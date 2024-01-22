Россия несет тяжелые потери в технике: в ход пошли музейные экспонаты

Российские оккупационные войска с первых же дней полномасштабного вторжения в Украину стали нести тяжелые потери в технике, для компенсации которых военно-промышленный комплекс РФ был введен в режим круглосуточной работы. Но потенциала ВПК не хватало для полноценной компенсации потерь, а потому в зоне боевых действий стали появляться очень редкие экземпляры техники – порой единичные, опытные образцы. Разумеется, там же они и уничтожались, таким образом исчезая из номенклатуры российского вооружения.

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За время боевых действий в Украине некоторые образцы российской военной техники стали "краснокнижными". То есть такими, которые полностью исчезли у российской армии.

В данном обзоре я хочу обратить внимание на те из них, о которых знают куда меньше, нежели о Т-90М "Прорыв" или ТОС-1А "Солнцепек", но применение которых в зоне БД свидетельствует об острейшем дефиците механизированной компоненты у оккупантов. К тому же уничтожение этих образцов безвозвратно, поскольку многие сейчас не производятся в России.

САУ 2С34 "Хоста"

Первым уникальным образцом, потерянным россиянами в ходе полномасштабного вторжения в Украину, стала самоходная артиллерийская установка 2С34 "Хоста".

На первый взгляд это все та же 2С1 "Гвоздика", но на самом деле это не так. САУ "Хоста" имела улучшенную защиту днища, что позволяло гарантированно сохранять жизнь экипажу при подрыве на противотанковой мине типа ТМ-62, а также современную систему управления огнем.

Всего таких САУ было произведено не более 50 единиц: 48 серийных и 2 опытных 2С34М и 2С34-1. Стояли они на вооружении волгоградской 20-й ОМСБр и оренбургской 21-й ОМСБр. Стоимость одной такой САУ составляла в 2012 году около $750 тыс, что в восемь раз дороже 2С1 "Гвоздика".

Из-за высокой стоимости и проблематичного обслуживания, связанного с уникальностью САУ, больших заказов на них в российских войсках не было, а некоторые из установок со временем требовали ремонта, который так и не проводился. В результате часть 2С34, имеющиеся у России, – небоеспособные. На сегодня известно об уничтожении минимум двух таких САУ и трех взятых как трофей.

БМО-Т

БМО-Т – российская тяжелая боевая машина огнеметчиков, предназначенная для транспортировки личного состава огнеметного отделения.

Их было выпущено всего 10 единиц (стоимостью $400 тыс. каждая), а о первой уничтоженной в Украине стало известно в мае 2022 года.

Всего в Украине было верифицировано уничтожение трех таких машин, хотя согласно неверифицированной информации – пять. Одна БМО-Т была затрофеена ВСУ и служит сейчас в рядах украинской армии.

Хотелось бы заметить, что БМО-Т на сегодняшний день является, пожалуй, лучшим по уровню бронирования транспортом для перевозки личного состава. Уровню защищенности экипажа этой машины, созданной на базе Т-72, позавидуют даже танки (и Т-72 в том числе), поскольку ее броню значительно усилили.

Фактически это тот редкий случай, когда россияне создали хорошо бронированную ББМ, которая может сохранять жизни экипажа. Но дороговизна поставила крест на серийном производстве БМО-Т. Теперь же этот крест ставит украинская армия.

БТР-90

БТР-90 рассматривался как перспективная замена БТР-80, но так и не пошел в серию, поскольку представлял собой очень дорогой для реализации проект, к тому же с большим количеством недоработок и дефектов, что влекло дополнительные затраты.

Несколько таких машин находилось на хранении в Кубинке и Арзамасе – в первую очередь как музейные экспонаты. Но нехватка ББМ вынудила российское командование доставать из закромов всё! И вот музейный экспонат НИИ38 оказывается под Авдеевкой, а через неделю РОВ теряют и его.

Пожалуй, история с отправкой на фронт музейного БТР-90 – это самый яркий пример реального положения дел у россиян с техникой, особенно в классе ББМ.

БРЭМ-Л

Хотя БРЭМ-Л это не боевая машина, но в российской армии она довольно редкая.

