18-летние украинцы могут подать заявку на службу в ВСУ по контракту в Резерв+: подробности от Минобороны

12 февраля вышло обновление приложения "Резерв+", позволяющее подать заявку на добровольный годовалый контракт в рамках проекта Минобороны "Контракт 18-24". Обновленная версия уже доступна для пользователей iOS и Android.

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В приложении можно просмотреть доступные вакансии, ознакомиться с условиями службы и перечнем бригад, участвующих в программе "Контракт 18-24". Об этом сообщает Министерство обороны.

"Контракт 18–24" – это возможность для граждан в возрасте 18–24 лет добровольно присоединиться к рядам Вооруженных Сил Украины на 1 год с расширенным финансовым и социальным пакетом".

Напомним, ранее мы рассказывали, что часть УБД может лишиться льгот в 2025 году.

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