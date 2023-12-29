Вчені назвали причину високої смертності при раку грудей

Доступ до якісних продуктів харчування - одна з основних умов здорового способу життя та профілактики багатьох захворювань, - вкотре довели американські вчені. Дослідники проаналізували життя населення з низьким статком у харчових пустелях та болотах – місцях, де немає доступу до здорових продуктів, дійшовши висновку, що воно підвищує ризик смерті від раку молочної залози.

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У новому екологічному дослідженні вчені наочно показали, як нездорове харчування, перенасичене цукром, трансжирами та хімічними добавками, впливає на смертність і рівень захворюваності на рак молочної залози. Експерти пропонують місцевій владі інвестувати у мережеві продуктові магазини зі здоровим харчуванням, створювати прогулянкові квартали та громадські городи.

Харчові пустелі: здорова їжа як розкіш

Проблема харчової пустелі існує навіть в економічно розвинених країнах, з якою найчастіше стикаються соціально незахищені верстви населення. Проживання у харчових болотах та пустелях, де немає доступу до якісних продуктів, рано чи пізно призводить до ожиріння, цукрового діабету, серцево-судинних захворювань, раку та ранньої смертності.

Адже замість цілісної, натуральної їжі, люди вживають нездорову "швидку їжу" із низькими поживними властивостями, перенасичену цукром та трансжирами.

"Харчові пустелі – це погано, однак на харчових болотах ще гірше,"- говорить доктор філософії, магістр охорони здоров'я з Університету Огасти у Джорджії Малкольм Бевел.

Вчений представив своє нове дослідження на Симпозіумі раку молочної залози, підтвердивши, що споживання здорової їжі – це головний захисний фактор, який знижує ризик ожиріння та смертність від раку молочної залози у постменопаузі.

Рак молочної залози посідає четверте місце серед причин смертності від раку в США. Проживання у харчових пустелях знижує доступ до здорової їжі, а питання смертності від раку молочної залози у постменопаузі недостатньо вивчене, - зазначає Бевел.

Для дослідження Бевел із колегами провели перехресний екологічний аналіз, у якому об'єднали дані про смертність від раку молочної залози у постменопаузі за 2010-2020 роки, отримані Центрами з контролю та профілактики захворювань, з даними Міністерства сільського господарства США, харчового довкілля за 2012-2020 роки.

Оцінка продовольчого болота розраховувалася як співвідношення магазинів швидкого харчування та магазинів повсякденного попиту до продуктових магазинів та фермерських ринків.

розраховувалася як співвідношення магазинів швидкого харчування та магазинів повсякденного попиту до продуктових магазинів та фермерських ринків. Оцінка продовольчої пустелі розраховувалася як частка жителів, котрі живуть з відривом понад 1,5 км у містах чи 10 км у сільській місцевості від продуктового магазину з урахуванням сімейного доходу, меншого 200% федерального порога бідності.

Дослідження у цифрах

Дослідники класифікували харчові пустелі та харчові болота як низькі, середні та високі, причому вищими оцінками були позначені округи з меншою кількістю ресурсів для здорового харчування. У місцях із високими показниками смертності від раку молочної залози у постменопаузі спостерігався вищий відсоток темношкірого населення 5,8% проти 2,1%.

При цьому рівень бідності в цих районах склав 17,2% проти 14,2%, рівень ожиріння – 32,5% проти 32% та діабету – 11,8% проти 10,5% порівняно з округами з низьким рівнем смертності від раку молочної залози у постменопаузі, – повідомив Бевел.

Вчені дійшли висновку, що в місцях з високим показником продовольчої пустелі рівень смертності від раку молочної залози в постменопаузі був на 53% вищим, порівняно з локаціями із нижчим рівнем цього показника.

Зростаюча епідемія вимагає системних змін

Отримані результати дослідження узгоджуються з іншим дослідженням Бевела та його колег, у якому вчені побачили закономірність: у спільнотах з легким доступом до фаст-фуду на 77% частіше спостерігався високий рівень смертності від раку, пов’язаного з ожирінням.

Епідемія харчових пустель і харчових боліт у США лише зростає, що пов'язано з відсутністю інвестицій у мережеві продуктові магазини з якісними та здоровими продуктами, - вважає Бевел.

Місцеві політики та зацікавлені сторони спільнот мають вжити заходів щодо боротьби з ожирінням та профілактикою раку. На думку вченого, це може бути створення зручних для прогулянок кварталів та громадських городів.

"Це важливе дослідження, яке демонструє, як довкілля впливає на результати у жінок у постменопаузі, у яких діагностовано рак молочної залози", - наголосила доктор філософії, магістр охорони здоров'я та учасник дослідження Лія Скотт. Дослідниця також підкреслила, що існує очевидна необхідність у зміні систем.

На думку експертів, завдяки подібним екологічним дослідженням вчені можуть надавати практичні дані для подальшої дії політиків. Дослідники стурбовані зростаючою епідемією харчових пустель та боліт, які призводять до ранньої смертності й ракових захворювань. Змінити ситуацію можна на рівні соціальної політики, розвиваючи інфраструктуру громадських городів, магазинів із якісними продуктами, кафе та ресторанів із здоровим харчуванням.