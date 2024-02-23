Российские власти боялись Навального при жизни и продолжают бояться после смерти

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В России 16 февраля управление ФСИН по Ямало-Ненецкому округу сообщило о смерти одного из самых известных политзаключенных Алексея Навального. Он отбывал 19-летний срок в колонии особого режима в поселке Харп за полярным кругом. Иностранные лидеры напрямую обвинили в случившемся Кремль и президента РФ Владимира Путина, пишет Jamestown Foundation.

Действительно, путинский режим уже как минимум более десяти лет преследовал Алексея Навального. Его грамотная работа по разоблачению коррупции, яркие видео в сочетании с политическими амбициями давно раздражали российские власти. В то же время Кремль долго не решался перейти к жестким репрессиям в отношении оппозиционера.К примеру, в 2013 году Навальному позволили участвовать в выборах мэра Москвы, но в то время начали возбуждать в отношении него первые уголовные дела – формально экономического характера. Речь идет об обвинениях в хищении и мошенничестве по делам "Кировлеса" и "Ив Роше", где в отношении политика был вынесен обвинительный приговор с назначением условного срока.

Навальный на теледебатах кандидатов на пост мэра Москвы. Россия, 16 августа 2013 года

Можно предположить, что на тот момент власти боялись взрыва народного недовольства, которое могло бы произойти в случае назначения оппозиционеру реального наказания – учитывая, что на тот момент всего год минул с масштабных протестов против фальсификации результатов выборов в Госдуму РФ. Вполне возможно так же, что Кремль надеялся использовать условные сроки как своеобразный шантаж, позволяющий удерживать Навального "в границах допустимого" и не позволять себе слишком жесткую критику лично Владимира Путина.

Помимо давления уголовными делами власти пытались всячески дискредитировать своего оппонента. Весной 2016 года один из главных российских пропагандистов Дмитрий Киселев посвятил целую передачу тому, как Навальный якобы был завербован ЦРУ и МИ-6 одновременно. Сюжет был сделан на редкость неумело. Согласно ему, еще один известный критик путинского режима Вильям Браудер поручил Навальному заниматься "подрывом основ конституционного строя в РФ" и сообщил присвоенный ему в разведке псевдоним, полностью совпадающий с логином скайпа Навального. По Skype осуществлялась и вербовка, и сообщение заданий, и именно переписка между двумя Skype-никами была представлена в качестве единственного доказательства "госизмены".Параллельно с этим Навальный неоднократно задерживался за участие в протестных митингах, помещался под домашний арест, а в 2017 году Центризбирком отказал ему в регистрации в качестве кандидата в президенты, ссылаясь на предыдущие судимости. Наконец, летом 2020 года Навальный пережил попытку отравления нервно-паралитическим ядом которая, согласно информации журналистов-расследователей, несколько лет готовилась ФСБ.

Одна из женщин во время одиночных пикетов, когда власть России еще не соглашалась на вывоз Алексея Навального за границу на лечение после отравления. Санкт-Петербург, Россия, 21 августа 2020 года

Пройдя лечение в Германии, оппозиционер вернулся в Россию 17 января 2021 года и сразу же был помещен под стражу. Предыдущие условные сроки Навального заменили на реальные, а параллельно начали фабриковать новые уголовные дела – к примеру, о клевете на ветерана Второй Мировой войны. Подобное дело выбрали не случайно. Оно не столько помогало увеличить срок пребывания Навального за решеткой, сколько было призвано дискредитировать его в глазах россиян, поскольку Вторая Мировая (в российской версии – Великая Отечественная) война до сих пор остается самым значимым событием в народной памяти, а ее ветераны вызывают особое почтение в глазах людей.

Однако на практике внимание огромного количества россиян было приковано не к суду с ветераном, а к одному из самых известных расследований Алексея Навального и созданного им Фонда борьбы с коррупцией – расследованию о секретном дворце Владимира Путина в Геленджике, на берегу Черного моря, выложенному в сеть его командой через два дня после ареста Навального в России.Реакция российских властей была незамедлительной. Фонд борьбы с коррупцией и его региональные отделения массово стали признаваться "экстремистскими организациями", в отношении активистов и сочувствующих начались репрессии, а Навальному стали предъявлять все новые обвинения. На момент своей смерти он отбывал 19-летний срок по обвинениям в финансировании экстремизма, создании экстремистского сообщества и призывах к экстремизму.

Во время нахождения в колонии российские власти делали все, чтобы подорвать здоровье узника. В марте 2021 года, когда Навальный находился в ИК-2 в Покрове, его соратник Леонид Волков сообщил о резком ухудшении состояния политика: он не мог наступать на одну ногу и испытывал сильные боли в спине. Позже у Навального обнаружили две грыжи.

После перевода во Владимирскую колонию строго режима Алексея Навального стали регулярно водворять в ШИЗО, где он провел в общей сложности 308 дней. Из-за условий содержания в изоляторе проблемы с позвоночником усугубились. Навальному регулярно отказывали в медицинской помощи или, напротив, выписывали огромные дозы антибиотиков, которые в итоге привели к проблемам с желудком. На этом фоне даже Европарламент вынужден был принять резолюцию, осуждающую жестокое обращение с Навальным в колонии.

