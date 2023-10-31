10 фактов о раке молочной железы

Рак молочной железы - не вердикт. Новые технологии диагностирования и лечения позволяют женщинам эффективно преодолевать заболевание и в дальнейшем проживать полноценную, здоровую жизнь.Тем не менее это одно из самых распространенных видов рака, который поражает женщин и крайне редко мужчин.

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По последним данным ООН, от рака молочной железы ежегодно умирают около 685 000 женщин. При этом заболевание чаще всего обнаруживают у женщин без каких-либо факторов риска, за исключением пола и возраста. Что мы должны знать о раке молочной железы? Какие факторы риска учесть? И существует ли профилактика этого заболевания?

Регулярное обследование: помощь или самовнушение?

Рак молочной железы - одно из самых распространенных видов рака, который образуется в клетках молочной железы. Например, в Великобритании заболевание считается самым распространенным типом онко, который поражает женщин старше 50 лет. В США рак молочной железы занимает второе место среди самых распространенных видов рака. Примерно у каждой седьмой женщины в течение жизни диагностируется рак молочной железы.

Если заболевание обнаружено на ранней стадии, есть хорошие шансы на выздоровление, - считают эксперты. Поэтому так важно, чтобы женщины регулярно проходили обследование молочных желез.

Показатели выживаемости при раке молочной железы увеличились, а число смертей, связанных с этим заболеванием, неуклонно снижается. По мнению экспертов, этому способствовали раннее выявление, индивидуальный подход к лечению и лучшее понимание болезни.

От уплотнений до изменения формы груди: опасные симптомы

Симптомов рака груди может быть несколько, но основной из них - это специфическое уплотнение в молочной железе или утолщение тканей. Большинство образований в груди не являются раковыми, но всегда лучше показать их врачу. Исследователи рекомендуют обращаться к специалисту, если вы заметили какой-либо из этих симптомов:

изменилась форма и размер одной или обеих грудей;

любые выделения из сосков, особенно с прожилками крови;

уплотнения в зоне подмышек;

ямочки на коже груди;

сыпь на соске или вокруг него;

изменилась форма сосков.

Примечательно, что боль в груди не является симптомом рака молочной железы.

Факторы риска: возраст, генетика, образ жизни

До сегодняшнего дня современная медицина не знает точных причин возникновения рака молочной железы. Однако эксперты определяют факторы, которые повышают риски:

возраст: заболевание чаще всего диагностируется у женщин старше 47 лет;

семейный анамнез: если у ваших близких кровных родственников по женской линии диагностировался рак молочной железы, вы - в зоне риска;

если вам уже было диагностировано заболевание;

доброкачественная опухоль молочной железы;

ожирение, лишний вес;

употребление алкоголя, нездоровый образ жизни.

Что такое наследственный рак молочной железы?

По данным ученых, от 5 до 10% случаев рака груди связаны с генными мутациями, которые передаются генетически из поколения в поколение. Исследователи идентифицировали ряд наследственных мутировавших генов, которые увеличивают риск возникновения рака молочной железы:

Гены рака молочной железы BRCA1 и BRCA2 - самые распространенные мутированные гены, которые могут вызвать рак молочной железы и яичников.

Если у ваших близких родственников был диагностирован рак молочной железы или другие виды рака, ваш врач может порекомендовать сделать анализ крови для выявления мутаций в BRCA или других генах.

Как диагностируют рак молочной железы?

Если вы заметили несколько симптомов, которые могут указывать на рак молочной железы, первое, что нужно сделать, - пройти осмотр груди у врача общей практики. Затем он может направить вас в специализированную клинику для дальнейшего обследования.

Обследование рака молочной железы предполагает скрининг молочных желез (маммографию) и биопсию - взятие небольшого образца ткани молочной железы для исследования под микроскопом.

Маммографический скрининг включает рентгеновские снимки молочной железы. Это наиболее распространенный способ обнаружения изменений в ткани молочной железы на ранней стадии. Но не все виды рака может выявить маммография.

Женщинам с повышенным риском развития рака молочной железы врачи могут предложить пройти скрининг и генетическое тестирование.

Женщинам в возрасте от 50 до 70 лет врачи рекомендуют делать скрининг рака молочной железы каждые 3 года, поскольку риск возникновения заболевания увеличивается с возрастом.

Какие виды рака молочной железы диагностируют?

Поскольку раковые клетки развиваются в разных частях груди, существует несколько типов рака груди:

Неинвазивный рак молочной железы (карцинома) – обнаруживается в протоках молочной железы, но не распространяется на ткань молочной железы, окружающую протоки. Этот тип рака можно обнаружить во время маммографии. В очень редких случаях может проявляться в виде уплотнения в груди.

Инвазивный рак молочной железы характеризуется распространением раковых клеток через слизистую оболочку протоков в окружающую ткань молочной железы. Именно этот тип считается наиболее распространенным.

характеризуется распространением раковых клеток через слизистую оболочку протоков в окружающую ткань молочной железы. Именно этот тип считается наиболее распространенным. Ученые также выделяют менее распространенные типы: дольковый рак и воспалительный рак молочной железы; болезнь Педжета молочной железы.

Рак груди может распространиться на другие части тела через кровь или подмышечные лимфатические узлы. В таком случае заболевание врачи определяют как вторичный или метастатический рак.

Какую терапию применяют при раке молочной железы?

При обнаружении рака на ранней стадии есть все шансы вылечить его до того, как он распространится на другие части тела. Терапия рака груди включает использование нескольких видов лечения:

хирургическое вмешательство, которое предполагает удаление поврежденных тканей;

химиотерапия;

лучевая терапия;

гормональное или таргетное лечение.

Если рак молочной железы обнаруживается после его распространения на другие части тела, он считается неизлечимым, поэтому терапия, как правило, направлена на облегчение симптомов.

Существует ли профилактика рака молочной железы?

Поскольку причины рака молочной железы до конца не изучены, на данный момент невозможно узнать, можно ли его предотвратить. Тем не менее эксперты рекомендуют придерживаться здоровой диеты с преобладанием растительной пищи и полезных жиров, а также отказаться от курения и алкоголя:

если у вас есть лишние килограммы, лучше снизить вес, поддерживая его в норме;

занимайтесь физической активностью, включая спорт и ходьбу;

как можно меньше употребляйте насыщенные жиры и трансжиры;

откажитесь от алкоголя и курения.

Женщинам после менопаузы врачи рекомендуют поддерживать здоровый вес. Это связано с тем, что избыточный вес или ожирение вызывают выработку большего количества эстрогена, что может увеличить риск рака молочной железы.

Как жить, если у вас обнаружили рак молочной железы? Конечно, болезнь может существенно повлиять на вашу повседневную жизнь. В первую очередь это зависит от стадии заболевания. Кроме терапии и здорового образа жизни, пациентам с таким диагнозам нужна психологическая поддержка близких.

Психологи также рекомендуют общение с другими людьми, которые оказались в такой же ситуации. Несмотря на опасность заболевания, рак молочной железы сегодня эффективно лечится. Здоровая психологическая атмосфера, своевременное лечение и желание пациента вернуться к обыденной жизни могут помочь навсегда победить болезнь.