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Аятолла Али Хаменеи готов взорвать весь мир, чтобы только уничтожить Израильское государство

Виктор Каспрук

Аятолла Али Хаменеи готов взорвать весь мир, чтобы только уничтожить Израильское государство

Совершив наиболее масштабное нападение на Израильское государство, Иран впервые столкнулся с Израилем лицом к лицу. Тем самым Исламская Республика Иран навязывает Израилю новую игру. Теперь вопрос в том, какова будет реакция на эти террористические удары со стороны Иерусалима? Ведь в Тегеране прекрасно знали, что за подобные террористические атаки ответ Израиля будет сильным и решительным. И очень вероятно, что уже через несколько дней израильская авиация разбомбит все ядерные объекты в Иране.

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Як зазначає найбільш впливова ізраїльська газета Yedioth Ahronoth: "Історичне досягнення ізраїльської протиповітряної оборони під час найбільшого обстрілу ракетами і БПЛА, з яким зіткнулася будь-яка країна. З 36 запущених крилатих ракет, 110 балістичних ракет типу HVAR і 187 дронів Shahed, тільки невелика кількість проникла на територію Ізраїлю, а більшість з них була збита ще на підльоті до країни. Базі Набатім було завдано незначних пошкоджень, але речник ЦАХАЛу наголосив у своїй заяві, що база функціонує".

Терористичний напад Ірану на Ізраїль у ніч на 14 квітня 2024 року можна порівняти з нападом на американську базу Перл-Харбор вранці 7 грудня 1941 року. Тепер у Ізраїлю, Сполучених Штатів та їхніх союзників з’являється унікальний шанс знищити один із ланцюжків у вісі зла – Росія, Китай, Іран і Північна Корея. Настав час допомогти іранцям позбутися їхнього тиранічного режиму аятолл. І цією нагодою варто обов’язково скористатися.

 

Іран винен не лише в нападі на Ізраїль, понад 2 роки Тегеран допомагає Росії знищувати своїми дронами Shahed українські об’єкти критичної інфраструктури. Чим фактично бере участь у терористичній війні Російської Федерації з Україною.

Источник:viktorkaspruk.wordpress.com

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