Современное лечение ожирения и диабета: чем опасен Оземпик?

Бодипозитив бессилен при ожирении и лишних килограммах, ведь контроль веса, помимо эстетики, - это забота о здоровье и профилактика множества заболеваний. Одобрение агониста рецептора GLP-1 семаглутида в январе 2023 года открыло новую эру терапии ожирения.

Изначально препарат предназначался для лечения диабета 2-го типа, однако он завоевал мировую популярность как действенное средство для похудения.

Несмотря на эффективность семаглутида, исследователи все чаще начали отмечать серьезные побочные эффекты, порой опасные для жизни. Что следует учесть врачам и пациентам перед терапией агонистами GLP-1?

Почему побочные эффекты GLP-1 чаще связаны с ЖКТ?

Органы регулирования лекарственных средств начали чаще регистрировать опасные побочные эффекты, связанные с использованием семаглутида в терапии диабета и ожирения. Несмотря на низкую частоту нежелательных явлений и вероятность того, что польза перевешивает эти риски у людей с тяжелым ожирением, врачи и пациенты должны знать о них, - считает доктор медицинских наук, директор отдела исследований ожирения в Национальном институте диабета Сьюзан Яновски.

"Когда миллионы людей лечатся такими лекарствами, как семаглутид, у большого числа пациентов возникают даже относительно редкие побочные эффекты", - подчеркивает Яновски.

Агонисты рецепторов GLP-1, такие как семаглутид или лираглутид, имитируют кишечные гормоны, поэтому почти все их побочные эффекты связаны с желудочно-кишечным трактом: тошнотой, рвотой, запором и диареей. Но внимание экспертов привлекают другие, более опасные побочные явления.

Опасные для жизни проблемы с желудком

Недавний анализ исследователей показал: агонисты рецептора GLP-1 могут в 9 раз повышать риск панкреатита по сравнению с бупропионом - более старым препаратом для снижения веса. У пациентов, получавших агонисты рецепторов GLP-1, также в 4 раза чаще наблюдалась кишечная непроходимость и более чем в 3 раза чаще гастропарез. Однако риск этих осложнений составлял менее 1% в год применения.

Острый панкреатит и острые заболевания желчного пузыря являются известными осложнениями применения агонистов рецепторов GLP-1.

Данные результаты подтверждают, что это эффективные лекарства, а все лекарственные средства имеют побочные эффекты, - утверждает доктор Яновски. Исследовательница также подчеркивает: несмотря на значительное увеличение риска, он все же остается низким.

Семаглутид и осложнения анестезии

Весной 2023 года в нескольких научных изданиях появились данные о пациентах, принимавших агонисты рецепторов GLP-1, которые вызвали рвоту во время анестезии. Примечательным было то, что у некоторых пациентов наблюдалась необычно большая рвота содержимым желудка, хотя они ничего не ели по указанию врача перед операцией.

Эксперты полагают, что причиной этих проблем может быть замедленное опорожнение желудка, намеренно вызванное семаглутидом. Американское общество анестезиологов теперь рекомендует пациентам не принимать агонисты рецептора GLP-1 в день операции и прекратить прием еженедельно вводимых препаратов, таких как Wegovy, за 7 дней до процедуры.

Повышенный риск суицида?

В июле нынешнего года стали известны несколько случаев депрессии и суицидальных мыслей после терапии агонистами рецептора GLP-1. Это побудило Европейское агентство по лекарственным средствам провести расследование около 150 случаев потенциального членовредительства и суицидальных мыслей у пациентов, которые принимали лираглутид или семаглутид. Результаты процесса рассмотрения ожидаются в этом месяце.

Эксперты отмечают: неясно, вызваны ли эти инциденты препаратами, но суицидальные мысли и суицидальное поведение наблюдались и при применении других препаратов для лечения ожирения, например, римонабанта.

"Конечно, это хорошая идея - осторожно использовать эти лекарства пациентам с суицидальными наклонностями в анамнезе и соответствующим образом наблюдать за ними", - подчеркивает исследовательница Яновски.

Долгосрочная безопасность

Людям с тяжелым ожирением или диабетом необходима терапия агонистами рецептора GLP-1 в течение длительного времени, возможно, даже пожизненно. В настоящее время неизвестно, существуют ли побочные эффекты и осложнения, которые становятся очевидными лишь с течением времени, особенно когда эти лекарства используются для снижения веса. Исследования на грызунах показали повышенный риск медуллярного рака щитовидной железы. Существует ли подобный сигнал у людей, может стать очевидным лишь через много лет.

Пациентам, которые перенесли медуллярный рак щитовидной железы, противопоказаны дулаглутид , лираглутид, семаглутид и тирзепатид, двойной агонист рецепторов GLP-1/GIP.

При использовании двойных агонистов, таких как тирзепатид, или даже тройных агонистов, таких как ретатрутид, пациенты могут потерять значительно больше веса, чем при использовании моноагониста семаглутида. Побочные желудочно-кишечные явления также часто встречались в исследованиях двойных агонистов.

Поскольку агонисты рецептора GLP-1 начали применять в терапии ожирения и диабета лишь недавно, руководство по их использованию требует обновления, - считают эксперты. Несмотря на относительно низкий уровень возникновения побочных эффектов, они все же существуют, и порой опасны для жизни.

В настоящее время исследователи интенсивно работают над разработкой новых рекомендаций в надежде на то, что они помогут врачам более безопасно использовать эти препараты в клинической практике.