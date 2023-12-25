Несвоєчасно надана медична допомога - одна з основних причин смерті під час зупинки серця. Шведські дослідники, здається, знайшли нове рішення, переконавшись, що дрон доставляє дефібрилятори швидше за швидку допомогу. Перешкодою може стати лише те, що поруч має бути навчена людина серцево-легеневої реанімації. Чи зможуть дрони замінити швидку допомогу та як це вплине на рівень смертності при зупинці серця?

Відео дня

Дрони перевершують швидкістю машину екстреної допомоги

Швеція – одна з найпрогресивніших країн у сфері It-технологій. Не дивно, що саме шведські дослідники вирішили знайти гідну заміну швидкої допомоги, звернувшись до нових технологій. Згідно новому дослідженню, котре експерти вже називають знаковим, дрони, що доставляють дефібрилятори пацієнтам після зупинки серця, перевершили машини швидкої допомоги.

Коли справа доходить до реанімації пацієнтів після зупинки серця, час має вирішальне значення. Використання дефібрилятора, який впливає на серце за допомогою електричного струму протягом 3-5 хвилин, може врятувати життя до 70%.

Однак лише 2% пацієнтів отримують таке лікування до прибуття швидкої допомоги, причому кожна хвилина затримки після зупинки серця пацієнта знижує ймовірність виживання на 10%. Американська кардіологічна асоціація AHA рекомендує тим, хто опинився поряд із людиною, у якої зупинилося серце, зробити серцево-легеневу реанімацію за допомогою рук до приїзду швидкої.

СЛР руками може бути так само ефективною, як і з диханням, - зазначають експерти. У протягом 60 секунд необхідно зробити від 100 до 120 потужних натискань у центрі грудної клітки.

Щоб з'ясувати, чи можуть дрони скоротити час, необхідний для доставки дефібриляторів пацієнтам, які втратили свідомість, Андреас Клаессон з Каролінського інституту Швеції разом із колегами запустили спільний проєкт із оператором дронів Everdrone та службами екстреної допомоги на заході Швеції.

Дослідники, співпрацюючи з лікарями, направляли до кожного підозрюваного дрони та машини швидкої допомоги у разі зупинки серця. З усіх 55 випадків дрони були швидше машин швидкої допомоги у 67% випадків, в середньому на 3 хвилини та 14 секунд.

Дрони у надзвичайних ситуаціях: потрібні фахові знання

У разі зупинки серця, коли життя пацієнта залежить від оперативності надання медичної допомоги, дрон більш універсальний за машину швидкої допомоги, - впевнені експерти. "Дрони можуть доставляти автоматичні зовнішні дефібрилятори в денний та нічний час, влітку та взимку, а також у більшості випадків швидше служб екстреної допомоги", - говорить Клаессон .

Однак, на його думку, користь також залежить від того, чи є поряд із непритомним пацієнтом, людина, яка знає методи серцево-легеневої реанімації таможе використовувати доставлений дефібрилятор. Як показало дослідження, з 18 випадків, коли у пацієнта справді зупинилося серце, лише шістьом, хто дзвонив, вдалося використати дефібрилятор, доставлений за допомогою дрона.

"Ми показали, що метод транспортування справді ефективний", - підкреслює дослідник. "Те, що відбудеться після цього, залежить від місцевих умов та знань у сфері серцево-легеневої реанімації", - додав Клаессон.

Вчені планують розширити дослідження та використовувати дрони для передачі відеозапису з місця події до диспетчерського центру швидкої допомоги, щоб допомогти знайти людину, яка втратила свідомість.

Клаессон також має намір застосовувати дрони в інших надзвичайних ситуаціях: для доставки ліків, таких як адреналін при анафілактичному шоку або джгутів при кровотечі. Дослідження шведських учених наочно демонструє: нові технології перевершують за швидкістю традиційні машини екстреної допомоги, що може допомогти врятувати життя пацієнтів у найекстремальніших станах.