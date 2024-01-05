Нові рекомендації лікування ожиріння та діабету від експертів

Скринінг серцевої недостатності та периферичних артерій займає особливе місце в оновлених стандартах лікування ожиріння та діабету від Американської діабетичної асоціації. Експерти стурбовані важким ожирінням та кількістю ампутацій кінцівок у пацієнтів із діабетом, у зв'язку з чим запровадили кілька нових обстежень.

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Також схвалили суворий контроль ваги у діабетиків і лікування ожиріння за допомогою семаглутиду. Що ще варто врахувати лікарям та пацієнтам із діабетом та ожирінням, згідно нових рекомендацій ADA?

Глобальні стандарти ADA

Нові рекомендації щодо скринінгу серцевої недостатності, захворювань периферичних артерій, діабету та ожиріння - одні з найочікуваніших оновлень Стандартів медичної допомоги Американської діабетичної асоціації ADA у 2024 році.

"Стандарти медичної допомоги - це глобальні рекомендації щодо догляду за людьми з діабетом та особами з групи ризику", - заявив головний науковий та медичний керівник ADA, доктор медичних наук Роберт Габбай.

Документ розроблено Комітетом професійної практики ADA на основі огляду наукової літератури. До складу комісії входить 21 професійних фахівців, зокрема лікарі багатьох спеціальностей, практикуючі медсестри, сертифіковані фахівці з лікування діабету, дієтологи та фармацевти.

Декілька розділів документа було схвалено Американським коледжем кардіологів, Американським товариством досліджень кісток і мінералів та Товариством боротьби з ожирінням. Комплексне сприяння різнопрофільних фахівців дозволяє розробляти більш обширні й ефективні рекомендації для лікарів та пацієнтів, - зазначають експерти.

Скринінг серцевої недостатності та ЗПА

До оновлених рекомендацій 2024 року експерти включили скринінг пацієнтів із діабетом на безсимптомну серцеву недостатність за допомогою вимірювання рівнів натрійуретичних пептидів. На думку вчених, це може полегшити профілактику або прогрес прихованої серцевої недостатності до симптоматичних стадій.

"Це справді важлива й цікава область. Ми знаємо, що люди з діабетом 2-го типу особливо схильні до високого ризику серцевої недостатності", - зазначив лікар Габбай.

Дослідник також додав: ці рекомендації покликані ретельніше перевіряти людей з високим ризиком серцевої недостатності за допомогою простого аналізу крові. Потім, ґрунтуючись на цих значеннях, можна зробити ехокардіографію. Рекомендація насамперед стосується пацієнтів із діабетом 2 типу, оскільки багато з них перебувають у групі ризику, особливо ті, хто не має симптомів.

Скринінг захворювань периферичних артерій ЗПА - ще одна нова рекомендація, яка включає тестування кісточково-плечового індексу у людей з діабетом віком від 50 років. Скринінг також рекомендований тим, хто має мікросудинні захворювання, ускладнення стопи чи будь-яке інше пошкодження органів-мішеней у зв'язку з діабетом.

"Ми знаємо, що кількість ампутацій зростає, на відміну багатьох інших ускладнень. Ми знаємо, що існують неймовірні відмінності щодо стану здоров'я. Наприклад, у темношкірих у 2-4 рази більше шансів здобути ампутацію, ніж у білих".

Доктор медичних наук, старший віце-президент ADA з покращення охорони здоров'я Нуха А. Ель Сайєд також додав: "Чимало пацієнтів не виявляють загальних симптомів захворювання на периферичні артерії. Скринінг дозволяє дізнатися, чи є у них це захворювання чи ні, адже це може бути вкрай руйнівним захворюванням".

Скринінг діабету 1-го типу

Експерти ADA наполягають на скринінгу діабету 1-го типу за найменших підозр за допомогою тестів на острівцеві аутоантитіла. При виявленні захворювання на ранньому етапі фахівці рекомендують нещодавно схвалений препарат теплізумаб, котрий ефективно уповільнює розвиток діабету першого типу.

"Скринінг та виявлення захворювань на більш ранньому етапі справді є важливим фактором. Це включає скринінг на діабет 1-го типу та розгляд варіантів лікування, які дозволяють затримати розвиток явного діабету першого типу", - наголосив лікар Габбай.

Дослідник також зазначив: скринінг найближчих родичів пацієнтів з діабетом 1-го типу – це першочергове завдання, оскільки вони наражаються на підвищений ризик.

Боротьба з ожирінням: експерти включили нові виміри

Крім індексу тіла, нові рекомендації включають використання антропоморфних вимірювань, включаючи обхват талії, співвідношення талії зі стегнами, а також індивідуальну масу та розподіл жиру в організмі. Експерти підтримують індивідуальний підхід до лікування ожиріння, включаючи поведінкові, фармакологічні та хірургічні підходи.

Для лікування важкого ожиріння у людей з діабетом АDA рекомендує застосування агоніста рецептора GLP-1 (Оземпік) або поєднання теплизумабу й семаглутиду. "Нові методи боротьби з ожирінням - одні із найвагоміших змін за останній рік", - зазначив Габбай.

В оновлених рекомендаціях також радять скринінг та лікування захворювань кісток і печінки. Лікарі можуть скористатися програмою "Стандарти медичного обслуговування", завантаживши його на свій смартфон. Тут можна знайти необхідну інформацію за лічені секунди. Експерти впевнені: оновлені рекомендації містять корисні й актуальні дані, які допоможуть покращити стан здоров'я та якість життя пацієнтів із діабетом та ожирінням.