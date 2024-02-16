Смерть Навального для Путина – это черный лебедь

БЛОГ

ИСТОЧНИК

Смерть Навального будет обрастать версиями и теориями заговора. Но для Путина это чёрный лебедь. По многим причинам, но две самые главные.

Во-первых, выборы Путина получили еще одну порцию моральной и политической делегитимации. Все его надежды быстро или хотя бы не очень получить рукопожатие хотя бы от кого-то на Западе тоже потерпели бешеный удар.

А во-вторых, и это даже важнее, в РФ очень быстро появится новый лидер протеста против режима. Или российские кланы его слепят - возможно и то, и другое. Планы Путина перегружать политическую конфигурацию режима после выборов теперь также претерпят коренные изменения. Ну и конечно интересно, а что сейчас думает Гиркин, тоже в российской тюрьме?