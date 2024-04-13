10 років тому було вперше віддано бойовий наказ стріляти по росіянах

Рівно 10 років тому, 13 квітня 2014 року, під Словʼянськом, командир роти 80-ї аеромобільної бригади старший лейтенант Вадим Сухаревський віддав перший в історії України бойовий наказ відкрити вогонь по найманцям російського диверсійному загону полковника ФСБ РФ Ігоря Гіркіна. В цей день війна з Росією перестала бути односторонньою. Диверсанти атакували місце наради керівників СБУ, поруч з яким знаходились у бронетранспортерах десантники Сухаревського. Від куль росіян загинув на місці капітан СБУ Генадій Біліченко, двоє офіцерів були поранені.

В сусідньому БТР знаходився командир 80-ї бригади полковник Копачинський, який дав наказ десантникам розрядити зброю та заборонив відкривати вогонь.

Але старший лейтенант Сухаревський проявив екстраординарні лідерські якості, і порушив прямий наказ свого безпосереднього командора полковника Копачинського, взяв відповідальність на себе, і віддав перший історичний бойовий наказ:

"Хули ты смотришь – *баш!"

Наказ виконав оператор-навідник БТР солдат Микола Коля Лавренчук, після кількох черг якого ворог зазнав втрати та втік з місця бою.

Сержант Лавренчук з перших днів вторгнення 22-го року воював у лавах 80-ї бригади, отримав важкі поранення руки та ноги, і не завершивши реабілітацію повернувся на фронт. Сьогодні Лавренчук займається рекрутингом у 95-й десантно-штурмовій бригаді.

А старший лейтенант Вадим Сухаревський за ці 10 став полковником, заступником головнокомандувача ЗСУ, командувачем Сил безпілотних систем.

Історію першого бою більш детально кілька років тому я описав тут.