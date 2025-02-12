18-річні українці можуть подати заявку на службу у ЗСУ за контрактом у Резерв+: подробиці від Міноборони

12 лютого вийшло оновлення застосунку "Резерв+", яке дозволяє подати заявку на добровільний однорічний контракт у межах проєкту Міноборони "Контракт 18–24".Оновлена версія вже доступна для користувачів iOS та Android.

Читайте також: Як відновити втрачене посвідчення учасника бойових дій

У застосунку можна переглянути доступні вакансії, ознайомитися з умовами служби та переліком бригад, що беруть участь у програмі "Контракт 18–24". Про це повідомляє Міністерство оборони.

""Контракт 18–24" – це можливість для громадян віком 18–24 років добровільно приєднатися до лав Збройних Сил України на 1 рік із розширеним фінансовим та соціальним пакетом".

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що частина УБД може втратити пільги у 2025 році.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!