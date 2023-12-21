Чем опасны детские смеси и как кормить ребенка?

Стоят дорого, содержат сомнительные компоненты и даже бывают вредными для здоровья малышей - современные детские смеси не выдерживают критику экспертов и педиатров. Американская академия педиатрии представила обширный отчет за 2023 год, посвященный детскому питанию.

Специалисты поделились с родителями важными рекомендациями относительно того, что на самом деле нужно ребенку для здорового роста и развития. Смесь в этот список не вошел. Что на самом деле содержат детские смеси и почему их лучше заменить натуральными продуктами?

Является ли детская смесь более питательной, чем молоко?

Малыши, которые пили детскую смесь, после исполнения 1 года в ней больше не нуждаются. К этому возрасту дети уже должны начинать питаться твердой пищей, пить коровье молоко или обогащенное растительное молоко, - уверены эксперты. Многие специалисты даже считают, что в этом возрасте уже можно и вовсе отказаться от молока.

Некоторые родители, поддаваясь рекламе производителей, уверены: молочная смесь питательнее коровьего молока, и, возможно, даже легче усваивается. На упаковках подобной продукции также можно увидеть категории "последующие смеси", "переходные смеси", "молоко для взрослых". Однако эти формулы не имеют медицинского назначения, они лишь помогают компаниям сохранить клиентов, которых они потеряли бы, когда детям исполнится год, - подчеркивают специалисты.

"Детские смеси не только не нужны, некоторые из них на самом деле хуже коровьего молока. Это основная идея, которую разделяет AAP, надеясь помочь родителям понять, что на самом деле нужно малышам и детям старшего возраста", - утверждает доктор медицинских наук, педиатр первичной медико-санитарной помощи в Бостонской детской больнице Клэр Маккарти.

Когда оправданы специальные смеси и как они регулируются?

Несмотря на критическое отношение экспертов на детские смеси, все же специалисты подчеркивают: специальные смеси рекомендованы лишь в том случае, если у ребенка есть проблемы с пищеварением, обменом веществ или другие проблемы со здоровьем. Примечательно, что детские смеси для детей до 12 лет, регулируются FDA, поскольку они должны соответствовать всем потребностям организма малыша.

У FDA есть строгие требования к их составу. Агентство также следит за тем, чтобы предприятия, где производятся детские смеси, регулярно проверялись. Это не относится к смесям для детей, которым уже исполнился год. Они не регулируются, и к ним нет конкретных требований о питательной ценности.

Чем могут быть вредны смеси для здоровья?

Поскольку детские смеси не регулируются, их состав существенно различается. Но что особенно беспокоит экспертов, - это то, что некоторые из этих продуктов на самом деле вредны для здоровья. В них может быть слишком мало или слишком много белка, а также много подсластителей, которые могут развить у ребенка тягу к сладкому, поставив на путь ожирения. К тому же детские смеси гораздо дороже коровьего молока.

Здоровая ли диета у вашего малыша?

Вместо того, чтобы искать смесь для ребенка, попробуйте шире взглянуть на его диету, - рекомендуют эксперты. Дети должны питаться теми же группами здоровых продуктов, которые нужны нам всем, что включает:

фрукты и овощи;

цельнозерновые;

белки (мясо, рыба, бобы);

молочные продукты или их растительные заменители, обогащенные кальцием и витамином D.

Ограничьте добавленный сахар, а после двухлетнего возраста постарайтесь также сократить менее полезные жиры в рационе ребенка. Лучший способ сформировать здоровые привычки на всю жизнь - начать формировать их как можно раньше, что особенно важно в отношении питания, - подчеркивают педиатры. Детские смеси оправданы лишь до 12 месяцев, затем эксперты рекомендуют постепенно переводить ребенка на здоровое сбалансированное питание.

Поскольку продукты детского питания от 1 года не регулируются должным образом, они могут содержать вредные для ребенка компоненты - подсластители, красители, несбалансированную пропорцию белков и углеводов. Именно поэтому специалисты настоятельно рекомендуют родителям не поддаваться многообещающей рекламе, а отдавать предпочтение натуральным, полезным продуктам.