Несмотря на это, администрация колонии продолжала водворять политика в ШИЗО, не допускать к нему врачей и даже выбрасывать передаваемые ему продукты и лекарства. Та же практика продолжилась и в колонии в поселке Харп, куда Навального перевели этой зимой.Несмотря на эти пыточные условия, Алексей Навальный держался на удивление стойко. Встретив начало полномасштабного вторжения России в Украину в колонии, оппозиционер жестко занял антивоенную позицию и при помощи своей команды инициировал из заключения все новые антивоенные инициативы. Фактически, Навальный превратился в самый яркий символ сопротивления диктатуре как в России, так и на Западе, где посвященный ему документальный фильм получил в прошлом году премию "Оскар". Все это, безусловно, не могло не вызывать страх и раздражение российских властей.

Страх российских властей перед Алексеем Навальным объективно усилился в последние месяцы. К продолжающейся несгибаемой позиции политзаключенного и неослабевающему интересу к нему на Западе добавились политические сложности внутри самой России. Несколько дней назад ряд известных западных информагентств опубликовал информацию о том, что Владимир Путин через посредников предлагал "заморозить" войну в Украине, однако Соединенные Штаты отказались от подобных переговоров. Похожие сигналы Путин пытался передать и в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

Однако даже временная приостановка войны означает для российских властей переключение внимания людей на внутренние проблемы, серьезно усугубившиеся на ее фоне. Если на данный момент Путин еще воспринимается большинством как защита от внешней угрозы, в случае фактического завершения боевых действий он уже не будет обладать подобным ореолом. На этом фоне у россиян вновь может проснуться интерес к разоблачающим видео, до сих пор с успехом выпускаемым командой Навального. Этот риск особенно высок в преддверье президентских выборов в России.Все это указывает на то, что смерть Алексея Навального не была случайной. Несмотря на жестокие условия содержания и проблемы со здоровьем, даже официальные российские СМИ признают, что за день до смерти оппозиционер участвовал в заседании Владимирского областного суда по видеосвязи и чувствовал себя нормально. Косвенно вину российских властей подтверждает и рассогласованность пропагандистов относительно причин смерти политзаключенного.

Так, вначале государственное пропагандистское СМИ RT распространило версию о том, что у Алексея Навального случайно оторвался тромб. Врач-реаниматолог Александр Полупан, входивший в группу врачей, осматривавших Навального после отравления в 2020 году, немедленно опроверг это заявление. Он сообщил, что подобный вывод можно сделать только по результатам вскрытия, и у Алексея не было никаких рисков для образования тромбоэмболии.

Вячеслав Володин

Впрочем, версия о тромбе довольно быстро исчезла, а ей на смену пришли заявления российских чиновников, напрямую обвиняющие Запад в убийстве Навального. Так, председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин прямо заявил, что Генеральный секретарь НАТО, руководство США, европейских стран и Украины виновны в смерти Навального, поскольку им выгодна его смерть.

Эту же мысль подхватила и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, назвав моментальную реакция лидеров стран НАТО на смерть Навального "саморазоблачительной". Авторы связанного с Администрацией президента Telegram-канала "Незыгарь" принялись развивать этот тезис, доказывая, что смерть оппозиционера сейчас, "перед президентскими выборами, после успешного интервью Путина мистеру Карлсону и практически после первых намеков на мирные переговоры с Украиной" крайне невыгодна Кремлю. По их мнению, за смертью Навального может стоять президент Украины Владимир Зеленский.Впрочем, преобладающей версией пропаганды все же стало обвинение западных спецслужб в убийстве Навального. В качестве мотивов заказчиков убийства пропагандисты называют попытку "заложить мину под президентские выборы", отвлечь внимание от внутренних проблем западных стран и обосновать конфискацию замороженных за рубежом российских активов.

Однако самой показательной реакцией российской пропаганды в день смерти Навального стало, пожалуй, ее молчание. Эфир пропагандистского канала "Соловьев Live", равно как и центральных российских телеканалов, был заполнен в основном обычными темами: войной в Украине, рекламой нового российского оружия, поездкой Владимира Путина в Челябинск и другими подобными темами. Откомментировать гибель оппозиционера на "Соловьев Live" пригласили лишь одиозного белорусского пропагандиста Григория Азаренка, который придерживался все той же версии обвинения в случившемся западных спецслужб.

Согласно информации независимых СМИ, аппарат "Единой России" разослал депутатам Госдумы сообщение с просьбой воздержаться от комментариев смерти Алексея Навального. Эмоциональная реакция отдельных пропагандистов на гибель оппозиционера тоже была весьма редкой. Пожалуй, только Маргарита Симоньян позволила себе сразу же написать по поводу его смерти "земля стекловатой". Другие прокремлевские комментаторы попытались даже изобразить сочувствие, при этом стараясь дискредитировать погибшего "русского дурака", которого, "как таран" используют враги.Все это: как странная, но весьма своевременная для Кремля смерть Навального, так и боязнь привлекать слишком много внимания к самому факту этой смерти, равно как и попытки дискредитировать уже мертвого оппозиционера, показывают – Кремль не только смертельно боялся Алексея Навального при жизни, но и продолжает бояться его после его смерти. Вспомним, как еще несколько лет назад чиновники и пропагандисты избегали даже произносить вслух имя Навального, называя его то "этот гражданин", то "берлинский пациент".Действительно, имя Алексея Навального превратилось в символ сопротивления путинской диктатуре, и именно власти, сами того не желая, сделали все, чтобы придать ему такую символичность. Однако Кремль не учел того, что символы живут намного дольше, чем длится физическое существование человека. Те тенденции, которых так опасается Владимир Путин и его окружение, рано или поздно наступят. Со временем люди вновь обратят внимание на внутренние проблемы страны, скрыть которые не помогут ни репрессии, ни убийства. И тогда дело Алексея Навального продолжат уже совсем другие люди.