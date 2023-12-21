Чим небезпечні дитячі суміші та як годувати дитину?

Коштують дорого, містять сумнівні компоненти й навіть бувають шкідливими для здоров'я малюків – сучасні дитячі суміші не витримують критику експертів та педіатрів. Американська академія педіатрії представила звіт за 2023 рік, присвячений дитячому харчування.

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Фахівці поділилися з батьками важливими рекомендаціями щодо того, що насправді потрібно дитині для здорового розвитку. Дитяча суміш у цей список не увійшла. Що насправді містять суміші та чому їх краще замінити натуральними продуктами?

Дитяча суміш чи молоко: що поживніше?

Діти, які пили дитячу суміш, після виповнення 1 року її більше не потребують. До цього віку малеча вже має харчуватися твердою їжею, пити коров'яче чи збагачене рослинне молоко, - впевнені експерти. Чимало фахівців навіть вважають, що у цьому віці вже можна й зовсім відмовитися від молока.

Деякі батьки, піддаючись рекламі виробників, упевнені: молочна суміш поживніша за коров'яче молоко, і, можливо, навіть легше засвоюється. На упаковках подібної продукції також можна побачити категорії "наступні суміші", "перехідні суміші", "молоко для дорослих". Однак ці формули не мають медичного призначення, вони лише допомагають компаніям зберегти клієнтів, яких вони втратили б, коли дітям виповниться рік, - підкреслюють спеціалісти.

"Дитячі суміші не лише не потрібні, деякі з них насправді гірші за коров'яче молоко. Це основна ідея, яку поділяє AAP, сподіваючись допомогти батькам зрозуміти, що насправді потрібно малюкам і дітям старшого віку", - стверджує доктор медичних наук, педіатр первинної медико-санітарної допомоги у Бостонській дитячій лікарні Клер Маккарті.

Коли виправдані спеціальні суміші та як вони регулюються?

Незважаючи на критичне ставлення експертів на дитячі суміші, все ж фахівці підкреслюють: спеціальні суміші рекомендовані лише в тому випадку, якщо у дитини є проблеми із травленням, обміном речовин чи інші проблеми зі здоров'ям. Примітно, що дитячі суміші для дітей віком до 12 років регулюються FDA, оскільки вони мають відповідати усім потребам організму малюка.

FDA має суворі вимоги до їх складу. Агентство також стежить за тим, щоб підприємства, де виробляють дитячі суміші, регулярно перевірялися. Однак це не стосується сумішей для дітей, яким уже виповнився рік. Вони не регулюються, і до них немає конкретних вимог щодо поживної цінності.

Чим можуть бути шкідливими суміші для здоров'я?

Оскільки дитячі суміші не регулюються, їх склад суттєво відрізняється. Однак що особливо турбує експертів, - це те, що деякі із цих продуктів насправді шкідливі для здоров'я. У них може бути вкрай мало або надто багато білка, а також багато підсолоджувачів, які можуть розвинути у дитини потяг до солодкого, поставивши на шлях ожиріння. До того ж дитячі суміші набагато дорожчі за коров'яче молоко.

Чи здорова дієта у вашого малюка?

Замість того, щоб шукати суміш для дитини, спробуйте збагатити дієту дитини, – рекомендують експерти. Діти мають харчуватися тими ж групами здорових продуктів, які потрібні нам усім, що включає:

фрукти та овочі;

цільнозернові продукти;

білки (м'ясо, риба, боби);

молочні продукти або їх рослинні замінники, збагачені кальцієм та вітаміном D.

Обмежте доданий цукор, а після дворічного віку варто скоротити менш корисні жири в раціоні дитини. Найкращий спосіб сформувати здорові звички на все життя – почати формувати їх якомога раніше, що особливо важливо для харчування, – наголошують педіатри. Дитячі суміші виправдані лише до 12 місяців, потім експерти рекомендують поступово переводити дитину на здорове збалансоване харчування.

Оскільки продукти дитячого харчування від 1 року не регулюються належним чином, вони можуть містити шкідливі для дитини компоненти - підсолоджувачі, барвники, незбалансовану пропорцію білків та вуглеводів. Саме тому фахівці наполегливо рекомендують батькам не піддаватися багатообіцяючій рекламі, а віддавати перевагу натуральним, корисним продуктам.