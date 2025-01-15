25 военнопленных защитников вернули домой – Зеленский

Президент Владимир Зеленский объявил о возвращении 25 украинских граждан из плена, среди которых есть как военные, так и гражданские. К уволенным относятся защитники Мариуполя и "Азовстали", а также бойцы, оборонявшие Курщину.

Зеленский подчеркнул, что среди уволенных есть люди с тяжелыми ранениями и серьезными болезнями. "Сегодня домой возвращаются наши военные и гражданские, среди которых защитники Харьковщины, Донбасса, Запорожья и Херсонщины. Каждый из них получит всю необходимую медицинскую помощь", - отметил глава государства. Об этом заявил президент в Telegram, информация Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными .

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Президент также акцентировал внимание на постоянной работе Украины по возвращению своих граждан домой. Он поблагодарил команду, занимающуюся организацией этого процесса, а также Объединенные Арабские Эмираты за помощь в реализации сегодняшнего события.

По данным Координационного штаба, освобождение пленных произошло благодаря отдельному формату, направленному на возвращение тяжелобольных и раненых. Уволенные получат необходимое лечение и реабилитацию. Среди них есть представители Нацгвардии, ВСУ (включая ТРО), Военно-морских сил и Госпогранслужбы.

Отмечено, что самому молодому из уволенных – 24 года. Многие имеют серьезные травмы, включая потерю зрения, ампутации, сложные шаровые ранения и последствия минно-взрывных травм. Среди заболеваний у освобожденных обнаружен туберкулез, онкологию и гангрену, что указывает на ужасающие условия их содержания.

Координационный штаб подчеркнул, что, согласно нормам третьей Женевской конвенции, тяжелораненые и больные пленные должны возвращаться в первую очередь.

Напомним, Spiegel назвал причину блокировки пакета германской помощи Шольцем.

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