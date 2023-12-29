Ученые назвали причину высокой смертности при раке груди

Доступ к качественным продуктам питания - одна из основных условий здорового образа жизни и профилактики множества заболеваний, - в очередной раз доказали американские ученые. Исследователи проанализировали жизнь населения с низким достатком в пищевых пустынях и болотах - местах, где нет доступа к здоровым продуктам, и пришли к выводу, что она повышает риск смерти от рака молочной железы.

В новом экологическом исследовании ученые наглядно показали, как нездоровое питание, перенасыщенное сахаром, трансжирами и химическими добавками, влияет на смертность и уровень заболеваемости раком молочной железы. Эксперты предлагают местным властям инвестировать в сетевые продуктовые магазины со здоровым питанием, создавать прогулочные кварталы и общественные огороды.

Пищевые пустыни: здоровая пища как роскошь

Проблема пищевой пустыни существует даже в экономически развитых странах, с которой чаще всего сталкиваются социально незащищенные слои населения. Проживание в пищевых болотах и пустынях, где нет доступа к качественным продуктам, рано или поздно приводит к ожирению, сахарному диабету, сердечно-сосудистым заболеваниям, раку и ранней смертности.

Ведь вместо цельной, натуральной пищи, люди употребляют нездоровую "быструю еду" с низкими питательными свойствами, перенасыщенную сахаром и трансжирами.

"Пищевые пустыни – это плохо, но на пищевых болотах еще хуже,"- говорит доктор философии, магистр здравоохранения из Университета Огасты в Джорджии Малкольм Бевел.

Ученый представил свое новое исследование на Симпозиуме по раку молочной железы, подтвердив, что потребление здоровой пищи – это главный защитный фактор, который снижает риск ожирения и смертность от рака молочной железы в постменопаузе.

Рак молочной железы является четвертой по значимости причиной смертности от рака в США. Проживание в пищевых пустынях снижает доступ к здоровой пище, а вопрос смертности от рака молочной железы в постменопаузе недостаточно изучен, - отмечает Бевел.

Для исследования Бевел с коллегами провели перекрестный экологический анализ, в котором объединили данные о смертности от рака молочной железы в постменопаузе за 2010-2020 годы, полученные Центрами по контролю и профилактике заболеваний, с данными Министерства сельского хозяйства США, пищевой окружающей среды за 2012-2020 годы.

Оценка продовольственного болота рассчитывалась как соотношение магазинов быстрого питания и магазинов повседневного спроса к продуктовым магазинам и фермерским рынкам.

рассчитывалась как соотношение магазинов быстрого питания и магазинов повседневного спроса к продуктовым магазинам и фермерским рынкам. Оценка продовольственной пустыни рассчитывалась как доля жителей, живущих на расстоянии более 1,5 км в городах или 10 км в сельской местности от продуктового магазина с учетом семейного дохода, меньше 200% федерального порога бедности.

Исследование в цифрах

Исследователи классифицировали пищевые пустыни и пищевые болота как низкие, средние и высокие, причем более высокими оценками были обозначены округи с меньшим количеством ресурсов для здорового питания. В местах с высокими показателями смертности от рака молочной железы в постменопаузе наблюдался более высокий процент темнокожего населения 5,8% против 2,1%.

При этом уровень бедности в этих районах составил 17,2% против 14,2%, уровень ожирения - 32,5% против 32% и диабета - 11,8% против 10,5% по сравнению со округами с низким уровнем смертности от рака молочной железы в постменопаузе, - сообщил Бевел.

При этом ученые пришли к выводу, что в местах с высоким показателем продовольственной пустыни, уровень смертности от рака молочной железы в постменопаузе были на 53% выше, по сравнению с локациями с более низким уровнем данного показателя.

Растущая эпидемия требует системных изменений

Полученные результаты исследования согласуются с другим исследованием Бевела и его коллег, в котором ученые увидели закономерность: в сообществах с легким доступом к фаст-фуду на 77% чаще наблюдался высокий уровень смертности от рака, связанного с ожирением.

Существует растущая эпидемия пищевых пустынь и пищевых болот в США, что связано с отсутствием инвестиций в сетевые продуктовые магазины с качественными и здоровыми продуктами, - считает Бевел.

Местные политики и заинтересованные стороны сообществ должны предпринять меры по борьбе с ожирением и профилактикой рака. По мнению ученого, это может быть создание удобных для прогулок кварталов и общественных огородов.

"Это важное исследование, которое демонстрирует, как окружающая среда влияет на исходы у женщин в постменопаузе, у которых диагностирован рак молочной железы", - подчеркнула доктор философии, магистр здравоохранения и участник исследования Лия Скотт. Исследовательница также подчеркнула, что существует очевидная необходимость в изменении систем.

По мнению экспертов, благодаря подобным экологическим исследованиям, ученые могут предоставлять практические данные для дальнейшего действия политиков. Ученые обеспокоены растущей эпидемией пищевых пустынь и болот, которые приводят к ранней смертности и раковым заболеваниям. Изменить ситуацию можно на уровне социальной политики, развивая инфраструктуру общественных огородов, магазинов с качественными продуктами, кафе и ресторанов с более здоровым питанием.