В Новой Москве беспилотники атаковали воинскую часть, есть попадания (фото, видео)

Утром 4 июля в Новой Москве Московской области РФ раздались взрывы. Как сообщают российские СМИ, ссылаясь на экстренные службы, сбили 2 беспилотника.

Об этом сообщают Telegram-каналы " Shot ", STERNENKO.

ГСЧС сообщает, что два беспилотника сбили в Новой Москве в районе поселка Валуево, пострадавших и разрушений нет.

Как сообщает "Shot", два беспилотника были сбиты в районе села Валуево в Новой Москве в начале 6 часов утра.

"В оперативные службы поступило сразу несколько обращений о звуках взрыва, очевидцы сообщили, что видели падающие обломки. Пожара не произошло, разрушения на земле уточняются. На место выехали оперативные службы", - пишет Telegram-канал.

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Отмечается, что визуальные повреждения на месте падения БПЛА не обнаружены, никто из людей не пострадал.

По информации Telegram-канала STERNENKO, дрон атаковал воинскую часть в н.п. Кубинка возле Москвы. Есть попадание в админздание.

Сообщается также о закрытии аеропорта Внуково.

Напомним, россияне ударили дронами по центру Сум, попадание в жилой дом.

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