Новые рекомендации лечения ожирения и диабета от экспертов

Скрининг сердечной недостаточности и периферических артерий занимает особое место в обновленных стандартах лечения ожирения и диабета от Американской диабетической ассоциации. Эксперты обеспокоены тяжелым ожирением и количеством ампутаций конечностей у пациентов с диабетом, в связи с чем ввели несколько новых обследований.

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Также одобрили строгий контроль веса у диабетиков и лечение ожирения с помощью семаглутида. Что еще стоит учесть врачам и пациентам с диабетом и ожирением, согласно новым рекомендациям ADA?

Глобальные стандарты ADA

Новые рекомендации по скринингу сердечной недостаточности, заболеваний периферических артерий, диабета и ожирения являются одними из самых ожидаемых обновлений Стандартов медицинской помощи Американской диабетической ассоциации ADA в 2024 году.

"Стандарты медицинской помощи - это глобальные рекомендации по уходу за людьми с диабетом и лицами из группы риска", - заявил главный научный и медицинский руководитель ADA, доктор медицинских наук Роберт Габбай.

Документ был разработан Комитетом профессиональной практики ADA на основе обзора научной литературы. В состав комиссии входит 21 профессиональных экспертов, в том числе врачи многих специальностей, практикующие медсестры, сертифицированные специалисты по лечению диабета, диетологи и фармацевты.

Несколько разделов документа были одобрены Американским колледжем кардиологов, Американским обществом исследований костей и минералов, а также Обществом по борьбе с ожирением. Комплексное содействие разнопрофильных специалистов позволяет разрабатывать более обширные и эффективные рекомендации для врачей и пациентов, - отмечают эксперты.

Скрининг сердечной недостаточности и ЗПА

В обновленные рекомендации 2024 года эксперты включили скрининг пациентов с диабетом на бессимптомную сердечную недостаточность с помощью измерения уровней натрийуретических пептидов. По мнению ученых, это может облегчить профилактику или прогрессирование скрытой сердечной недостаточности до симптоматических стадий.

"Это действительно важная и интересная область. Мы знаем, что люди с диабетом 2-го типа особенно подвержены высокому риску сердечной недостаточности", - отметил доктор Габбай.

Исследователь также добавил: эти рекомендации призваны более тщательно проверять людей с высоким риском сердечной недостаточности с помощью простого анализа крови. Затем, основываясь на этих значениях, можно сделать эхокардиографию. Рекомендация прежде всего касается пациентов с диабетом 2 типа, поскольку многие из них находятся в группе риска, особенно те, у кого нет симптомов.

Скрининг заболеваний периферических артерий ЗПА - еще одна новая рекомендация, которая включает тестирование лодыжечно-плечевого индекса у людей с диабетом в возрасте старше 50 лет. Скрининг также рекомендован тем, у кого есть микрососудистые заболевания, осложнения стопы или любое другое повреждение органов-мишеней в связи с диабетом.

"Мы знаем, что количество ампутаций растет, в отличие от многих других осложнений. Мы знаем, что существуют невероятные различия, касающихся состояния здоровья. К примеру, темнокожих в 2-4 раза больше шансов получить ампутацию, чем у белых".

Доктор медицинских наук, старший вице-президент ADA по улучшению здравоохранения Нуха А. Эль Сайед также добавил: "Многие пациенты не проявляют общих симптомов заболевания периферических артерий. Скрининг позволяет узнать, есть у них это заболевание или нет, потому что это может быть очень разрушительным заболеванием".

Скрининг диабета 1-го типа

Эксперты ADA настаивают на скрининге диабета 1-го типа при малейших подозрениях с использованием тестов на островковые аутоантитела. При выявлении заболевания на самом раннем этапе специалисты рекомендуют недавно одобренный препарат теплизумаб, который эффективно замедляет развитие диабета первого типа.

"Скрининг и выявление заболеваний на более раннем этапе действительно являются важным фактором. Это включает скрининг на диабет 1-го типа и рассмотрение вариантов лечения, позволяющих задержать развитие явного диабета первого типа", - подчеркнул доктор Габбай.

Исследователь также отметил: скрининг родственников первой степени родства людей с диабетом 1-го типа - это первоочередная задача, поскольку они подвергаются повышенному риску.

Борьба с ожирением: эксперты включили новые измерения

Помимо индекса тела, новые рекомендации включают использование антропоморфических измерений, включая окружность талии, соотношение талии с бедрами, а также индивидуальную массу и распределение жира в организме. Эксперты приветствуют индивидуальный подход к лечению ожирения, включая поведенческие, фармакологические и хирургические подходы.

Для лечения тяжелого ожирения у людей с диабетом АDA рекомендует применение агониста рецептора GLP-1 (Оземпик) или сочетание теплизумаба и семаглутида. "Новые методы борьбы с ожирением - одни из самых весомых изменений за последний год", – отметил Габбай.

В обновленных рекомендациях также советуют скрининг и лечение заболеваний костей и печени. Врачи могут воспользоваться приложением "Стандарты медицинского обслуживания", скачав его на свой смартфон. Здесь можно найти нужную информацию за считанные секунды. Эксперты уверены: обновленные рекомендации содержат полезные и актуальные данные, которые помогут улучшить состояние здоровья и качество жизни пациентов с диабетом и ожирением.