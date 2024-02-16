Налог на бездетность и отсутствие контрацепции: как жилось семьям в СССР

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Друзья, а вот есть очень интересная тема — семья и брак в СССР и сейчас — так сказать сравнить, когда было лучше. Со стороны фанатов СССР постоянно слышу возгласы — вот мол, как тогда люди хорошо жили, даже двери не закрывали в квартиру, а семья так вообще была сосредоточением советской духовности! Не то, что нынешнее поколение!".

На самом деле в СССР были и браки по расчету, и запрет на браки с иностранцами, а в твои семейные дела мог вмешаться коллектив — так что всё было далеко не так радужно, как это может показаться.

Итак, в сегодняшнем посте — сравниваем, когда была лучше устроена семейная жизнь, в СССР или сейчас.

1. В СССР было запрещено венчание.

Практически сразу после прихода к власти большевики запретили венчание, заменив его гражданской регистрацией брака — такая практика сохранялась до последних лет Перестройки (1988-90), а где-то и до самого конца СССР. В принципе, лично я отношусь к такому спокойно, но тут интереснее другое — отмена венчания для вчерашних малограмотных рабочих и крестьян уничтожило "таинство брака", которое свелось к простой подписи в ЗАГСе. Как результат — в 1920-30-е годы распадалось 8 из 10 (по другим данным — 9 из 10) браков, заключенных таким образом. В СССР брак перестал быть важным и ответственным решением.

Сейчас с этим, по-моему, всё же получше, да и процент разводов ниже, чем в раннем СССР.

2. В СССР были запрещены аборты.

Такой запрет существовал с 1936 года, когда был принят так называемый "Третий семейный кодекс". Официально было провозглашено — "нам нужны новые люди", а о правах "равноправных" женщин никто не думал. Разумеется, всё это привело только к тому, что аборты ушли в подполье и стали делаться на всяких "конспиративных квартирах" — из-за чего резко возрос уровень женской смертности от данной процедуры.

Посмотрев на это всё, советская власть решила разрешить аборты, но статистику тут же засекретила. Статистика по абортам в СССР всплыла только во времена Перестройки, и как оказалось — пик абортов пришелся на 1964 год, когда было сделано более 5,5 миллионов абортов. Отчего их было так много? В том числе и потому, что в советское семье не существовало нормальной контрацепции, но об этом ниже.

Сейчас аборты разрешены и в России, и в Беларуси, и в Украине, а всех сторонников запретительных мер я прошу посмотреть на советский опыт — ни к чему хорошему это не приведет.

3. Существовал запрет на брак с иностранцами.

Запрет на брак с иностранцами появился в СССР 15 февраля 1947 года. Как это обычно во всяких диктаторских указах, он объяснялся "заботой о народе", в указе говорилось прямым текстом — "наши женщины, вышедшие замуж за иностранцев и оказавшиеся за границей, в непривычных условиях чувствуют себя плохо и подвергаются дискриминации". Как будто женщины не могут решить без старых оленей из Политбюро, что для них хорошо, а что плохо)

При Хрущеве за роман с иностранцем выгоняли с работы, а также могли выслать в отдаленные районы (за 101-й километр), как тунеядца или уголовника-рецидивиста. Подобные репрессии стали уходить в прошлое с начала 1970-х годов (уже при Брежневе), но в реальности и в эти годы такие браки не приветствовались, и государство чинило всяческие препоны, чтобы такие браки не состоялись.

В наши дни люди получили свободу заключать брак с тем, с кем пожелают сами.

4. В СССР были распространены "браки по расчету".

Фанаты СССР будут с этим спорить, но браков по расчету в СССР заключалось гораздо больше, нежели сейчас. Причина здесь банальна и очевидна — в СССР люди были поставлены в крайне стесненные жизненные условия и имели крайне малую вилку возможностей, чтобы как-то самореализоваться. Получить "бесплатное" жильё было намного проще семейной паре, выживать на маленькую зарплату было тоже проще вдвоем, и продвигаться по службе семейному человеку было намного проще.

Кроме того, на холостяков и женщин-одиночек в СССР часто "смотрели косо" — мол, явно какими-то антигосударственными делами занимаются, и нередко люди расписывались с нелюбимым человеком, просто чтобы "быть как все" — альтернативное поведение и образ жизни в СССР не приветствовались.

