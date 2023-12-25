Несвоевременно оказанная медицинская помощь - одна из основных причин смерти при остановке сердца. Шведские исследователи, кажется, нашли новое решение, убедившись, что дрон доставляет дефибрилляторы быстрее скорой помощи. Препятствием может стать лишь, то, что рядом должен быть обученный человек сердечно-легочной реанимации. Смогут ли дроны заменить скорую помощь и как это может повлиять на уровень смертности при остановке сердца?

Дроны превосходят скоростью машину экстренной помощи

Швеция - одна из самых прогрессивных стран в сфере It-технологий. Не удивительно, что именно шведские исследователи решили найти достойную замену скорой помощи, обратившись к новым технологиям. Согласно новому исследованию, которое эксперты уже называют знаковым, дроны, доставляющие дефибрилляторы пациентам после остановки сердца, превзошли машины скорой помощи.

Когда дело доходит до реанимации пациентов после остановки сердца, время имеет решающее значение. Использование дефибриллятора, воздействующего на сердце с помощью электрического тока в течение 3-5 минут, может спасти жизнь до 70%.

Однако лишь 2% пациентов получают такое лечение до прибытия скорой помощи, причем каждая минута задержки после остановки сердца пациента снижает вероятность выживания на 10%. Американская кардиологическая ассоциация AHA рекомендует тем, кто оказался рядом с человеком, у которого остановилось сердце, сделать сердечно-легочную реанимацию с помощью рук до приезда скорой помощи.

СЛР руками может быть столь же эффективной, как и с дыханием, - отмечают эксперты. В течении 60 секунд необходимо сделать от 100 до 120 сильных нажатий в центре грудной клетки.

Чтобы выяснить, могут ли дроны сократить время, необходимое для доставки дефибрилляторов пациентам, потерявшим сознание, Андреас Клаэссон из Каролинского института Швеции с коллегами запустили совместный проект с оператором дронов Everdrone и службами экстренной помощи на западе Швеции.

Исследователи, сотрудничая с врачами, направляли к каждому подозреваемому дроны и машины скорой помощи в случае остановки сердца. Из всех 55 случаев дроны были быстрее машин скорой помощи в 67% случаев, в среднем на 3 минуты и 14 секунд.

Дроны в чрезвычайных ситуациях: нужны специальные знания

В случае остановки сердца, когда жизнь пациента зависит от оперативности оказания медицинской помощи, дрон универсальнее машины скорой помощи, - уверены эксперты. "Дроны могут доставлять автоматические внешние дефибрилляторы в дневное и ночное время, летом и зимой, а также в большинстве случаев быстрее служб экстренной помощи", - говорит Клаэссон.

Однако, по его словам, польза также зависит от того, есть ли рядом с пациентом, потерявшим сознание, человек, который знает методы сердечно-легочной реанимации и может использовать доставленный дефибриллятор. Как показало исследование, из 18 случаев, когда у пациента действительно произошла остановка сердца, лишь шести звонившим удалось использовать дефибриллятор, доставленный с помощью дрона.

"Мы показали, что метод транспортировки действительно эффективен", - подчеркивает исследователь. "То, что произойдет после этого, зависит от местных условий и знаний в области сердечно-легочной реанимации", - добавил Клаэссон.

Ученые планируют расширить исследование и использовать дроны для передачи видеозаписи из места происшествия в диспетчерский центр скорой помощи, чтобы помочь найти потерявшего сознание человека.

Клаэссон также намерен применять дроны в других чрезвычайных ситуациях: для доставки лекарств, таких как адреналин при анафилактическом шоке или жгутов при кровотечении. Исследование шведских ученых наглядно демонстрирует: новые технологии превосходят по скорости традиционные машины экстренной помощи, что может помочь спасти жизнь пациентов в самых экстремальных состояниях.