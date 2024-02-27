Падеж российской авиации – 2024-й стартовал с огоньком!

Декабрь 2023 года отметился фееричным уничтожением сразу трех российских фронтовых бомбардировщиков с функцией истребителя Су-34 в районе временно оккупированной Чаплинки, а неполные два месяца 2024-го – уже массовым падежом российских самолетов. Причем теперь среди них есть уникальные и очень редкие экземпляры.

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Чего лишились оккупанты

В январе – феврале 2024 г. официально подтверждено уничтожение 11 российских самолетов и одного вертолета.

Так, 14 января был уничтожен уникальный ДРЛО А-50 и поврежден летающий командный пункт Ил-22.

Утром 24 января в воздушном пространстве России был сбит военно-транспортный Ил-76. При этом до сих пор так и не известно, кто именно уничтожил этот самолет в небе над Белгородской областью РФ.

А вот в феврале начался просто отстрел российской авиации в режиме нон-стоп. 17 февраля сбили два Су-34 и 1 Су-35С. 18 февраля – еще один Су-34. На утро 19 февраля были сбиты один Су-34 и один Су-35. 21 февраля – один Су-34, а 23 февраля вишенка на торте – опять А-50!

Отдельно отмечу, что 7 февраля был сбит ударный вертолет Ка-52, но это как бонус для общих знаний в рамках данной темы.

Теперь же немного подробностей о том, насколько это болезненные потери для Воздушно-космических сил (ВКС) РФ.

Номенклатура потерь

Су-34

Этот фронтовой бомбардировщик с функцией истребителя является основной рабочей птичкой ВКС РФ в вопросах нанесения ударов бомбами. В нынешних условиях это исключительно КАБ (корректируемые авиационные бомбы).

Согласно верифицированным данным, за все время полномасштабной войны в Украине россияне потеряли 25 Су-34. Согласно же неверифицированным данным, ВКС РФ лишились более полусотни Су-34 (уничтоженными и поврежденными).

По состоянию на конец 2021 года на вооружении российских Воздушно-космических сил находилось 110 Су-34, из которых боеспособными было менее 100. То есть потери потенциала за два года войны составили 50%? Не совсем.

Россия продолжает производить Су-34, и Новосибирский авиационный завод имени В. П. Чкалова ежегодно передавал ВКС РФ до эскадрильи. Например, в 2022 году было передано 10 самолётов Су-34, а в 2023-м – шесть. Поэтому относительная компенсация потерь происходила, но полностью ее перекрыть российский военно-промышленный комплекс просто не способен.

Су-35

Согласно верифицированным данным, за два года полномасштабного вторжения в Украину ВКС РФ потеряли семь истребителей Су-35. Согласно неверифицированным, количество потерянных самолетов превысило 20 единиц. При этом на конец 2021 года в составе российских ВКС стояло 99 истребителей Су-35.

Производство Су-35 в России продолжается, и в 2022-м Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю. А. Гагарина (КнААЗ) передал ВКС РФ семь истребителей Су-35, а в 2023-м – 10 самолетов. То есть ежегодное производство этих боевых машин не превышает эскадрилью.

А-50

Из уничтоженной российской авиации за два года полномасштабной войны самой жирной целью стал, конечно же, самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО) А-50.

Эти самолеты обеспечивают контроль воздушной обстановки и управления оперативно-тактической авиацией, благодаря чему российские оккупационные войска получают в реальном времени информацию о присутствии в воздушном пространстве Украины тактической авиации ВС ВСУ, фиксируют пуски ракет с украинской стороны, уточняют целеуказание для нанесения бомбовых и ракетных ударов. Также увеличивается дальность поражения комплексов ПВО ЗРС С-400.

Самолеты А-50 являются важной составляющей в получении разведывательной информации и наведении российских ударов по Украине. Но есть нюанс. Этих самолетов очень мало.

ДРЛО А-50 производились с 1985 года, но сегодня в России отсутствует не только их производство, но и возможность полноценного комплексного ремонта.

Всего таких самолетов в составе ВКС РФ – девять, из которых один пребывает на очень долгой, практически бесконечной модернизации, два – в очереди на регламентные ремонтные работы, один получил повреждения ударным дроном радиотехнического комплекса "Шмель" в Беларуси и до сих пор не отремонтирован (и вряд ли будет), а два были сбиты с начала 2024 года.

Стоимость одного такого самолета оценивается в среднем в $400 млн, но с учетом их редкости и невозможности производства, можно смело умножать на два. То есть потеря А-50 для России – это убытки минимум на миллиард долларов.

Выводы

В начале полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году Россия потеряла самое большое количество самолетов за всю свою историю. Но теперь, два года спустя, потери страны-агрессора становятся катастрофическими не столько количественно, сколько репутационно и стратегически.

Россия теряет уникальные, дорогие самолеты глубоком тылу, а ее тактическая авиации в ранее считавшейся безопасной зоне находится отнюдь не в безопасности.

Россию в 2022 году выдавили из северо-западного сектора Черного моря, а в 2023 году погнали из Севастополя в Новороссийск. В 2024 году Украина займется выдавливанием из своего воздушного пространства, простора над временно оккупированными территориями и частично из российской тыловой зоны авиации врага. И, надо признать, начало положено весьма успешное.