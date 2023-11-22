Диагноз с безупречной точностью: искусственный интеллект распознает рак

Британские ученые нашли точный и эффективный метод выявления меланомы - самого смертоносного вида рака. Новая модель искусственного интеллекта может обнаружить заболевание со 100% точностью, что говорит о быстром совершенствовании ИИ в современной медицине, - говорят исследователи. Каким образом система обнаруживает 99% случаев рака кожи и как это может помочь медикам в дальнейшем?

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Безупречная точность

Британские ученые уверены: новая модель ИИ поможет медикам намного быстрее и эффективнее выявлять рак кожи и сортировать пациентов. Исследователи уже протестировали систему, интегрировав его в процесс клинической диагностики. В исследовании, которое было представлено на конгрессе Европейской академии дерматологии и венерологии, приняли участие 6 900 пациентов в Великобритании с подозрением на рак кожи. Пациенты были направлены лечащими врачами, что подразумевало подозрение на онко. Исследователи сделали изображения подозрительных участков дермы и загрузили их в программное обеспечение искусственного интеллекта.

За считанные минуты ИИ выдал свою оценку изображений пациентов с подозрением на меланому, которая затем была передана дерматологу.

"Обратите внимание, что диагноз, поставленный ИИ, не был скрыт от дерматолога, который проводил вторую оценку состояния пациентов", - сказал ведущий исследователь, доктор медицинских наук и дерматолог Кашини Эндрю. Хоть, по мнению ученого, это и могло повлиять на мнение дерматолога, но он уверен, что ИИ может стать эффективным инструментом для точного диагноза в ближайшем будущем.

ИИ выявил 59 из 59 случаев меланомы и 189 из 190 случаев рака кожи, что составляет 99,5%. Единственный случай, который система пропустила, был обнаружен дерматологом.

Искусственный интеллект также отметил 541 из 585 предраковых поражений - 92,5%. По сравнению с версией ИИ 2021 года, которая выявила 86% меланом, 84% всех видов рака кожи и 54% предраковых поражений, новая модель распознает рак кожи почти с идеальной точностью.

Как ИИ может помочь врачам?

Около 10 млн. человек погибает ежегодно от рака кожи в мире. Виновником самого смертоносного и самого распространенного заболевания часто называют неблагоприятное воздействие УФ-лучей. Например, в США каждому пятому американцу диагностируют рак кожи к 70 годам.

Выявление меланомы на ранних стадиях может обеспечить 5-летнюю выживаемость, - считают эксперты. Но на сегодняшний день на таких стадиях врачи диагностируют лишь около трех четвертей меланом.

На фоне роста заболеваемости раком кожи уже возникают опасения, что дерматологов в США слишком мало, чтобы вовремя оказывать помощь пациентам. По недавним данным, среднее время ожидания на приеме у дерматолога растет, и в 2022 году оно достигло 34,5 дней.

Примечательно, что за 10-месячный период исследования с помощью новой ИИ система, здравоохранения Великобритании сэкономила более 1000 личных консультаций, что освободило время дерматологов для обслуживания большего количества пациентов.

Насколько обоснованы опасения экспертов относительно ИИ?

Пациенты, которые участвовали в исследовании, были из одной больницы и одного региона Великобритании. Соответственно выборка была недостаточно большой, чтобы можно было сделать общие заявления об использовании ИИ в дерматологии, - считает Эндрю.

Доктор медицинских наук, дерматолог Роксана Данешжу, которая изучала плюсы и минусы применения ИИ в медицине, выразила некоторые опасения относительно новой модели:

Во-первых, во время личного осмотра врачи могут собрать более подробную информацию о пациенте, чем ИИ, который диагностирует лишь на основании фотографии.

Во-вторых, врачи могут более тщательно исследовать текстуру кожи, собирать историю болезни и делать фотографии при специальном освещении и увеличении.

По словам Данешжу, оптимальнее было бы, если ИИ научился исключать злокачественные новообразования. В новом исследовании ИИ выявил 75% доброкачественных поражений, что меньше, чем в предыдущей версии.

"Ненужные биопсии могут засорить систему здравоохранения, стоить денег, вызывать стресс и рубцы. Поэтому если ИИ научится находить злокачественные новообразования, а также исключать их, это будет победой", - считает эксперт.

Тем не менее, дерматолог уверена: если программное обеспечение ИИ, подобное тому, которое использовалось в исследовании, покажет такую же точность в более крупных выборках, то оно может стать мощным инструментом для диагностирования рака кожи.

Несмотря на опасения, эксперты уверены, что в скором времени искусственный интеллект станет лучшим помощником для врачей и ученых. Результаты недавнего исследования показали: ИИ способен с максимальной точностью распознавать рак кожи нескольких тысяч пациентов за небольшой промежуток времени. Это может стать настоящей революцией в системе здравоохранения, сэкономить время экспертов и ускорить процесс лечения.