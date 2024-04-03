Перед РФ открылась перспектива войны Алой и Белой роз

Затяжная война с Украиной, на которую пока сохраняют установку в кремле, обострит конфликты в бюрократии РФ. Прежде всего, между "чекистами" из ФСБ и остальными.

С подачи "путина" участников спецвойны против Украины уже стали называть "новым дворянством". Но не в стиле 2022 г., когда им обещали мемориальные доски на школах и ведение уроков ненависти к украинцам. Теперь новое указание: эсвэошники – это уже соль земли расейской, её лучше люди. Из кремля объявляют – эсвэошники должны сменить старое чиновничество и взять на себя управление производствами, отнятыми у иноагентов и иностранцев или у абсолютно лояльных бизнесменов в рамках перевода экономики на "военные рельсы".

Идеологически это похоже на "ленинский призыв" в партию, объявленный Сталиным после смерти Ленина, что помогло ему отнять руководящие должности у Троцкого и всей "старой гвардией". Нынешний призыв к эсвэошникам адресован не столько к обывателям и зекам, загнанным на войну с Украиной, как к тем фэсбэшникам, которые сделали себе корочки участников спецвойны, съездив в командировку на оккупированные территории. "Эсвэошный призыв" по аналогии с "ленинским призывом" имеет веские основания стать прологом к переделу не только должностей, но и собственности.

Эта инфоркампания – такой же показатель запуска процессов передела собственности, как и законы о конфискации и принудительном выкупе её у иностранных компаний и т.п. У этих процессов есть базовые мотивы, которые окончательно усилились после 17 марта, когда стало очевидным – война с Украиной ещё минимум на шесть лет, если не навсегда. Навсегда – это как война СССР с "мировым капитализмом". Но с той поправкой, что это война в реальном времени, а не в формате дежурных речей в годовщины Октябрьского переворота.

Базовые причины передела кроются в структуре и в режиме собственности, особенно на крупные активы. В 1990-ые прошёл большой раздел госсобственности между разными отрядами бюрократии. Госбюрократия из коллективного владельца и распорядителя так называемой "общенародной собственностью" стала владелицей чего-то конкретного в ней и строго индивидуально. Разумеется, не вся и не всего, и как коллективный собственник она тоже не исчезла. Процесс приватизации сопровождался также "чёрным переделом" с активным участием "силовиков" и нового криминалитета. Масс-культура и кинематограф, подражая вестернам Голливуда, создали "чёрному переделу" героико-романтический флёр, но почти не коснулись более сущностных и прозаичных процессов приватизации, которая осталась де-факто незавершённой.

Принятие закона, запрещающего репреватизацию того, что приватизировали до 2013 г., формально должно было сделать репреватизацию невозможной. Именно этого и ждали от четвёртого срока "путина". Об этом 19 мая 2018 г. в статье "Новое дворянство" в эпоху путина 4.0" прямо написал Константин Эггерт, эмигрировавший в 2014 г. в Литву.

По словам Эггерта: "Новое дворянство" россии надеется навсегда закрепить за собой и своими потомками власть и собственность", поскольку "денег в условиях тотального огосударствления экономики и международных санкций все меньше, поэтому воровать чиновничеству и олигархам придется меньше".

Но "путин" не коммунист, а КПРФ ещё в 1990-ые признало за частной собственностью право на существование даже в крупных размерах. Откуда такие прогнозы и ожидания?

Они имели две вполне реальные причины.

Первая, ФСБ к 2008 г. приватизировала госаппарат и госактивы. В СССР "рулевым" была партия, а не спецслужбы КГБ, что и фиксировала статье 6 конституции. Отмены статьи 6 о руководящей и направляющей роли КПСС требовали не только демократы, но и те, кто хотел иметь кроме КПСС ещё две-три компартии, чтобы было из кого выбирать. Даже сталинисты вокруг Лигачёва были в целом не против этого, чтобы не бороться с Горбачёвым за КПСС внутри неё. Показателем того, что ФСБ к 2008 г. приватизировала госаппарат, является Дмитрий медведев, который безропотно ушёл из президентов в 2012 г. и своей партии не создал, при том, что слыл либералом. После "стояния" на Болотной умные люди поняли, кто в РФ "рулевой", и что время партий прошло и наступило время ФСБ. Статьи о руководящей и направляющей роли ФСБ в конституции нет, зато к 2018 г. уже было много статей в СМИ о шпионах НАТО, "укронацистах" и шла неофициальная война на востоке Украины и в Сирии.

Вторую причину ожиданий 2018 г. идеально проиллюстрировать аналогией с войной 1455-1485 гг. между группировками Алой и Белой розы. Разразилась она через два года после окончания Столетней войны, когда в Англию вернулись участники "специальной военной операции" во Франции. Король не мог с ними быстро расплатиться за участие в этом "СВО" и вдобавок дворянство и рыцарство обнаружили, что доходов от имений и служб во Франции больше не будет. В результате началась спонтанная борьба за передел государственных должностей, которые обычно оплачивались методом передачи сбора налогов с городских округов. По мере того, как воевавшие входили во вкус, они стали конфисковывать родовые имения побеждённых. Узаконить такие действия мог только свой король от "белых" Йорков или "алых" Ланкастеров, а менять их помогал "делатель королей" граф Уорик. Внутри обоих партий были ещё и фракции со своими интересами, из-за которых они меняли цвет розы.

