Сколько сахара в вашей тарелке: лайфхак, как уменьшить его потребление

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Насыпая утром в тарелку хлопья или мюсли, многие не догадываются, сколько сахара им придется съесть на завтрак. Казалось бы, достаточно того, что на упаковке написано "diet" (диетический). "healthy" (здоровый) или "slim" (стройный). Между тем, большая часть сухих завтраков для взрослых и детей, которыми украшены полки всех супермаркетов, перенасыщена сахаром. На одну порцию подслащенных хлопьев или мюсли приходится не менее 4 ложек сахара!

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Такий сніданок зазвичай викликає приємне відчуття легкості і навіть підвищує настрій. Правда, ненадовго. Дуже швидко з’являється бажання перекусити, щоб дотягнути до обіду. Причому кількість таких перекусів безпосередньо залежатиме від того, коли вдасться пообідати.⁣⁣⠀

А перекуси часто бувають теж солодкими. Це можуть бути не тільки печиво з цукерками, а й свіжі продукти, наприклад, фрукти, в яких вміст цукру теж великий. А за цілий день скільки разів людина може перекусити, особливо не замислюючись над кількістю того, що вона їсть. Особливо Подумаєш, з’їв непомітно кілограм винограду, персиків або пристойну жменю сухофруктів)) Це ж корисно.⁣⁣⠀

Але навіть в корисних продуктах має бути міра! Хочу нагадати, що велика кількість глюкози і фруктози в раціоні - це слабкі судини, проблеми з суглобами і кістковою тканиною, погіршення стану кишкової флори, підвищення толерантності до глюкози. І, звичайно, зайва вага!⁣⁣⠀

Я не пропоную їсти з калькулятором в руках.⁣⁣⠀

⁣⁣⠀Є простіший спосіб скоротити кількість солодких продуктів у вашому харчуванні. Залишайте солодощі тільки невеликим десертом після того, як з’їли овочі, кашу, рибу, тобто повноцінно поїли. Пам’ятаєте слова мами в дитинстві - "з’їж, потім дам солодке"? І ви побачите, як з часом цукор не буде займати важливого місця у вашому харчуванні. І не буде його так нескінченно багато.⁣⁣⠀