Сам проект БРЭМ-Л берет свое начало в 1980-х, а первый опытный образец этой машины увидел свет в 1990-х. Тем не менее в российской армии весьма скептически относились к концепции бронированной ремонтно-эвакуационной машины на базе БМП-3, ориентированной исключительно на эвакуацию однотипной техники. Вопросы вызывало и бронирование машины. Тем не менее россиянам удалось спихнуть их в ОАЭ и Венесуэлу.

В Украине же было уничтожено не менее трех таких машин. И с учетом ограниченного их количества у России можно говорить о вероятном полном их исчезновении из парка ремонтных бригад.

ПРП-4А "Аргус"

ПРП-4А "Аргус" – это подвижный разведывательный пункт, модернизированный и принятый на вооружение в 2013 году, хотя его базовая модель выпускалась с 1980-х. Даже в Советском Союзе эта машина была очень редкой, ведь всего выпустили менее полусотни. После развала СССР часть машин перешла другим странам, часть попросту потеряла боеспособность. У России боеспособных ПРП-4 машин – от 20 до 30, а ПРП-4А "Аргус" – и вовсе единицы.

Первое уничтожение техники этой модификации в Украине было зафиксировано 10 октября 2022 года.

На сегодняшний день известно об уничтожении минимум трех ПРП-4М, затрофеенном одном и уничтожении одного ПРП-4А "Аргус".

1В119 "Реостат"

Не менее интересным является передвижной пункт разведки и управления огнем артиллерии – 1В119 "Реостат".

Эту машину разработали и выпускали в ограниченном количестве во времена СССР. По наследству Россия получила на вооружение менее полусотни таких машин, и не все они в итоге сохранили с годами боеспособность. На сегодняшний день известно об уничтожении трех и затрофеивании восьми 1В119.

Судя по всему, скоро ВС РФ останутся без "Реостатов". Потому что все они будут у ВСУ.

САМУ 2С31 "Вена"

Отдельно стоит упомянуть самоходную артиллерийско-минометную установку 2С31 "Вена". Несмотря на то что эта САМУ пока не была уничтожена, повреждена либо затрофеена в зоне боевых действий, внимание ей следует уделить вот по какой причине.

В конце сентября 2023 года появилась информация, что российская армия стала получать САМУ 2С31 "Вена". Ориентировочно отправлена была САМУ на южный плацдарм. И я не просто так говорю не в множественном числе.

САМУ 2С31 "Вена" – это очень даже, по идее, неплохая замена советской "НОНА-С". Работа над ней началась в далеких 1980-х, когда в СССР решили заменить "НОНА-С" чем-то более эффективным и современным. Так и родился на рубеже 80-90-х амбициозный проект 2С31, но по причине развала Союза так и не получивший должного развития.

По состоянию на 1990-е 2С31 была весьма передовой. Она обладала неплохой для техники постсоветской России автоматизированной системой управления наведением и уникальным прицельным комплексом, имела орудийный вычислительный комплекс.

Сейчас же САМУ 2С31 "Вена" российские оккупанты стягивают с испытательных полигонов в зону БД, заявляя о неких поставках. На самом же деле серийного производства 2С31 как не было, так и нет, а теми единичными образцами, что есть, пытаются аврально заткнуть дыры в дефиците артсистем.

Итог

Российские оккупационные войска переживают кризис компенсации потерь по всем категориям техники в войсках. Некоторые модификации танков, например Т-80У, становятся "краснокнижными", что уж говорить о тех образцах, которые и до полномасштабного вторжения в Украину были единичными.

Да, поначалу командование РОВ могло их отправить в составе подразделений с серийной техникой, будучи уверенным, что через три дня они будут участвовать в параде на Крещатике. Что же, отчасти они были правы. Некоторые из этих редчайших образцов, БМО-Т или 2С34 "Хоста", и вправду приняли участие в параде на Крещатике… Параде уничтоженной техники РОВ в День Независимости Украины.

Но что самое интересное, в Украине не только уничтожается редкая российская техника, но и берется в качестве трофеев. И будет забавно, если в какой-то момент Украина будет иметь такие экземпляры, которых в армии РФ уже просто не будет.

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