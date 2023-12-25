Небезпечна їжа: у дитячому яблучному пюре виявили свинець

Декілька відомих виробників дитячого харчування потрапили в халепу через яблучне пюре з корицею, у вмісті якого виявили рекордний рівень свинцю. Через зростаючу кількість дитячих отруєнь цими продуктами у кількох штатах США.

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Управління з санітарного нагляду за якістю продуктів та ліків FDA відкликало пакети з яблучним пюре трьох брендів - WanaBana, Weis та Schnucks.

Нині агентство закликає споживачів утриматися від покупки цих продуктів. Як експерти пояснюють походження свинцю у дитячому харчуванні? Та чи існує безпечний рівень важких металів у продуктах харчування?

Кориця підвела? Рівень свинцю у заявлених продуктах перевищує 200 разів

За даними FDA протягом останнього тижня було зареєстровано понад 57 повідомлень про захворювання, пов'язані з пакетиками яблучного пюре з корицею, які продавалися під брендами WanaBana, Weis та Schnucks. Нові випадки захворювань виявлено більш ніж у половині штатів США. FDA попереджає: відкликана продукція все ще знаходиться на полицях кількох магазинів Dollar Tree у деяких штатах. Пакети також можуть продаватися у роздрібних мережах магазинів Amazon, Sam's Club та Schnucks and Weis.

"Свинець отруйний для людини та вражає людей будь-якого віку та стану здоров'я. Захист дітей від впливу цього металу особливо важливий, оскільки вони більш чутливі до токсичності свинцю", - повідомили в агенції.

Експерти FDA та Центрів США з контролю та профілактики захворювань на локальному рівні кожного штату розслідують повідомлення про високі рівні свинцю в крові у дітей, які вживали яблучне пюре. За даними агентства, в одному зразку продукту WanaBana Apple Cinnamon Puree від виробника Dollar Tree виявлений рівень свинцю становив 2,18 частин на мільйон. Це у 200 разів перевищує норму, запропоновану FDA для дитячої продукції.

"FDA передбачає, що кориця, яка використовується у відкликаних продуктах, є ймовірним джерелом забруднення яблучного пюре", - йдеться у повідомленні агентства.

Чи є безпечний рівень важких металів?

Виробники відкликаних продуктів спробували знайти причинно-наслідковий зв'язок у тому, що сталося, та виявили, що постачальником кориці була дистриб'юторська компанія Negasmart в Еквадорі. Експерти FDA припускають, що саме ця спеція є джерелом підвищеного вмісту свинцю у відкликаних продуктах.

Хоча висновки й ґрунтуються на "розслідуванні першопричин", проведеному виробниками, однак в агентстві зазначають: не так вже й просто знайти конкретне джерело свинцю, це може ускладнити встановлення причинно-наслідкового зв'язку.

У FDA також підтвердили, що Negasmart не імпортує корицю безпосередньо до США. Це дає підстави припускати, що проблема стосується лише тих продуктів, які вже були відкликані.

Всесвітня організація охорони здоров'я попереджає: свинець токсичний для людини і безпечного рівня подібних важких металів для організму не існує. Вплив елемента зазвичай проявляється не відразу, однак згодом може викликати затримку розвитку у дітей.

Початкові симптоми отруєння свинцем можуть включати головні та м'язові болі, розлад ШКТ, блювання, анемію, дратівливість, втому та втрату ваги.

FDA рекомендує всім, хто вживав відкликані продукти, здати аналіз крові на свинець, оскільки найкращим індикатором отруєння цим металом є аналіз вмісту елемента в крові. У разі легкого отруєння свинцем пацієнту призначають препарат сукцимер перорально. Важкі отруєння лікують стаціонарно ін'єкціями хелатних препаратів.

Виробники дитячого харчування Austrofood та Wanabana USA мають намір відшкодувати витрати на охорону здоров'я. Компанії також працюють над веб-сайтом, який сприятиме поверненню коштів за відкликану продукцію. Експерти закликають батьків не купувати яблучне пюре з корицею від виробників WanaBana, Weis, Schnucks та Austrofood, які все ще можуть бути у продажу.