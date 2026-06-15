300 тысяч или 30 тысяч гривен: Минобороны объяснило разницу в выплатах военным

Министерство обороны наконец дало чёткий ответ почему одни военные вскоре будут получать около 300 тысяч гривен в месяц, а другие — лишь 30 тысяч

Всё просто: чем больше рискуешь — тем больше получаешь. Впервые в украинской армии этот принцип закреплён официально. Военные на первой линии, которые каждый день смотрят опасности в лицо, теперь увидят это признание и в гривнах.

Главные истории дня

Для пехотинцев на передовой среднее денежное обеспечение составит около 300 тысяч гривен в месяц, а максимальные выплаты — до 460 тысяч. Отдельно предусмотрены доплаты за боевые задачи: 10 тысяч гривен за каждый день на позициях и 40 тысяч — за так называемый "штурмовой день". Эти выплаты получат и мобилизованные, и контрактники.

Тем, кто служит в тылу, базовое обеспечение тоже вырастет — с 20 до 30 тысяч гривен. Небольшая, но реальная прибавка в 10 тысяч гривен.

В Минобороны подчёркивают: это лишь первый этап реформы. Деньги на него нашли не где-то на стороне — а благодаря перераспределению уже имеющихся ресурсов. Соответствующие постановления были приняты 12 июня и сейчас ожидают подписи и официальной публикации.

Параллельно запускается и новая контрактная система: после завершения контракта военный получит право на гарантированную отсрочку. Её продолжительность будет зависеть от типа контракта, стажа службы и участия в боевых действиях. Министр обороны Михаил Федоров уже объявил детали этой системы, предусматривающей три типа контрактов.

Отдельно Минобороны ответило на болезненный вопрос — как будут увольнять тех, кто служит ещё с 2014 года или с февраля 2022 года.

Для наглядности стоит сравнить ключевые показатели денежного обеспечения до и после реформы. До изменений базовая выплата для тыловых военнослужащих составляла 20 тыс. грн в месяц, после — 30 тыс. грн. Пехотинцы на передовой до реформы получали в среднем около 100–120 тыс. грн с учетом боевых надбавок, тогда как новый средний уровень для этой категории достигает 300 тыс. грн, а максимум — до 460 тыс. грн. Отдельно введены ежедневные боевые выплаты: 10 тыс. грн за пребывание на позициях и 40 тыс. грн за штурмовой день — надбавки, которых в предыдущей системе не существовало как отдельной статьи.

Опыт союзников Украины свидетельствует о том, что дифференцированная система оплаты в зависимости от уровня риска давно стала стандартом в странах НАТО. Польша еще в 2022 году существенно повысила базовые оклады военнослужащих — до эквивалента 1500–2500 евро в месяц для рядового состава — и ввела значительные надбавки для тех, кто проходит службу вблизи восточной границы. Страны Балтии, в частности Эстония и Латвия, пошли еще дальше: они объединили повышение окладов с системой бонусов за выполнение задач повышенной опасности и гарантированными социальными пакетами после завершения контракта. Общий вывод из этого опыта — финансовая мотивация на передовой действительно влияет на боеспособность и добровольное комплектование, однако эффект проявляется лишь тогда, когда выплаты предсказуемы и своевременны, а не декларативны.