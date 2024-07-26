'23 россиянина досрочно закончили свое СВО': бойцы 79 бригады во второй раз отразили массированный штурм оккупантов (видео)

На днях бойцы 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады на Кураховском направлении отбили один из крупнейших российских штурмов за все время полномасштабной войны. Было уничтожено 6 танков и 7 ББМ с пехотой, сожжено 12 мотобайков и уничтожено 40 оккупантов.

26 июля после отбитого штурма с применением 57 единиц бронетехники россияне снова пошли в атаку. Боевики российской оккупационной армии для штурма привлекли 3 танка и 13 боевых бронированных машин с пехотой. Таврические десантники остановили наступление и нанесли врагу немалые потери.

В Telegram-канале бригады показали видео отражения вражеских штурмов. Враг потерял танк, ББМ и БМП.

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"По оккупантам, которые спешились после подведения первых бронемашин, метко отработала наша артиллерия и операторы ударных дронов. 23 россиянина досрочно закончили свою "сво". Еще 29 — получили ранения разной степени сложности", – добавили бойцы 79 ОДШБр.

Напомним, мы сообщали о воине 1-й бригады Национальной гвардии Украины на псевдо "Хантер", который в одиночку отразил вражеский штурм, ликвидировал оккупантов и спас собратьев.

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