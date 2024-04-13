10 лет назад был впервые отдан боевой приказ стрелять по россиянам

Ровно 10 лет назад, 13 апреля 2014 года, под Славянском, командир роты 80-й аэромобильной бригады старший лейтенант Вадим Сухаревский отдал первый в истории Украины боевой приказ открыть огонь по наемникам российского диверсионного отряда полковника ФСБ РФ Игоря Гиркина. В этот день война с Россией перестала быть односторонней. Диверсанты атаковали место совещания руководителей СБУ, рядом с которым находились в бронетранспортерах десантники Сухаревского. От пуль россиян погиб на месте капитан СБУ Геннадий Биличенко, двое офицеров были ранены.

Далее текст на языке оригинала.

В сусідньому БТР знаходився командир 80-ї бригади полковник Копачинський, який дав наказ десантникам розрядити зброю та заборонив відкривати вогонь.

Але старший лейтенант Сухаревський проявив екстраординарні лідерські якості, і порушив прямий наказ свого безпосереднього командора полковника Копачинського, взяв відповідальність на себе, і віддав перший історичний бойовий наказ:

"Хули ты смотришь – *баш!"

Наказ виконав оператор-навідник БТР солдат Микола Коля Лавренчук, після кількох черг якого ворог зазнав втрати та втік з місця бою.

Сержант Лавренчук з перших днів вторгнення 22-го року воював у лавах 80-ї бригади, отримав важкі поранення руки та ноги, і не завершивши реабілітацію повернувся на фронт. Сьогодні Лавренчук займається рекрутингом у 95-й десантно-штурмовій бригаді.

А старший лейтенант Вадим Сухаревський за ці 10 став полковником, заступником головнокомандувача ЗСУ, командувачем Сил безпілотних систем.

Історію першого бою більш детально кілька років тому я описав тут.