Путин пытается повторить старый трюк с Крымом

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В интервью американскому комментатору Такеру Карлсону российский президент заявил, что Запад должен сам позаботиться о "сохранении лица" – попросту говоря, о признании российского статуса оккупированных украинских территорий. "Признание территориальных реалий", как известно, – любимая политическая тема Путина.

Он, как и другие российские руководители, упоминает об этом признании как о важнейшем условии окончания войны при каждом удобном и неудобном случае. И, разумеется, в интервью Карлсону эта тема тоже прозвучала.

Может показаться странным, что Владимир Путин так нуждается в международном признании аннексии и раздражается всякий раз, когда убеждается, что никто в мире не спешит соглашаться с "российским Крымом". Но это, уверен, вовсе не блажь, а продуманная политическая тактика российского президента.

Думаю, Путин прекрасно понимает, что если "ради окончания войны" он заставит Украину и Запад признать легитимность аннексии, то на практике это будет означать слом всего международного порядка. Право силы окончательно возобладает над международным правом.

Ну, а сама Украина? Понимают ли в Украине, что в случае, если даже другие страны согласятся с аннексией украинских территорий, то в результате это приведет к серьезной общественной фрустрации, к усилению влияния в обществе пророссийских и популистских сил, которые будут убеждать соотечественников что теперь, когда даже цивилизованный мир признал правоту Путина, Украина должна договориться с Россией и избежать новой войны. Такая Украина, уверен, станет государством-сателлитом России, двери в будущее будут для нее надежно заблокированы. Именно этого, думаю, Путин и добивается.

Собственно, ничего нового в этой политике нет. Путин никогда ничего не выдумывает, он, похоже, лишь переносит средневековые практики российской политики в современность. Само Крымское ханство было аннексировано Российской империей по той же программе: опустошение, контроль над частью территории, превращение в фактический протекторат и ликвидация поддержки Османской империи под маской провозглашения суверенитета, затем оккупация и аннексия.

Да, но знаете, чего еще упрямо добивалась Россия? Признания. Признания Османской империей российского права на оккупированный Крым, что и было подтверждено в Ясском мирном договоре, заключенном по итогам многолетней русско-турецкой войны. Добиться от османов признания Крыма – это было важнейшее поручение, которое Екатерина ІІ дала своему фавориту Григорию Потемкину.

Похоже, сейчас Путин просто пытается повторить этот старый трюк российской императрицы, но только уже с Украиной. Опустошение, контроль над частью территории, "нейтралитет" – то есть исключение поддержки Запада, затем оккупация и аннексия.

Поэтому, когда Путин говорит о переговорах и мире, думаю, не нужно смотреть в его бесцветные глаза.

Нужно посмотреть в учебник истории.