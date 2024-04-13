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Война в Украине

10 лет назад был впервые отдан боевой приказ стрелять по россиянам

Юрий Бутусов

10 лет назад был впервые отдан боевой приказ стрелять по россиянам

Ровно 10 лет назад, 13 апреля 2014 года, под Славянском, командир роты 80-й аэромобильной бригады старший лейтенант Вадим Сухаревский отдал первый в истории Украины боевой приказ открыть огонь по наемникам российского диверсионного отряда полковника ФСБ РФ Игоря Гиркина. В этот день война с Россией перестала быть односторонней. Диверсанты атаковали место совещания руководителей СБУ, рядом с которым находились в бронетранспортерах десантники Сухаревского. От пуль россиян погиб на месте капитан СБУ Геннадий Биличенко, двое офицеров были ранены.

Далее текст на языке оригинала.

В сусідньому БТР знаходився командир 80-ї бригади полковник Копачинський, який дав наказ десантникам розрядити зброю та заборонив відкривати вогонь.

Але старший лейтенант Сухаревський проявив екстраординарні лідерські якості, і порушив прямий наказ свого безпосереднього командора полковника Копачинського, взяв відповідальність на себе, і віддав перший історичний бойовий наказ:

"Хули ты смотришь – *баш!"

Наказ виконав оператор-навідник БТР солдат Микола Коля Лавренчук, після кількох черг якого ворог зазнав втрати та втік з місця бою.

Сержант Лавренчук з перших днів вторгнення 22-го року воював у лавах 80-ї бригади, отримав важкі поранення руки та ноги, і не завершивши реабілітацію повернувся на фронт. Сьогодні Лавренчук займається рекрутингом у 95-й десантно-штурмовій бригаді.

А старший лейтенант Вадим Сухаревський за ці 10 став полковником, заступником головнокомандувача ЗСУ, командувачем Сил безпілотних систем.

Історію першого бою більш детально кілька років тому я описав тут.

Источник:Facebook

Война в Украине