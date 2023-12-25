Опасная еда: в детском яблочном пюре обнаружили свинец

Несколько известных производителей детского питания попали впросак из-за яблочного пюре с корицей, в содержании которого обнаружили рекордный уровень свинца. Ситуация накалилась из растущего числа детских отравлений в нескольких штатах США, связанных с этими продуктами.

Управление по санитарному надзору за качеством продуктов и лекарств FDA отозвало пакеты с яблочным пюре трех брендов - WanaBana, Weis и Schnucks.

Ныне агентство призывает потребителей избегать этих продуктов. Как эксперты объясняют происхождение свинца в детском питании? И существует ли безопасный уровень тяжелых металлов в продуктах?

Корица подвела? Уровень свинца в заявленных продуктах превышает 200 раз

По данным FDA, за последнюю неделю было зарегистрировано более 57 сообщений об отравлениях фруктовым пюре с яблоком и корицей, которое продавалось под брендами WanaBana, Weis и Schnucks. Новые случаи заболеваний выявлены более чем в половине штатов США. FDA предупреждает: отозванная продукция все еще находится на полках нескольких магазинов Dollar Tree в нескольких штатах. Пакеты также могут продаваться в розничных сетях магазинов Amazon, Sam's Club и Schnucks and Weis.

"Свинец токсичен для человека и поражает людей любого возраста и состояния здоровья. Защита детей от воздействия данного металла особенно важна, поскольку они более восприимчивы к токсичности свинца", - сообщили в агентстве.

Эксперты FDA и Центров США по контролю и профилактике заболеваний на локальном уровне каждого штата расследуют сообщения о высоких уровнях свинца в крови у детей, которые употребляли яблочное пюре. По данным агентства, в одном образце продукта WanaBana Apple Cinnamon Puree от производителя Dollar Tree обнаруженный уровень свинца составил 2,18 частей на миллион. Это в 200 раз превышает норму, предложенную FDA для детской продукции.

"FDA предполагает, что корица, используемая в отозванных продуктах, является вероятным источником загрязнения яблочного пюре", - говорится в сообщении агентства.

Существует ли безопасный уровень тяжелых металлов?

Производители отозванных продуктов попытались найти причинно-следственную связь в случившемся и обнаружили, что поставщиком корицы была дистрибьюторская компания Negasmart в Эквадоре. Эксперты FDA предполагают, что именно эта специя является источником повышенного содержания свинца в отозванных продуктах.

Хоть выводы и основаны на "расследовании первопричин", проведенном производителями, однако в агентстве отмечают: не так уж и просто найти конкретный источник свинца, это может затруднить установление причинно-следственной связи.

В FDA также подтвердили, что Negasmart не импортирует корицу напрямую в США. Это дает основание предполагать, что проблема касается лишь тех продуктов, которые уже были отозваны.

Всемирная организация здравоохранения предупреждает: свинец токсичен для человека, и безопасного уровня подобных тяжелых металлов для организма не существует. Воздействие элемента обычно проявляется не сразу, но со временем оно может вызвать задержку развития у детей.

Первоначальные симптомы отравления свинцом могут включать головные и мышечные боли, расстройство ЖКТ, рвоту, анемию, раздражительность, усталость и потерю веса.

FDA рекомендует всем, кто употреблял отозванные продукты, сдать анализ крови на свинец, поскольку лучшим индикатором отравления данным металлом является анализ содержания элемента в цельной крови. В случае легкого отравления свинцом пациенту назначают препарат сукцимер перорально. Тяжелые отравления лечат стационарно инъекциями хелатирующих препаратов.

Производители детского питания Austrofood и Wanabana USA намерены возместить расходы на здравоохранение. Компании также разрабатывают веб-сайт, который будет способствовать возврату средств за отозванную продукцию. Эксперты призывают родителей не покупать яблочное пюре с корицей от брендов WanaBana, Weis, Schnucks и Austrofood, которые все еще могут быть в продажах.