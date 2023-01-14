14 января – Обрезание Господне: история праздника и что нельзя делать

Что значит этот священный праздник, как провести этот день и приметы, связанные с ним.

Обрезание Господне – это евангелистское событие совершения над младенцем Иисусом иудейского обряда обрезания, а также один из древнейших и важнейших церковных праздников, отмечаемый в воспоминание этого события христианами Католической и Православной церквей. Традиционно, христиане восточного обряда отмечают этот праздник на 8-й день после праздника Рождества Христового.

Через неделю после рождения Иисуса Христа необходимо было совершить обряд обрезания, установленный для всех младенцев мужского пола по местным традициям, как того и пожелали ангелы еще до зачатия в утробе Девы Марии. Ветхозаветный обряд обрезания был прообразом крещения у христиан.

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Акт обрезания означал принадлежность к народу, избранному Богом. Считалось, что если мальчик не прошел эту процедуру, то он не принадлежит к Единому Богу и Творцу, не достоин к нему обращаться и является иноверцем.

Что означает праздник Обрезания Господня?

Этот праздник имеет глубинный смысл и символическое значение. Иисусу Христу не нужна была процедура обрезания крайней плоти, поскольку он был безгрешен и свят. Совершив этот акт, он показал людям свое смирение и то, что он пришел как Спаситель для выполнения нравственного закона. Он на собственном примере показал свою духовную близость для каждого верующего.

Для христиан этот день важен тем, что осуществление Иисусом этого обряда доказывает его принадлежность к роду человеческого и мужского пола, а таинства, предназначавшиеся для иудеев, были совершены и над Спасителем.

Православные христиане благочестиво признают за иудеями право богоизбранности, поэтому они благочестиво отмечают праздник Обрезания Господня. Первые апостолы и христиане, происходившие из иудеев, также были обрезаны.

Как праздновать Обрезание Господне?

Праздник Обрезания Господня отмечается в тот же день, что и память святого Василия Великого, архиепископа Кесарии Каппадокийской. Традиционно 14 января во всех храмах проходят праздничные богослужения, поэтому верующим следует сходить в храм на службу.

В этот день также отмечают Старый Новый год.

В ночь на 14 января девушки гадают, а парни с самого утра посевают, читая обрядовые стихи с пожеланиями хозяину счастья, здоровья и изобилия.

Что нельзя делать в этот день?

В день Обрезания Господня нельзя отказывать человеку в прощении и помощи, чтобы не повлечь неудачу. В этот день запрещается ругаться, ругаться, оскорблять близких и думать о плохом. Не следует выносить мусор из дома.

Также нельзя давать деньги в долг, потому что весь год пройдет в долгах. Кроме этого, плохим признаком считается решение финансовых вопросов и счет мелких денег.

Народные приметы и поверья

Яркое солнце предвещает богатый урожай фруктов и ягод.

Деревья в инее – примета хорошего урожая зерновых культур.

Загаданное в ночь с 13 на 14 января желание обязательно сбудется.

Человек, родившийся в праздник Обрезания Господня, проживет жизнь в изобилии.

Надеть обновку 14 января означает, что весь год будет удачным.

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