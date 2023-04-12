$25 млн. за чашу: на аукционе Sotheby's ушла с молотка уникальная китайская чаша 18 века

На аукционе в Гонконге дом Sotheby's продал редкую фарфоровую чашу диаметром менее 11,5 см. Керамика была изготовлена императорскими мастерами в Пекине в XVIII веке и принадлежит к группе, известной как "фаланца" или "иностранные цвета". Эксперты утверждают, что эмаль на керамику нанесли вскоре после смерти императора Йончжена, правителя Китая с 1722 по 1735 год. Эксперты описывают эту чашу как вершину искусства росписи фарфора, мастера которого никогда не были превзойдены.

Об этом сообщает СNN.

Орнамент на чаше изображает двух ласточок, цветы абрикосового дерева и иву, а также содержит отрывок из поэмы, написанной во времена предшественника Йончжена, императора династии Мин – Чжу Ицзюнья. Чаша была продана за $25,3 млн.

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Таких чаш было две, ими владел морской торговец Чарльз Освальд Лидделл, бизнес которого базировался в Шанхае в конце XIX века. В 1929 году чаши начали продавать раздельно. Одна из них сейчас находится в Британском музее в Лондоне.

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