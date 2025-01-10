Не видит критической необходимости: Spiegel назвал причину блокировки пакета германской помощи Шольцем

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц отказывается одобрить новый крупный пакет военной помощи Украине, предложенный Министерством иностранных дел и Министерством обороны. Правительство Германии уже несколько недель ведет споры по выделению дополнительной помощи, что приобрело особое значение накануне досрочных выборов, запланированных на 23 февраля.

Министр иностранных дел Анналена Бербок ("Зеленые") и министр обороны Борис Писториус (СДПГ) предлагают дополнительно выделить около 3 млрд евро. Эти средства планировали направить на поставку Украине необходимого оружия, в том числе трех батарей IRIS-T, ракет для них, дополнительных перехватчиков Patriot, десяти самоходных гаубиц и артиллерийских боеприпасов. Об этом сообщает Spiegel.

По мнению министров, этот шаг стал бы сигналом, что Германия продолжает поддерживать Украину. Они предлагали обратиться в бюджетный комитет Бундестага с просьбой о внеплановом расходе, ссылаясь на сложную ситуацию на восточном фронте и неопределенность американской помощи из-за возможного возвращения Дональда Трампа к власти.

Однако с января подготовка пакета остановилась из-за позиции Олафа Шольца. Канцлер считает, что критической необходимости в новой помощи пока нет. Он также обеспокоен тем, что принятие пакета может создать дополнительные трудности для нового правительства, которое будет сформировано весной.

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Шольц и его команда отмечают, что ранее утвержденного бюджета, предусматривающего 4 млрд евро на военную помощь в 2025 году, пока достаточно. Кроме того, они рассчитывают, что Украина будет использовать кредит в 50 млрд долларов от G7, профинансированного из замороженных российских активов.

Собеседники по СДПГ неофициально предполагают, что реальная причина отказа Шольца связана с выборами. Канцлер опасается потерять поддержку избирателей, которые сомневаются в голосе за его партию. В то же время "Зеленые" планируют получить дополнительную поддержку избирателей благодаря своей четкой позиции по увеличению помощи Украине.

Представители министерств иностранных дел и обороны отказались официально комментировать данную ситуацию.

Напомним, в команде Трампа рассказали, когда могут завершить войну в Украине.

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