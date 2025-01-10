Не бачить критичної необхідності: Spiegel назвав причину блокування пакету німецької допомоги Шольцем

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц відмовляється схвалити новий великий пакет військової допомоги Україні, запропонований Міністерством закордонних справ і Міністерством оборони. Уряд Німеччини вже кілька тижнів веде суперечки щодо виділення додаткової допомоги, що набуло особливого значення напередодні дострокових виборів, запланованих на 23 лютого.

Міністерка закордонних справ Анналена Бербок ("Зелені") та міністр оборони Боріс Пісторіус (СДПН) пропонують додатково виділити близько 3 млрд євро. Ці кошти планували спрямувати на постачання Україні найнеобхіднішої зброї, зокрема трьох батарей IRIS-T, ракет для них, додаткових перехоплювачів Patriot, десяти самохідних гаубиць та артилерійських боєприпасів.Про це повідомляє Spiegel.

На думку міністрів, цей крок став би сигналом, що Німеччина й надалі підтримує Україну. Вони пропонували звернутися до бюджетного комітету Бундестагу з проханням про позапланову витрату, посилаючись на складну ситуацію на східному фронті та невизначеність щодо американської допомоги через можливе повернення Дональда Трампа до влади.

Однак із січня підготовка пакету зупинилася через позицію Олафа Шольца. Канцлер вважає, що критичної необхідності у новій допомозі наразі немає. Він також стурбований тим, що ухвалення пакету може створити додаткові труднощі для нового уряду, який буде сформований навесні.

Читайте також: Нова заява Трампа сколихнула весь світ

Шольц і його команда наголошують, що раніше затвердженого бюджету, який передбачає 4 млрд євро на військову допомогу в 2025 році, поки достатньо. Крім того, вони розраховують, що Україна використовуватиме кредит у 50 млрд доларів від G7, профінансований із заморожених російських активів.

Співрозмовники з СДПН неофіційно припускають, що реальна причина відмови Шольца пов’язана з виборами. Канцлер побоюється втратити підтримку виборців, які вагаються щодо голосу за його партію. Водночас "Зелені" планують отримати додаткову підтримку виборців завдяки своїй чіткій позиції щодо збільшення допомоги Україні.

Представники міністерств закордонних справ і оборони відмовилися офіційно коментувати цю ситуацію.

Нагадаємо, у команді Трампа розповіли, коли можуть завершити війну в Україні.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!