Сегодня люди могут жить так, как пожелают, распространены гражданские и гостевые браки, и собственно "росписи по расчету" стало намного меньше — в этом отпала необходимость.

5. В советской семье жена не могла не работать.

Профессии "домохозяйка" в Советском Союзе не существовало. Официально считалось, что такая профессия якобы "унижает" женщину, и поэтому она приравнивалась к тунеядству. При этом мнение самой женщины, конечно же, никто не спрашивал. Часто получалось так, что с советской семье женщина была вынуждена где-то работать, а потом ещё и вести домашнее хозяйство — не ходить на работу она не могла.

Сейчас право не работать официально закреплено в Конституции — и женщина может заниматься делами семьи, вообще нигде официально не работая.

6. В СССР не было нормальных средств контрацепции.

И как следствие — рождалось множество нежеланных и часто из-за этого нелюбимых детей. Почему так происходило? Фармакологической контрацепции в СССР либо не было вообще, либо (в позднесоветские годы) она была вредной/труднодоступной. Плюс в сельской местности никто не думал, а часто и не знал про такие вещи.

Более-менее надежным средством предохранения был советский презерватив, называемый "изделие номер два". Есть две версии, откуда пошло такое название — одна гласит, что в каком-то классификаторе изделием номер один был советский противогаз, изделием номер два — собственно оно самое, а изделием номер три — ластик. Другая версия проще — на самом презервативе было написано "Презерватив резиновый. №2" — что означало размер (средний). Раньше были еще 1 и 3-й размер, но они не пользовались спросом — первый был слишком маленький (покупать его считалось "некомильфо"), а третий — слишком большим. В общем, в продаже осталось только "изделие номер два".

Что представлял собой советский презерватив? Это было изделие из довольно толстой резины (примерно как медицинские перчатки), воняющее противогазом и щедро обсыпанное тальком. Говорят, новый советский презерватив выдерживал доброе ведро воды, налитое внутрь. В общем и целом — такой штукой в семье пользовались достаточно редко. Ещё следует упомянуть, что советские презервативы часто были испорченными — они продавались в бумажной упаковке, и при малейшем нарушении её целостности — высыхали.

В наши дни доступны любые средства контрацепции, и нежелательных детей в нормальных семьях стало намного меньше.

7. В СССР существовал "налог на бездетность".

Один из маразмов советской семейной жизни — так называемый "налог на бездетность". Такой налог обязаны были платить все бездетные мужчины в возрасте от 20 до 50 лет и все бездетные замужние женщины в возрасте от 20 до 45 лет. Размер налога на бездетность был немалым — 6% от зарплаты, что составляло в среднем 8-9 рублей. Для учащихся ВУЗов и ССУЗов в возрасте до 25 лет были льготы, но в целом налог платили все.

Чтобы не платить налог, можно было также взять приёмных детей — тогда от его уплаты освобождали. Налог на бездетность, кстати, отменили только в 1992 году. Ну а сейчас таких налогов нету — каждый может жить, как хочет.

8. Развод с пристрастием.

После отмены венчания в 1920-е годы в советской стране стало бросовое отношение к браку — люди легко сходились вместе, расписывались, и потом также легко разводились. Эта практика закончилась в 1944 году, когда "с целью укрепления семьи и брака" советским гражданам усложнили процедуру развода — теперь это нужно было делать через суд. Даже если оба члена семьи выражали активное желание разойтись — суд мог и отказать в этом, посчитав причину развода "малозначительной" или "не заслуживающей внимания".

Сейчас развестись намного проще — и это хорошо. Зачем жить с нелюбимым человеком?

9. Супружеские споры и коллектив.

В СССР была распространена практика, когда семейные споры (особенно касающиеся молодых семей) решали так сказать, "коллективно", на каком-нибудь партийном или комсомольском собрании. Происходило это примерно так — оба члена семьи приходили на собрания, где коллектив из 20-30 человек под руководством какого-нибудь бойкого комсомольца или партийного руководителя старался вникнуть в их семейные перипетии и вынести "веское коллективное решение".

В наши дни такого маразма, слава богу, давно нет — и семейные дела остаются только в кругу семьи.

Фото: Владимир Соколаев.