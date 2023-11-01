Меню для печени: 11 полезных продуктов

Переоценить роль печени в нашем организме невозможно! Это самый большой внутренний орган, который называют источником жизни и "живым фильтром". Он выводит опасные токсины, принимает участие в обработке пищи, фильтрации крови, помогает расщеплять и усваивать белки и жиры.

Сохранить печень здоровой и функциональной возможно без таблеток и неприятных процедур, - уверены эксперты. Исследователи представили топ-11 доступных продуктов, которые защитят вашу печень от ожирения, воспаления и окислительного стресса. Достаточно включить в рацион и правильно потреблять!

Кофе: защита от цирроза и бодрость по утрам

По мнению экспертов, кофе - это один из самых полезных для печени напитков, который поддерживает ее функциональность. Употребление кофе защищает печень от заболеваний даже у тех, у кого уже есть проблемы с этим органом, - утверждают ученые. Например, исследования 2016 года, показали: употребление кофе помогает снизить риск цирроза печени или необратимого повреждения печени у людей с хроническими заболеваниями этого органа. Любимый многими напиток также может снизить риск развития рака печени и эффективно остановить воспаления.

Известно, что у людей с хроническими заболеваниями печени более низкий риск смерти. Ученые связывают это с ежедневным употреблением кофе. При этом эксперты подчеркивают: кофеин полезен лишь в умеренном количестве - не больше 3 чашек кофе в день.

Научный обзор 2016 года показал: кофеин может предотвращать накопление жира и коллагена, которые являются двумя основными маркерами заболеваний печени. Кофе также повышает уровень антиоксиданта глутатиона, который нейтрализует вредные свободные радикалы.

Зеленый чай: снижает уровень ферментов печени

Зеленый чай отлично тонизирует и очищает организм, а также поддерживает здоровье печени.

Обзор 15 исследований 2020 года, показал: зеленый чай снижает уровень ферментов печени у людей с неалкогольной жировой болезнью печени.

Ученые также выяснили, что прием экстракта зеленого чая в виде диетической добавки в течение 12 недель значительно снизил уровень ферментов печени АЛТ и АСТ у пациентов с неалкогольной жировой болезнью печени. Еще один обзор 2017 года показал: люди, которые пили зеленый чай, реже заболевали раком печени. У людей, которые выпивали 4 и больше чашек зеленого чая, наблюдался самый низкий риск развития рака печени.

Грейпфрут: останавливает воспаление

Грейпфрут содержит антиоксиданты нарингенин и нарингин, которые естественным образом защищают печень. По мнению ученых, цитрус способствует уменьшению воспаления и защищает клетки от развития фиброза печени. Несмотря на то, что почти все исследования антиоксидантов, которые содержатся в грейпфруте, проводились на животных, ученые уверены: этот цитрус полезен для нашей печени, поскольку оказывает противовоспалительное действие.

Черника и клюква: сила антоцианов

Черника и клюква содержат антоцианы - антиоксиданты, которые придают ягодам характерный яркий цвет. Исследование 2021 года показало: прием добавки с клюквой в течение шести месяцев улучшает стеатоз печени или жировую дистрофию печени у людей с неалкогольной жировой болезнью печени.

По данным ученых, экстракт черники также подавляет рост раковых клеток печени человека. Чтобы определить, можно ли воспроизвести этот эффект на людях, необходимы дополнительные исследования, - считают эксперты.

Включение этих ягод в рацион - отличный способ обеспечить снабжение печени антиоксидантами, необходимыми для поддержания здоровья.

Темный виноград снижает воспаление

Темные сорта винограда содержат полезные для печени растительные соединения, которые снижают воспаления, предотвращают повреждения клеток, повышают уровень антиоксидантов. Исследование, проведенное в 2020 году на крысах, показывает, что виноград и виноградный сок устраняют воспалительные процессы в печени. Поскольку исследования проводились на животных, прежде чем рекомендовать прием экстракта виноградных косточек для укрепления здоровья печени, необходимы дополнительные исследования.

Опунция при алкогольной интоксикации

Опунция или съедобная груша - это вид съедобных кактусов, который применяют для оздоровления всего организма, в том числе при болезнях печени. Исследование 2016 года показало: экстракт этого растения эффективен при симптомах похмелья. Опунция защищает печень от алкогольной интоксикации благодаря своим противовоспалительным и антиоксидантным свойствам.

Свекольный сок - источник нитратов

Свекольный сок богат нитратами и антиоксидантами, которые уменьшают окислительный стресс в организме. Исследования на животных показали, что свекольный сок уменьшает окислительное повреждение и воспаление печени.

Крестоцветные овощи: естественная детоксикация

Крестоцветные овощи (капуста, цветная капуста, брокколи) известны высоким содержанием клетчатки и характерным вкусом. Они также богаты полезными растительными соединениями, которые способствуют детоксикации организма и защищают от вредных соединений. Согласно исследованию 2016 года, у мышей, которых кормили брокколи, развилось меньше опухолей и жировой болезни печени, чем у грызунов в контрольной группе.

Орехи: суперфуд для здоровья печени

Орехи содержат полезные жиры, антиоксиданты, витамин Е, ценные растительные соединения, которые защищают и восстанавливают печень. Исследование 2019 года показало, что диета с высоким содержанием орехов снижает риск неалкогольной жировой болезни печени.

Жирная рыба снижает уровень жира в печени

Жирная рыба содержит жирные кислоты омега-3, которые оказывают противовоспалительное действие, а также снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний. По данным научного анализа 2016 года, жирные кислоты омега-3 помогают снизить уровень жира в печени и триглицеридов у людей с неалкогольной жировой болезнью печени или неалкогольным стеатогепатитом. При этом согласно одному исследованию на животных, слишком высокое соотношение омега-6 и омега-3 может способствовать развитию заболеваний печени. Поэтому эксперты рекомендуют сократить потребление жиров омега-6, которые наоборот способствуют воспалению.

Оливковое масло снижает риск ожирения печени

Оливковое масло холодного отжима считается одним из самых полезных жиров для нашей сердечно-сосудистой системы и печени. Согласно исследованию, проведенному в 2018 году, следование средиземноморской диете, богатой оливковым маслом, снижает риск ожирения печени у пожилых людей.

Простой и эффективный способ улучшить здоровье печени - включить в свой рацион натуральные продукты, богатые питательными веществами. Антиоксиданты, которые содержатся в этих продуктах, поддерживают здоровье печени, уменьшают воспаление, ослабляя окислительный стресс и предотвращая повреждение клеток.

Ученые также рекомендуют поддерживать себя в форме с помощью физических упражнений и отказа от алкоголя и курения. Применение эко средств для уборки, вместо химиозных, - еще один способ защиты печени от опасных токсинов. Эксперты также советуют не злоупотреблять лекарствами и БАД-ами, соблюдать правила гигиены и по желанию сделать прививку от гепатита А и B.