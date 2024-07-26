'23 росіян достроково закінчили своє СВО': бійці 79 бригади вдруге відбили масований штурм окупантів (відео)

Днями бійці 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади на Курахівському напрямку відбили один з найбільших російських штурмів за весь час повномасштабної війни. Було знищено 6 танків та 7 ББМ з піхотою, спалено 12 мотобайків та знищено 40 окупантів.

26 липня після відбитого штурму із застосуванням 57 одиниць бронетехніки росіяни знову пішли в атаку. Бойовики російської окупаційної армії для штурму залучили 3 танки та 13 бойових броньованих машин з піхотою. Таврійські десантники зупинили наступ та завдали ворогу чималих втрат.

У Telegram-каналі бригади показали відео відбиття ворожих штурмів. Зазначається, що ворог втратив танк, ББМ та БМП.

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"По окупантах, які спішились після підбиття перших бронемашин, влучно відпрацювала наша артилерія та оператори ударних дронів. 23 росіян достроково закінчили свою "сво". Ще 29 — зазнали поранень різного ступеня складності", – додали бійці 79 ОДШБр.

Нагадаємо, ми повідомляли про воїна 1-ї бригади Національної гвардії України на псевдо "Хантер", який самотужки відбив ворожий штурм, ліквідував окупантів та врятував побратимів.

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