После помазания "путина" на пятый срок РФ уверенно движется к своей войне Алой и Белой роз. Поэтому все солидные корпорации и губернаторы под шум войны с Украиной предусмотрительно обзаводятся собственными маленькими армиями в ожидании нового "чёрного" передела, который наложится на новый "белый" передел.

Резонансным примером "белого" передела является история о Ксении Собчак и крабах. В 2020 г. Генпрокуратура вдруг решила, что Олег Кан и Дмитрий Дремлюга не достойны ловить рыбу и крабов на Дальнем Востоке и "национализировала" их компании. Отдать их Генпрокуратура предполагала более достойным людям. Ими оказались Ксения Собчак и Глеб Франк, зять Геннадия Тимченко, одного из больших "кошельков" ФСБ и "путина". Но Глеб сказал тестю, где Ксюша, а где крабы, и Тимченко переадресовал этот вопрос в ФСБ. Там решили, что Глеб ближе к крабам, чем Ксюша и стали их отбирать. Ксюша вся в слезах пришла к маме-сенаторше Людмиле Нарусовой, и та устроила публичный скандал с письмами в судебные и другие органы. Органы напряглись, но Тимченко сходил в ФСБ и там постановили, что крабами будет заниматься его зять Глеб, а Ксюше рекомендовали публично извиниться, что она и сделала.

В марте текущего года эта история вновь вернулась в росСМИ, но в ином формате. В Южной Корее умер или сделала вид что умер Олег Кан, который в 2020 г. уехал туда как этнический кореец, спасаясь от расейского кривосудия. Генпрокуратура применила к нему ту же схему, что и к хабаровскому экс-губернатору Сергею Фургалу, обвинив в заказном убийстве конкурента более десяти лет назад. Но доказать не смогла, и родственники Кана, ссылаясь на корейскую справку о его смерти, стали требовать передать им его имущество. Генпрокуратура заявила, Кан жив, и что она не верит корейским справкам, в отличие от надёжной расейской справки о смерти Навального. Напряг прокуроров понятен, по делу Кана и Дремлюги была конфискована и поделена 31 кампания суммарной стоимостью в 376 млрд. рублей.

Поэтому классово чуждый "крабовый король" Олег Кан будет в РФ ещё больше вечно живым, чем Ленин. Бессмертие до кончины РФ или "путина" ему точно гарантировано. С ещё одним "крабовым королём" Дмитрием Дремлюгой тоже всё складывается не просто, так как он тоже покинул РФ. Сейчас росСМИ стали намекать, он "укронацист", поскольку якобы имеет паспорт Украины, так как родился на Одесчине в 1972 г. и лишь в 1999 г. получил гражданство РФ. Гражданство РФ Дремлюга получил за то, что восстановил морской промысел на Дальнем Востоке, а заодно и медаль "За заслуги в развитии рыбного хозяйства расеи". Он был директором нескольких рыболовецких госкомпаний, входил в общественный совет при Федеральном агентстве по рыболовству и был "парень в доску свой", просто его бизнес приглянулся кому-то в ФСБ или Тимченко. В итоге ФСБ решило, что кореец и украинец не достойны владеть и руководить рыболовецкими компаниями, которые сами создали. Лучше пусть ими владеет "оппозиционерка" Собчак.

Этот чёрно-белый государственный передел будет набирать обороты не только из-за сокращения "кормовой базы" у неодворянства и нужд войны. Госведомства начнут, если уже не начали, борьбу за передел такого дефицитного ресурса как люди. Министерства будут отнимать друг у друга даже убыточные предприятия только из интереса к этому ресурсу. Уже в этом году начнётся процесс возвращения советской версии крепостного права и введение ограничений на перемещение внутри РФ.

Интересен и такой тренд как массовая безработица среди "рыцарей плаща и кинжала". В 2022-2023 г., по данным МИД РФ, были высланы за шпионаж 670 его сотрудников. С 2000 по 2021 г. ещё 418. Более тысячи таких "рыцарей" уже без должностей и не займут места таджиков на улицах Москвы. После инаугурации "путина" безработица среди них лишь вырастет, поскольку начнётся процесс свёртывания дипотношений с РФ.

"Рыцари" лаврова – это привилегированный слой. Есть и попроще, те кто работал под прикрытием в коммерческих компаниях за рубежом. В Балтию и Финляндию их уже не впускают, а Казахстан и Центральную Азию ими насытили ещё с осени 2022 г. У ФСБ и СВР уже нет ни денег, ни потребностей на открытие новых фиктивных фирм там. Сама агентура кормить себя зачастую не может и будет искать контакты с разведками США и Великобритании, которые ещё в 2022 г. вычислили эту ситуации и стали публично звать на работу к себе мелкую зарубежную фэсбню. Проект "Другая Украина" под медведчука в Европе слишком ничтожен, чтобы принять много этой публики. Из Чехии медведчукистов уже выдворяют.

Как и перед войной Алой и Белой роз складывается толстый слой малообеспеченных рыцарей без гарантированных доходов и перспектив, готовых вступить в армии Йорков или Ланкастеров и желательно пожизненно. Одна из причин устранения Навального как давнего агента ФСБ – он мог стать точкой сбора для такой публики и имел собственный флаг. Союз Навального и олигархов, опасающихся чёрно-белого передела, был бы более серьёзной силой, чем союз кардинала Ришелье и галантерейщика Бонасье.

Очевидное отличие ситуации от Англии XV в. в том, что началом войны Алой и Белой роз стало окончание Столетней войны, а её аналогом в РФ станет инаугурация "путина" и продление десятилетней войны с Украиной с перспективой выйти на тропу войны если не со всем НАТО, то с какой-то его частью.