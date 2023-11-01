Меню для печінки: 11 корисних продуктів

Переоцінити роль печінки у нашому організмі неможливо! Це найбільший внутрішній орган, який називають джерелом життя та "живим фільтром". Він виводить небезпечні токсини, бере участь в обробці їжі, фільтрації крові, допомагає розщеплювати та засвоювати білки та жири.

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Зберегти печінку здоровою та функціональною можливо без таблеток та неприємних процедур, - упевнені експерти. Дослідники представили топ-11 доступних продуктів, які захистять вашу печінку від ожиріння, запалення та окислювального стресу. Достатньо включити їх до раціону та правильно споживати!

Кава: бадьорість вранці, захист від цирозу

На думку експертів, кава - це один із найкорисніших для печінки напоїв, який підтримує її функціональність. Вживання кави захищає печінку від захворювань навіть у тих, хто вже має проблеми із цим органом, - стверджують вчені. Наприклад, дослідження 2016 року, показали: вживання кави допомагає знизити ризик цирозу печінки або незворотного пошкодження печінки у людей із хронічними захворюваннями цього органу. Улюблений багатьма напій також може знизити ризик розвитку раку печінки та ефективно зупинити запалення.

Відомо, що у пацієнтів із хронічними захворюваннями печінки нижчий ризик смерті. Вчені пов'язують це із щоденним вживанням кави. При цьому експерти наголошують: кофеїн корисний лише в помірній кількості - не більше 3 чашок кави на день.

Науковий огляд 2016 року показав: кофеїн може запобігати накопиченню жиру та колагену, які вважаються основними маркерами захворювань печінки. Кава також підвищує рівень антиоксиданту глутатіону, який нейтралізує шкідливі вільні радикали.

Зелений чай: знижує рівень ферментів печінки

Зелений чай чудово тонізує та очищує організм, а також підтримує здоров'я печінки.

Огляд 15 досліджень 2020 року показав: зелений чай знижує рівень ферментів печінки у людей з неалкогольною жировою хворобою печінки.

Вчені також з'ясували, що прийом екстракту зеленого чаю у вигляді дієтичної добавки протягом 12 тижнів значно знизив рівень ферментів печінки АЛТ та АСТ у пацієнтів із неалкогольною жировою хворобою печінки. Ще один огляд 2017 року показав: люди, які пили зелений чай, набагато рідше хворіли на рак печінки. У людей, які вживали 4 і більше чашок зеленого чаю, спостерігався найнижчий ризик розвитку раку печінки.

Грейпфрут: зупиняє запалення

Грейпфрут містить антиоксиданти нарингенін та нарингін, які природним чином захищають печінку. На думку вчених, цитрус сприяє зменшенню запалення та захищає клітини від розвитку фіброзу печінки. Незважаючи на те, що майже всі дослідження антиоксидантів, які містяться в грейпфруті, проводилися на тваринах, вчені впевнені: цей цитрус корисний для нашої печінки, оскільки має протизапальну дію.

Чорниця і журавлина: сила антоціан

Чорниця і журавлина містять антоціани - антиоксиданти, які надають ягодам характерний яскравий колір. Дослідження 2021 показало: прийом добавки з журавлиною протягом шести місяців покращує стеатоз печінки або жирову дистрофію печінки у людей із неалкогольною жировою хворобою печінки.

За даними вчених, екстракт чорниці також пригнічує ріст ракових клітин печінки людини. Щоб визначити, чи можна відтворити цей ефект на людях, потрібні додаткові дослідження, - вважають експерти.

Включення цих ягід до раціону - найкращий спосіб забезпечити печінку антиоксидантами, необхідними для підтримки її здорового функціонування.

Темний виноград знижує запалення

Темні сорти винограду містять корисні для печінки рослинні сполуки, які знижують запалення, запобігають пошкодженню клітин, підвищують рівень антиоксидантів. Дослідження, яке було проведено у 2020 році на щурах, показало: виноград та виноградний сік усувають запальні процеси в печінці. Оскільки дослідження проводилися на тваринах, перш ніж рекомендувати прийом екстракту виноградних кісточок для зміцнення здоров'я печінки, необхідні додаткові дослідження.

Опунція при алкогольній інтоксикації

Опунція чи їстівна груша – це вид їстівних кактусів, який застосовують для оздоровлення всього організму, у тому числі при хворобах печінки. Дослідження 2016 року показало: екстракт цієї рослини ефективний при симптомах похмілля. Опунція захищає печінку від алкогольної інтоксикації завдяки своїм протизапальним та антиоксидантним властивостям.

Буряковий сік – джерело нітратів

Буряковий сік містить нітрати та антиоксиданти, які зменшують окислювальний стрес в організмі. Дослідження на тваринах показали, що буряковий сік зменшує запалення печінки.

Хрестоцвіті овочі: природна детоксикація

Хрестоцвіті овочі (капуста, цвітна капуста, броколі) відомі високим вмістом клітковини та характерним смаком. Вони також багаті на корисні рослинні сполуки, які сприяють детоксикації організму та захищають від шкідливих речовин. Згідно з дослідженням 2016 року, у мишей, яких годували броколі, розвинулося менше пухлин та жирової хвороби печінки, ніж у гризунів у контрольній групі.

Горіхи: суперфуд для здоров'я печінки

Горіхи містять корисні жири, антиоксиданти, вітамін Е, цінні рослинні речовини, які захищають та відновлюють печінку. Дослідження 2019 показало, що дієта з високим вмістом горіхів знижує ризик неалкогольної жирової хвороби печінки.

Жирна риба знижує рівень жиру у печінці

Жирна риба містить жирні кислоти омега-3, які мають протизапальну дію, а також знижують ризик серцево-судинних захворювань. За даними наукового аналізу 2016 року, жирні кислоти омега-3 допомагають знизити рівень жиру в печінці та тригліцеридів у людей з неалкогольною жировою хворобою печінки або неалкогольним стеатогепатитом. При цьому згідно з одним дослідженням на тваринах, надто високе співвідношення омега-6 і омега-3 може сприяти розвитку захворювань печінки. Тому експерти рекомендують скоротити споживання жирів омега-6, які, навпаки, сприяють запаленню.

Оливкова олія знижує ризик ожиріння печінки.

Оливкова олія холодного віджиму вважається одним із найкорисніших жирів для нашої серцево-судинної системи та печінки. Згідно дослідженню, проведеному в 2018 році, дотримання середземноморської дієти, багатої на оливкову олію, знижує ризик ожиріння печінки у літніх людей.

Простий та ефективний спосіб покращити здоров'я печінки - включити до свого раціону натуральні продукти, багаті на поживні речовини. Антиоксиданти, які містяться у цих продуктах, підтримують здоров'я печінки, зменшують запалення, послаблюючи окислювальний стрес та запобігаючи пошкодженню клітин.

Вчені також рекомендують підтримувати себе у формі за допомогою фізичних вправ та відмови від алкоголю й куріння. Застосування еко засобів для прибирання, замість хіміозних, - ще один спосіб захисту печінки від небезпечних токсинів. Експерти також радять не зловживати ліками й БАД-ами, дотримуватись правил гігієни та за бажанням зробити щеплення від гепатиту А та B.