревшего Американского Героя, который спасает Америку от внутренних и внешних врагов- образ, который он успешно эксплуатирует ради своих целей. Но, скорее всего, Трамп - партизан, разрушающий Америку изнутри.

Ради достижения власти он легко разрушает американский порядок, политическую культуру, республиканские и демократические ценности. Личная власть и собственный успех для него важнее святого принципа разделения властей и уважения к американской Конституции. Ради этого он готов разрушить двухпартийность США и де-демократизировать Америку. В политической борьбе за власть над США Трамп умело противопоставил искусственный слоган "Негры тоже имеют значение" слогану "Америка превыше всего", создав МАГА, которая растворяет и поглощает Республиканскую партию. Отгородившись от Латинской Америки (проблема мексиканской границы) и Европы (усыхание НАТО), Трамп загоняет США в тупик изоляционизма, где только его идеи и власть будет иметь значение.Трамп использует куски из любой идеологии, политической программы или формы американской политической культуры, выдавая себя за кого угодно.

Точно такой же "работой" - разрушением России, занимается Путин. Сейчас он уже не просто ставленник или представитель союза российских силовиков и мафии, тем более, Путин не арбитр олигархических групп и высшей бюрократии. Он тоже, как и Трамп, больше всего партизан, имитирующий заботу об государстве, но на самом деле, разрушающий Россию сверху вниз. Россия всегда разрушали не внешнее давление или внутренние конфликты. Россию всегда разрушала верхушка политической власти – от царя Николая, Сталина или Горбачева, вплоть до Путина, но только Путин -партизан. Сейчас Путин, развязав кровавый конфликт в Украине, успешно деформирует Россию, не оставляя ее пути в будущее. Противопоставив и натравив Россию на Украину Путин нашел вечный двигатель для свой личной власти.

Вероломно, напав на Украину, поссорившись с Европой и США Путин изолирует и добивает современную Россию, успешно замораживает страну и консервирует ее, принудительно погружая ее в военный неосталинизм. Война в Украине — это его главное средство авторитарной и миллитарной перестройки России и сильный способ удержания личной власти до конца своих дней.

Трамп и Путин, как партизаны, подрывающие порядки и политику, смогли появится и максимально проявить себя только на волне персонализации и национализации мировой и внутренней политики, и кризиса институтов власти в США, России и других стран. Еще классический примеры- это Орбан в Венгрии, Моди в Индии или Эрдоган в Турции.

Трамп и Путин сторонники развала сложившегося мирового порядка и агрессивного изоляционизма. Они легко понимают друг друга. Они оба не шпионы, не предатели своих стран и не агенты влияния, а партизаны, призванные разрушить будущее России и США ради реализации своих фантастических идей.

Поэтом, Трамп и Путин, существуют как два партизана-разрушителя своих стран, которых не может обнаружить и нейтрализовать внутренние силы США и России.

И как два партизана. Трамп и Путин инстинктивно и объективно тянутся друг к другу. Дело не в том, кто кого завербовал или, кто кому больше помогает, дело в близости целей обеих полу диктаторов, их авторитарного стиля поведения и синхронизации действий "депстейт" обеих стран - США и России.